La reina Letizia coincide con su excuñado, Jaime de Marichalar, en unos premios de periodismo

La reina Letizia en la entrega de los XXIII Premios Internacionales de Periodismo 'El Mundo' (Europa Press)

La reina Letizia ha inaugurado su agenda en solitario de 2026 con una cita clave para el periodismo nacional: la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo de El Mundo. El acto, celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, ha congregado a numerosas personalidades del mundo de la comunicación y la política, convirtiéndose en uno de los primeros grandes encuentros institucionales del año.

La reina ha llegado al evento derrochando estilo y mostrando una vez más su dominio de la elegancia funcional. Para hacer frente a la fría mañana madrileña y marcar tendencia en su primer compromiso en solitario del año, ha optado por un traje de chaqueta negro con raya diplomática de Sandro Paris, una de las piezas estrella de su vestidor. El conjunto, formado por pantalón ancho y blazer estructurada, se ha combinado con una camisa blanca básica, un tándem que le permite mantener el equilibrio entre sobriedad y modernidad. Como complementos, Letizia ha apostado por la sencillez: unos pendientes dorados, su inconfundible anillo de Coreterno y la melena suelta, ligeramente ondulada, fiel a su estilo personal. El maquillaje, suave pero favorecedor, ha potenciado la mirada, siguiendo la línea natural que suele elegir para los eventos institucionales.

En su papel de anfitriona, la reina ha entregado el galardón a la Mejor Labor Periodística a Emma Tucker, directora de The Wall Street Journal, y el premio a la Libertad de Prensa a Laurent Richard, presidente del consorcio Forbidden Stories. La ceremonia ha reunido también a otros rostros conocidos como Cayetano Martínez de Irujo, Albert Rivera, Cayetana Álvarez de Toledo, Carmen Posadas y Carlos Franganillo, quienes han posado ante los medios.

Laurent Richard, la reina Letizia y Emma Tucker durante la entrega de los XXIII Premios Internacionales de Periodismo 'El Mundo'. (Raúl Terrel / Europa Press)

A lo largo de los años, Letizia ha mantenido un fuerte vínculo con la comunicación y la defensa del periodismo. Como exprofesional de los medios, no sorprende que haya reservado uno de los primeros huecos de su agenda anual para celebrar la labor de la prensa, reafirmando su compromiso con la libertad de información y el rigor periodístico.

Un reencuentro discreto entre la reina Letizia y Jaime de Marichalar

Uno de los momentos más comentados de la jornada ha sido la coincidencia, poco habitual, entre la reina Letizia y Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena. La presencia del que fuera duque de Lugo, que suele evitar los grandes eventos mediáticos salvo contadas excepciones, ha llamado la atención de los presentes y de los medios. Fiel a su carácter reservado, ha sido uno de los primeros en llegar y ha evitado posar ante las cámaras o pasar por el photocall, en contraste con otros invitados.

Jaime de Marichalar durante la entrega de los XXIII Premios Internacionales de Periodismo 'El Mundo'. (Raúl Terrel / Europa Press)

No existen imágenes de ambos juntos ni se ha producido ninguna interacción pública entre la reina y su excuñado, aunque siempre se ha apuntado que mantienen una relación cordial y de respeto, incluso después del fin del matrimonio entre Marichalar y la infanta Elena. Cada vez que coinciden en un acto institucional, la expectación mediática se dispara, aunque ambos suelen gestionar estas situaciones con naturalidad y discreción. También con profesionalidad, pues saben que una foto en conjunto podría suponer una gran polémica.