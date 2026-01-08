España

Una madre de diez hijos cuenta cómo se organizan los Reyes Magos en su casa: “Me he planteado si subirlo porque sé que va a generar polémica”

Los niños reciben pocos regalos, pero están contentos con lo que tienen

Una madre de 10 hijos
Una madre de 10 hijos habla de las polémicas sobre el carbón y las comidas en Navidad (TikTok @anaig_83 / Montaje Infobae)

Celebrar Navidad implica reuniones gigantescas con la familia y un gasto excedido en comparación con los días normales. Si encima le añades que tienes 10 hijos que alimentar y dar regalos, todo se multiplica y lo hace más difícil. Aun así, con responsabilidad, ganas y trabajo se puede conseguir un gran ambiente navideño. Aunque la polémica no falta...

Este es el caso de Ana, madre de una decena de niños y todo un fenómeno viral en redes sociales. Solo en Tiktok (@anaig_83) acumula casi 3 millones de seguidores y la descripción y arroba en Instagram es un síntoma de lo que se tiene que vivir en el seno de su casa: “Una locura de familia“.

En la festividad del día de Reyes decidió grabar un vídeo como los de costumbre donde explica el día a día de la familia, pero esta vez en una ocasión especial donde además hay que comprar regalos para todos los niños de la casa. La madre maneja el canal y admite en los primeros segundos del vídeo haber tenido dudas de si subirlo o no por los comentarios que es consciente que generan los regalos y la comida que tienen los niños. Pero aun así se decidió a publicarlo.

La polémica del carbón en los regalos de los más pequeños

“Me he planteado si subirlo porque sé que va a generar polémica”, se refiere acerca al vídeo sobre el día de Reyes ya que todos los años, según ella, recibe muchos comentarios diciendo que los hijos “tienen pocos regalos”.

Sobre todo le agota porque ya lo había explicado antes: “Es algo que nosotros les pedimos a Sus Majestades, que no traigan mucho, porque en el caso particular de mis hijos, cuanto más tienen, menos lo cuidan, menos lo valoran y antes lo rompen”. A pesar de esta reacción en redes sociales, la madre asegura que “ellos están contentos y súper emocionados”.

Y además de todo eso, se suma una nueva polémica este año: el carbón. Los padres llevan advirtiendo a los hijos durante mucho tiempo que si se portan mal los Reyes les castigarán en los obsequios. Aun así, Sus Majestades no hacían caso dando tiempo de margen para mejorar el comportamiento, hasta este año... Y así fue, la hulla hizo acto de presencia.

La comida, otra cuestión que le genera críticas

Pero antes de entrar en el vídeo se explica sobre el tema de las comidas que le ha generado polémica: “Ellos comen dos platos, incluso muchas veces picoteamos jamón, queso o cosas así antes de comer”. Reconoce que lo de los embutidos está mal hecho, pero aún así lo hacen y no quiere explicaciones de cómo tiene que cuidar su casa.

“Su sueño era reunir a sus siete hijos ya que hacía mucho tiempo que no los veía juntos”, explicaron en la descripción del video (@shafyrstp)

En la previa del 6 de enero, los niños jugaron antes de que fueran a la cabalgata. Además, aprovecharon para hacer recados y visitar una juguetería. “De vuelta a casa, los peques estaban terminando de cenar y algunos ya habían empezado con el roscón y los pequeños han dejado su zapato preparado debajo del árbol para ver qué pasa con los reyes”, sigue relatando.

