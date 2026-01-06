Mundo

El bar suizo donde ocurrió el incendio mortal de Año Nuevo tuvo su última inspección de seguridad en 2019

La omisión de revisiones entre 2020 y 2025 salió a la luz después de la tragedia, mientras los informes previos y las nuevas prohibiciones buscan esclarecer el origen del fuego y prevenir incidentes futuros

Varias personas, junto a las flores y velas depositadas en el exterior del bar Le Constellation en Crans-Montana, en los Alpes suizos, el 3 de enero de 2026, tras un devastador incendio que dejó decenas de fallecidos y heridos en Año Nuevo. (AP Foto/Antonio Calanni)

Las autoridades llevaban desde 2019 sin realizar inspecciones de seguridad contra incendios en el bar suizo donde un incendio durante una fiesta de Año Nuevo dejó 40 muertos y más de 100 heridos, dijeron funcionarios locales el martes.

Los investigadores apuntaron que creen que las bengalas encendidas colocadas sobre botellas de champaña provocaron el fuego en Le Constellation, en la ciudad turística de Crans-Montana, cuando se acercaron demasiado al techo. Las autoridades estudian si el material de insonorización en el techo cumplía con la normativa, y si el uso de bengalas estaba permitido en el lugar.

Las autoridades suizas abrieron una investigación criminal contra los gerentes del bar. Los dos son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de provocar un incendio de forma involuntaria, de acuerdo con la fiscal jefe del cantón de Valais.

Las autoridades regionales señalaron que las inspecciones de seguridad son responsabilidad del municipio. El martes, el ayuntamiento de Crans-Montana dijo que las inspecciones en el bar, que incluían controles de seguridad contra incendios, se habían realizado en 2016, 2018 y 2019, y que se solicitaron modificaciones, pero no se había planteado ningún problema con las medidas de insonorización.

Los bomberos lloran en un monumento improvisado fuera del bar 'le Constellation', después de un incendio mortal y una explosión durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Umit Bektas

Tras consultar la documentación luego del trágico accidente, el gobierno local descubrió que “no se realizaron controles periódicos entre 2020 y 2025”, indicó el alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, en una conferencia de prensa.

“Lo lamentamos esto profundamente”, dijo añadiendo que le corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué influencia pudo haber tenido esto en la cadena de eventos que condujeron al incendio.

Féraud señaló que no podía explicar el motivo por el que no se habían realizado inspecciones de seguridad durante tanto tiempo.

En septiembre del año pasado se pidió a un experto externo que realizara un análisis de insonorización, que concluyó que el establecimiento cumplía con las normatva contra el ruido, sin hacer más observaciones, agregó.

Funcionarios y familiares hacen fila mientras los cuerpos de cinco estudiantes italianos, que murieron durante un incendio mortal y una explosión en el bar 'le Constellation' durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, son transportados a un avión de la Fuerza Aérea Italiana en el aeropuerto de Sion, en el suroeste de Suiza, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Umit Bektas

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas de las víctimas del incendio que estalló alrededor de la 1:30 de la mañana del día de Año Nuevo, lo que obligó a las familias a proporcionar muestras de ADN a las autoridades.

Los investigadores concluyeron la identificación de las 40 víctimas mortales el domingo y el lunes apuntaron que se había identificado a los 116 heridos.

Según Féraud, los reportes de las inspecciones realizadas mencionaban que el bar tenía una capacidad máxima de 100 personas en la planta baja y de otras 100 en el sótano. No está claro cuántas personas había en Le Constellation cuando comenzaron las llamas y los investigadores han apuntado que es posible que nunca se conozca el dato.

El ayuntamiento dijo que el propietario del bar obtuvo un permiso para construir una terraza en 2015 y que también realizó obras en el interior del local que no requerían autorización.

El Consejero Federal Suizo Beat Jans, junto a Mathias Reynard, Consejero de Estado y presidente del Consejo de Estado del Cantón de Valais, habla con los periodistas después de inspeccionar el lugar del incendio en el bar y salón 'Le Constellation', en Crans-Montana, Suiza, el sábado 3 de enero de 2026. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/Pool vía REUTERS

Las autoridades locales apuntaron que han decidido prohibir el uso de fuegos artificiales en interiores y encargarán a una agencia externa que realice inspecciones a estos neogcios.

(con información de AP)

