Eduardo Navarrete sale en defensa de María José Campanario tras coincidir con ella en 'El Desafío'

Eduardo Navarrete se apunta a un "bombardeo" y, a pesar de estar inmerso en la grabación de la próxima temporada de 'El Desafío', no ha dudado en hacer un hueco en su agenda para viajar a Sevilla y asistir a la fiesta con la que la revista 'Vanity Fair' ha celebrado por todo lo alto la noche de 'El Pescaíto' y el arranque de la Feria de Abril en el Real.

Una de sus compañeras en el talent de Antena 3 es María José Campanario, y el diseñador, con la espontaneidad que le caracteriza, ha revelado cómo está siendo trabajar al lado de la mujer de Jesulín de Ubrique. "Estoy feliz de estar en 'El Desafío' porque es un programón muy duro, muy duro. Mucho más que todo lo que he hecho anteriormente físicamente hablando. Y luego María José Campanario es que ha sido un descubrimiento total. Nos llevamos súper bien, una tía súper divertida, súper natural. Y hemos hecho piña a los dos y estoy muy contento, la verdad" ha confesado sin pelos en la lengua.

"Es una tía muy divertida y muy normal. Te quiero decir, no es... es muy normal" ha asegurado, reconociendo que aunque "divas somos todas un poco", la odontóloga "tiene ese punto de diva en el punto justo. Lo tiene bien".

Una conexión que no le ha pillado por sorpresa, ya que como ha desvelado "cuando vi el casting dije, 'es que vamos a ser colegas'". "Porque como yo soy, como me conocéis vosotros, que así como muy abierto y muy tal, y me cae bien todo el mundo, y ella encima fue maja. Pero bueno, ya está, que tampoco... ¿Pocholo qué dices? Pocholo. Que me voy a beber, que yo ya quiero beber, no puedo más" ha zanjado entre risas para no hablar más de la cuenta de María José.

Muy amigo de Terelu Campos desde que coincidieron en 'Masterchef Celebrity', Navarrete ha expresado su orgullo por el gran momento profesional que atraviesa tras el éxito de su estreno teatral hace unas semanas en Valladolid, que se suma a su fichaje por 'TardeAR': "Ella lo que quiere es ser presentadora, que lo es, y trabajar de lo que es. Y yo, si ella está contenta, yo estoy contento".