Decretan prisión preventiva para el dueño de la discoteca incendiada en Suiza en Año Nuevo

Decretan prisión preventiva para el dueño de la discoteca incendiada en Suiza. (Policía de Valais/Europa Press)

En el día en el que se celebra el homenaje nacional a las 40 víctimas mortales y los 119 heridos del incendio de la discoteca que se incendió en suiza en la noche de Año Nuevo, la justicia del país ha mandado al dueño del local, Jacques Moretti, a presión preventiva. Su mujer, Jessica Moretti, copropietaria del bar, también está siendo investigada por homicidio por negligencia.

La decisión de la Fiscalía suiza responde al riesgo de fuga que podría implicar a la pareja francesa, según explicaron las autoridades. Jacques Moretti, de 39 años, fue detenido después de declarar durante casi siete horas en Sion, la capital del cantón de Valais, al que pertenece Crans-Montana. Los abogados de las familias habrían solicitado la encarcelación de los dos para evitar la destrucción de pruebas.

“La preocupación de las familias es el riesgo de que desaparezcan pruebas o que los testimonios que se realicen se vean afectados negativamente, tanto por los acusados como por las autoridades que ya han admitido irregularidades”, afirmaron Jordan y Ronald Asmar, abogados de los afectados.

El bar Le Constellation no había superado las inspecciones anuales desde 2019. Además, las obras de renovación realizadas en 2015 nunca contaron con los permisos necesarios. Antes, se habían anunciado recientemente en redes sociales, pero tras la tragedia, fueron retiradas.

Un video muestra la rapidez de la propagación de las llamas en el complejo de Crans-Montana

Un incendio devastador

El incendio se originó en la planta baja del local cuando una bengala colocada en una botella tocó el techo del sótano. El fuego se propagó rápidamente, atrapando a decenas de jóvenes. Alrededor de 400 personas se encontraban en ese momento en el local, que contaba solo con una única salida de emergencia. De acuerdo con la información difundida, las edades de las víctimas oscilaban entre los 14 y los 39 años.

Es más, algunos de los testimonios recogidos afirman que vieron al hijo de la pareja Moretti, jefe de personal de la discoteca, tratando de romper los paneles de plexiglás para facilitar la evacuación. Pero lo más grave implica a Jessica Moretti, dado que, presuntamente, dos cámaras de seguridad la grabaron huyendo del local con un brazo quemado y en el otro con la caja registradora. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la existencia de dicha grabación.

Expertos en derecho penal y administrativo advierten de que el municipio podría afrontar responsabilidades penales y civiles por presuntas omisiones graves en los controles de seguridad. Las indemnizaciones a las víctimas y a sus familias podrían alcanzar decenas de millones de euros.

Por su parte, Jessica y Jacques Moretti, afirmaron en un comunicado que se encuentran “devastados y abrumados por el dolor”. Ambos están siendo investigados por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio causado por negligencia. Los dos han declarado esta semana que no eludirán sus responsabilidades.

Este viernes se ha realizado una ceremonia en homenaje a las víctimas, con la asistencia de los presidentes Emmanuel Macron (presidente de Francia) y Sergio Mattarella (presidente italiano), en la que familiares, amigos y autoridades expresaron su dolor y exigieron justicia.

*Noticia en ampliación