Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

La gente llora mientras visitan un monumento improvisado fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio mortal y explosión durante una fiesta de Año Nuevo en la estación de esquí de lujo de Crans-Montana en el suroeste de Suiza. 4 de enero de 2026 (REUTERS/Umit Bektas)

Las autoridades suizas informaron este domingo que ya fueron identificadas las 40 personas que murieron en el incendio registrado en un bar de Crans-Montana durante las celebraciones de Año Nuevo. Entre las víctimas hay 20 menores de edad, según precisó la Policía del cantón de Valais en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información difundida, las edades de las víctimas oscilaban entre los 14 y los 39 años. La magnitud del número de menores fallecidos ha generado una fuerte conmoción en Suiza y reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en locales nocturnos, especialmente durante fechas de alta afluencia.

El listado de nacionalidades refleja el carácter internacional del centro turístico alpino. Entre los fallecidos se contabilizan 21 ciudadanos suizos y nueve franceses, incluido un franco-suizo y una persona con triple nacionalidad francesa, israelí y británica. También murieron seis ciudadanos italianos, uno de ellos con doble nacionalidad italiana y emiratí.

El balance oficial incluye además a una mujer belga, una mujer portuguesa, un hombre rumano y un hombre de nacionalidad turca. Las autoridades subrayaron que las identidades fueron confirmadas tras un proceso coordinado entre servicios forenses y consulados extranjeros.

Un video muestra la rapidez de la propagación de las llamas en el complejo de Crans-Montana

El incendio se produjo en la madrugada del 1 de enero, en plena celebración del Año Nuevo, cuando el establecimiento se encontraba con una elevada concentración de personas. Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir múltiples alertas, pero el fuego y el humo se propagaron con rapidez.

La policía cantonal indicó que la investigación continúa abierta para determinar el origen exacto del siniestro y las circunstancias que agravaron su letalidad. Por el momento, no se han difundido conclusiones sobre posibles responsabilidades ni sobre el cumplimiento de las normas de seguridad del local.

Crans-Montana es uno de los destinos turísticos más conocidos de los Alpes suizos, frecuentado tanto por residentes como por visitantes extranjeros, especialmente durante la temporada de invierno. En fechas festivas, la afluencia a bares y discotecas suele multiplicarse, lo que incrementa los riesgos en caso de incidentes.

En Suiza, la regulación sobre seguridad contra incendios en espacios públicos es competencia de los cantones, con estándares que incluyen límites de aforo, señalización de salidas de emergencia y controles periódicos. Tras tragedias similares en el pasado, las autoridades suelen revisar protocolos y reforzar inspecciones.

Varias personas se emocionan junto a las flores y cartas depositadas cerca del bar Le Constellatio, donde un devastador incendio causó varios muertos y heridos durante la celebración del año nuevo, en Crans-Montana, en los Alpes Suizos, el 2 de enero de 2026. (AP Foto/Antonio Calanni)

El Gobierno cantonal expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció apoyo psicológico para los allegados y para los equipos de emergencia que intervinieron en el operativo. Varias embajadas también emitieron mensajes de pesar y confirmaron asistencia consular a los familiares.

Mientras avanzan las pesquisas, la tragedia de Crans-Montana vuelve a poner en primer plano la necesidad de controles estrictos y de una gestión del riesgo acorde a eventos masivos, en un contexto en el que la celebración y la movilidad internacional conviven con exigencias crecientes de seguridad pública.

Además, el caso ha activado mecanismos de cooperación judicial y administrativa con otros países europeos. Fuentes del cantón de Valais indicaron que se trabaja en coordinación con autoridades de Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y otros servicios consulares para la repatriación de los cuerpos y la asistencia a familiares que viajaron a Suiza en las últimas horas.

En paralelo, asociaciones de prevención de incendios y representantes políticos locales reclamaron una revisión exhaustiva de los protocolos de evacuación y de los sistemas de detección de humo en locales de ocio nocturno de la región alpina. Aunque las autoridades evitaron anticipar conclusiones, señalaron que los resultados de la investigación serán determinantes para evaluar si las normas vigentes resultan suficientes ante eventos de alta densidad y si se requieren cambios regulatorios para reducir el riesgo de tragedias similares en el futuro.