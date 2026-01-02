Mundo

Al menos 80 personas heridas por el incendio en Suiza están en estado crítico

Matthias Reynard, presidente del gobierno del Valais, dio un nuevo balance sobre la evolución de los pacientes ingresados en los hospitales tras la tragedia de Año Nuevo en el bar Le Constellation de Crans-Montana

Un cartel del bar "Le
Un cartel del bar "Le Constellation", después de un incendio y explosión durante una fiesta de Nochevieja donde varias personas murieron y otras resultaron heridas, según la policía suiza, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Al menos 80 personas se encuentran en estado crítico tras el incendio en Crans-Montana, en el cantón del Valais, Suiza, manteniendo la presión sobre los hospitales y los servicios de emergencia locales. El balance oficial hasta este viernes reporta 40 muertos y 115 heridos.

La gravedad del siniestro desató una de las mayores emergencias sanitarias en el país, con numerosas familias esperando la identificación de las víctimas y equipos médicos movilizados para hacer frente a una demanda sin precedentes.

Según las autoridades del Valais, al menos 80 personas presentan lesiones extremadamente graves. Matthias Reynard, presidente del gobierno del Valais, explicó al periódico local Walliser Bote que este número corresponde a quienes recibieron asistencia de la organización de rescate KWRO del cantón.

Reynard añadió que existen otros heridos críticos que llegaron al hospital por distintos medios, complicando aún más el panorama asistencial en la región. Esta información ha sido confirmada por la agencia de noticias EFE, que constató la magnitud del balance tras el suceso.

Personas dejan flores en homenaje
Personas dejan flores en homenaje a las víctimas (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Hospitales y gravedad clínica de los pacientes

RTS informó que, en el Hospital Universitario de Lausana, reciben atención actualmente unas 13 personas adultas y ocho menores, todos afectados por quemaduras en más del 60% de su cuerpo.

Wassim Raffoul, médico del centro, detalló que la atención médica para estos pacientes exige intervenciones especializadas y una vigilancia constante, dada la gravedad de las lesiones.

Por su parte, Reynard declaró que “la situación en los hospitales sigue siendo muy tensa”, ya que el personal sanitario enfrenta desafíos continuos conforme llegan nuevos pacientes complejos.

El progreso en la identificación de las víctimas permanece lento. Reynard indicó a Walliser Bote que esta tarea podría extenderse durante varios días debido al alcance del incendio y a la condición de los afectados.

En tanto, el portavoz de la policía cantonal del Valais confirmó que muchas familias siguen sin información concluyente sobre el paradero de sus seres queridos, lo que multiplica la incertidumbre y la tensión.

La tensión hospitalaria se refleja en la movilización de recursos y personal en todo el Valais. Según Walliser Bote, algunos trabajadores retomaron sus funciones en días de descanso para apoyar a sus compañeros y responder a la saturación de pacientes.

Una mujer deja una vela
Una mujer deja una vela en homenaje a las víctimas del incendio (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Reynard detalló que se negocia la colaboración con especialistas franceses en el tratamiento de quemaduras graves, una ayuda especialmente valorada dada la magnitud del desastre y la escasez de experiencia local en situaciones similares.

La respuesta de la sociedad resultó fundamental en los instantes posteriores al incendio. Walliser Bote destacó que ciudadanos y jóvenes que se encontraban cerca del bar arrasado asistieron activamente a las víctimas y colaboraron en la evacuación antes de la llegada de los equipos profesionales.

Las autoridades y medios locales subrayan el valor de estas acciones, identificándolas como un factor determinante para mejorar la supervivencia en los primeros minutos.

Sobre el origen del incendio, las fuentes oficiales han evitado proporcionar detalles adicionales. Reynard señaló que las primeras investigaciones confirmaron la rápida y extensa propagación del fuego, pero las indagaciones continúan.

La cifra de fallecidos se mantiene sin cambios, según los datos de la policía cantonal; y no se han publicado actualizaciones adicionales.

