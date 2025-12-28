El año de las biografías VIP: de las memorias del rey Juan Carlos I al libro póstumo de Virginia Giuffre, acusadora de Epstein

Las biografías de los famosos en una composición fotográfica

El 2025 se ha consolidado como el año en el que los famosos tomaron la palabra para contar su propia versión de la historia. Las biografías y las memorias se han convertido en las grandes protagonistas del panorama editorial. Y es que rostros conocidos del panorama mediático han optado por hablar sin intermediarios.

Tras años de exposición mediática, la realeza, la alta sociedad, la televisión y el universo del papel couché han encontrado en el libro un espacio desde el que dar respuesta a rumores y versiones ajenas. El resultado es una avalancha de confesiones, revisiones históricas y miradas al pasado que no solo buscan contar qué ocurrió, sino también explicar cómo se vivió desde dentro.

Cubierta de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I. (Planeta)

‘Reconciliacion’

Sin duda alguna, las memorias del rey Emérito Juan Carlos I dejó al mundo boquiabierto. Y es que nadie se esperaba que el padre de Felipe VI relatase su vida de una forma tan íntima y personal como lo hace en Reconciliación, sobre todo teniendo en cuenta su condición como miembro de la monarquía española.

En sus memorias, escrito por la biógrafa francesa Laurence Debray, el exsoberano afronta por primera vez un relato en primera persona en el que repasa su trayectoria vital, desde su juventud hasta los años finales de su reinado y su salida de España. Además, dedica a unas palabras a cada miembro de la realeza y saca a la luz capítulos y anécdotas hasta ahora desconocidos sobre su día a día. En este contexto, cabe destacar que su libro no contó con el visto bueno de la Casa Real y generó un gran descontento en el Palacio de la Zarzuela.

‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’

Se trata de una memoria autobiográfica en la que Virginia Giuffre relata su vida, incluyendo su experiencia de abuso y explotación en la red de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como su lucha por justicia y supervivencia. El libro recoge detalles sobre su vida y los abusos sufridos, así como la batalla legal y personal que mantuvo hasta su muerte.

Además, también señala al expríncipe Andrés como una de las personas que abusó de ella. La obra fue publicada póstumamente, después de que Giuffre muriera en abril de 2025, cumpliendo con su “deseo inequívoco” de que su historia se conociera, independientemente de sus circunstancias.

‘Yo, Bárbara’

Otros de los grandes lanzamientos de este año son las memorias de Bárbara Rey. La vedette, actriz y figura imprescindible de la crónica social española, ha decidido contar su propia versión de su historia. Así, ha hecho un repaso de su vida, marcada por la exposición mediática, el éxito y las relaciones con algunos de los hombres más poderosos del país, como ha sido su vinculación con el exjefe de Estado, en Yo, Bárbara. Además, también habla de sus orígenes y sus primeros años y de su historia de amor con Ángel Cristo.

Las memorias de Bárbara Rey, 'Yo Bárbara' (Plaza & Janes)

‘Inevitablemente yo’

En este libro autobiográfico, Antonio Orozco ofrece una mirada introspectiva sobre su trayectoria vital y artística, mezclando tributo y autocrítica en un relato que explora la evolución personal que marca a todo creador.

“Cuando tocas fondo, lo único que te queda es ir hacia arriba. Y la historia que cuento en este libro es la historia más increíble que he vivido: empezar de cero… de verdad. Luchar contra mis inseguridades, contra la falta de emoción, contra la falta de motivación. Y darle la mejor de las oportunidades a mi salud. A mí“, se puede leer en su sinopsis.

‘Mar en calma’

Otra de las protagonistas del año es Mar Flores, que se suma a la lista de mujeres que han decidido narrar su propia historia tras décadas en el centro de los focos, siendo juzgadas. Mar en calma pone el acento en la construcción de una identidad propia más allá de la etiqueta de musa o personaje mediático.

El libro repasa su irrupción en la moda, su relación con la fama, la presión estética y el impacto de la exposición pública en su vida personal y familiar en los años 90. Y es que la modelo habla de los episodios más duros de su vida, desde el maltrato de su primer marido, Carlo Costanzia di Costiglione, a la desaparición de su primogénito Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio. Es, en esencia, el retrato de una mujer que reivindica el derecho a contar su verdad después de haber sido, durante años, un personaje construido por otros.

Las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma' (La esfera de los libros)

‘Cuando se apagan las luces, aparecen las estrellas’

La cantante Pastora Soler hace un repaso no solo su carrera artística, sino también los desafíos personales que han marcado sus decisiones y las luces y sombras de una vida dedicada a la música.

“Con humildad, valentía y gran honestidad, la autora comparte en estas páginas cómo, a pesar de la angustia y los miedos, aprendió a amarse a sí misma y encontró su auténtica melodía. Es un testimonio de resiliencia, una reflexión sobre cómo encontrar el equilibrio más allá de los aplausos y un recordatorio de que, a veces, hay que detenerse y parar para volver a empezar”, se puede leer en su sinopsis.

‘Mi verdadera historia’

Isabel Preysler, uno de los rostros más reconocibles de la alta sociedad española, vuelve a ocupar un lugar central en el panorama editorial. Mi verdadera historia refuerza el mito de una figura que ha sabido reinventarse a lo largo de las décadas, pasando de joven filipina recién llegada a España a icono del lujo, la elegancia y la influencia social.

El relato repasa sus relaciones sentimentales, su papel como madre y su habilidad para mantenerse vigente en un entorno mediático cambiante. Más que una confesión descarnada, su libro funciona como un recorrido por una vida cuidadosamente gestionada, donde la imagen pública y la privada conviven de forma estratégica.

La autobiografía de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia' (Espasa)

‘Matar a Rubiales’

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, ofrece su versión de los hechos sobre uno de los acontecimientos que le llevaron a su caída publica: el polémico caso del Mundial de Fútbol Femenino con Jenni Hermoso y su dimisión.

En un registro completamente distinto, presenta un testimonio que va más allá del titular: su libro emerge como respuesta y reflexión sobre los episodios que sacudieron su figura pública, invitando al lector a entender su versión detrás de la controversia.