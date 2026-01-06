La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con el "apoyo previsto" de EEUU

La definición del rol estadounidense como líder de un mecanismo de supervisión del alto el fuego en Ucrania se constituyó este martes como una de las piezas clave del acuerdo sellado en París, tal como detalló el medio Europa Press. Los jefes de Estado y de Gobierno de la denominada Coalición de Voluntarios para Ucrania establecieron un paquete de garantías de seguridad con carácter legalmente vinculante, que compromete a sus integrantes a responder ante una posible agresión futura.

Europa Press informó que esta coalición reúne a 35 países junto a Ucrania y Estados Unidos, quienes reconocieron en la capital francesa una convergencia operativa inédita a través de la creación de una Fuerza Multinacional, cuyo despliegue está supeditado a la declaración de un alto el fuego creíble. De acuerdo con la información publicada, la propuesta incluye apoyos militares, logísticos, diplomáticos y de inteligencia, así como el respaldo del gobierno de Estados Unidos a través de representantes especiales como Steve Witkoff y Jared Kushner.

El respaldo legal adoptado implica que los países firmantes ayudarán a Ucrania con “capacidades militares, apoyo logístico y de inteligencia, iniciativas diplomáticas y sanciones adicionales” si se concreta un nuevo ataque ruso, según el comunicado oficial citado por Europa Press. La coalición también promoverá el entrenamiento de tropas ucranianas y la producción conjunta de industria armamentista con la intervención de instrumentos europeos relevantes y colaboración en inteligencia.

La declaración establecida en París especifica que la Fuerza Multinacional recibirá contribuciones de los diferentes países miembros. El documento indica que solo actuará a petición del gobierno ucraniano una vez que se materialice la suspensión de combates. El objetivo es consolidar una fuerza de 800.000 efectivos en Ucrania equipada con recursos materiales, capacidades logísticas y formación necesarias para reforzar la capacidad de disuasión ante nuevas amenazas, consigna Europa Press.

El mecanismo de supervisión del alto el fuego contará con una comisión especial responsable de evaluar posibles incumplimientos, atribuir responsabilidades y definir acciones correctivas. Estados Unidos, Ucrania y la Coalición de Voluntarios programan instalar una sede central tripartita en París y gestionar desde allí la coordinación de todas estas tareas, según reportó el medio.

Dentro del encuentro en la capital francesa, el primer ministro británico, Keir Starmer, comunicó la firma de una declaración de intenciones para que Reino Unido y Francia establezcan un posible despliegue conjunto en Ucrania si se alcanza un acuerdo de paz. Según explicó su oficina, esta declaración permite avanzar hacia un marco legal que autorice la presencia de fuerzas francesas y británicas en el país, para garantizar la seguridad del espacio aéreo y marítimo ucraniano, así como el desarrollo de unas fuerzas armadas ucranianas adaptadas para futuros retos. Europa Press cita el comunicado de Starmer informando la instalación de “centros militares” y la creación de instalaciones protegidas para armas y equipamientos.

Alemania, por su parte, dejó abierta la posibilidad de participar en operaciones, aunque planteó que su contribución se circunscribiría a territorios vecinos de la OTAN, a la espera de las decisiones del Gobierno federal y el Parlamento. Como expresó el canciller Friedrich Merz, según recogió Europa Press, la modalidad y el alcance de la implicación alemana dependerán de la evolución de las condiciones, y no se descarta ninguna opción.

Por parte de Estados Unidos, la culminación del acuerdo recibió una valoración positiva. Steve Witkoff expresó que “creemos que ya hemos terminado con los protocolos de seguridad”, señalando la superación de las incógnitas sobre la protección futura de Ucrania. Jared Kushner, en representación de Estados Unidos, remarcó que el país europeo contará con mecanismos sólidos para evitar la repetición de episodios similares en guerra, consignó Europa Press.

Durante la cita, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, remarcó que la declaración de París pone de manifiesto la voluntad de los países de la coalición y europeos de trabajar hacia la paz. Zelenski destacó la importancia de estar preparados para una eventual implementación de las fuerzas multinacionales una vez que prospere una solución diplomática al conflicto. El dirigente ucraniano insistió, no obstante, en la dificultad de resolver la cuestión del estatus de los territorios controlados actualmente por Moscú. Según publicó Europa Press, Zelenski sostuvo que la determinación del futuro de estas zonas deberá ser refrendada por el Parlamento ucraniano o por un plebiscito popular.

Los cinco puntos principales del acuerdo de París comprenden la constitución de la futura Fuerza Multinacional, una planificación militar coordinada para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire, así como el fortalecimiento y reconstrucción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Europa Press especificó que estas “medidas” se pondrán en funcionamiento exclusivamente a petición de Ucrania una vez que se haya confirmado el final de las hostilidades.

El conjunto de compromisos adoptados contempla la cooperación continua entre la Coalición de Voluntarios, Ucrania y Estados Unidos para restaurar la seguridad si Rusia desarrolla futuras operaciones armadas. El sistema de monitorización del alto el fuego previsto se concibe como permanente y garante de la aplicación de los acuerdos bajo la dirección estadounidense, involucrando además a una “comisión especial” con atribuciones para revisar y proponer medidas cuando se detecten incumplimientos, según puntualizó Europa Press en su cobertura del evento.

El acuerdo y los compromisos vinculantes dados a conocer en París configuran un marco legal nuevo y coordinado orientado a asegurar el apoyo internacional a Ucrania, con previsiones concretas sobre el despliegue militar, la reconstrucción de capacidades defensivas y la supervisión de los futuros acuerdos de paz.