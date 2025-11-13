España

18 años del “cese temporal de la convivencia” de la infanta Elena y Marichalar: el divorcio que provocó la “vida desordenada” de Froilán

La separación de la primogénita de los reyes eméritos ha vuelto a estar de actualidad por las confesiones del rey Juan Carlos en sus memorias, ‘Reconciliación’

Guardar
La infanta Elena y Jaime
La infanta Elena y Jaime de Marichalar en el día de su boda. (Europa Press)

El 13 de noviembre de 2007, la Casa Real emitía un comunicado para informar sobre un asunto que tenía que ver con la vida personal de una de las hijas del entonces monarca. La infanta Elena y su marido, Jaime de Marichalar, anunciaban el “cese temporal de la convivencia”, una interrupción de su matrimonio que acabaría siendo definitiva y que estos días ha vuelto a estar de actualidad por las palabras que le dedica el rey Juan Carlos a aquel divorcio en sus memorias, señalando directamente a su exyerno por la educación de Froilán.

El emérito señala en su biografía que el divorcio de Elena y Jaime, unido a “cierta falta de autoridad parental”, desembocó en la “vida desordenada” que su nieto Froilán mostró en los meses siguientes. “Era un blanco fácil para los aficionados a los chismes. Vivía acosado por los paparazzi que documentaban su deriva”, relata el exmonarca, que asegura que tras apenas un mes viviendo con él en Abu Dabi, el joven “se transformó. Solo necesitaba que se le diera una oportunidad”.

Esas declaraciones del emérito han generado malestar en su exyerno. El entorno de Marichalar ha asegurado a La Razón que está “muy dolido” por las palabras de Juan Carlos sobre él, ya que afirma que era él quien tenía que “imponerse en muchas ocasiones” en la educación de su hijo mayor. Esas fuentes insisten en que, durante el proceso de divorcio, fue él quien estableció las normas y límites, mientras que la infanta Elena “cambiaba los fines de semana que le tocaban sin avisarle” y “se llevaba a los hijos de viaje y se enteraba por la prensa”.

Cronología de su matrimonio

La historia de la infanta Elena y Jaime de Marichalar comenzó en París en 1987, cuando ambos coincidieron en un curso de literatura francesa. Dos años después, compartieron un viaje a la India, Nepal y Bután, y desde entonces su relación se consolidó. El compromiso matrimonial se anunció oficialmente el 23 de noviembre de 1994, y la boda se celebró en Sevilla el 18 de marzo de 1995, con la presencia de representantes de todas las casas reales europeas. La reina Sofía, madre de la infanta, expresó entonces su satisfacción: “Como madre, estoy encantada”.

Tras la boda, la pareja se instaló en París y, posteriormente, regresó a España para el nacimiento de su primer hijo, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, en julio de 1998. Dos años más tarde, en septiembre de 2000, nació su hija Victoria Federica.

La familia real en Mallorca.
La familia real en Mallorca. (Casa Real)

El matrimonio atravesó momentos difíciles, como la isquemia cerebral que sufrió Marichalar en diciembre de 2001, lo que les llevó a mudarse a Nueva York durante casi un año para su recuperación. En 2003, la infanta Elena sufrió un aborto espontáneo, un episodio que marcó profundamente a la familia.

La convivencia se deterioró y, tras varios rumores de crisis, la Casa Real anunció en noviembre de 2007 el “cese temporal de la convivencia”. Dos años después, en diciembre de 2009, se ratificó el divorcio de mutuo acuerdo, poniendo fin a catorce años de matrimonio.

El aniversario y la publicación de las memorias han puesto de manifiesto las heridas abiertas y las distintas perspectivas sobre un episodio que sigue marcando a la familia real española. La figura de Jaime de Marichalar, lejos de quedar en un segundo plano, emerge como un padre que, pese a las dificultades y desencuentros, ha defendido su papel en la vida de sus hijos.

Temas Relacionados

Infanta ElenaJaime de MarichalarFroilánCasa Real EspañaFamilia Real EspañolaRealezaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Valencia: el pronóstico del clima para este 13 de noviembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Valencia: el pronóstico del clima

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

Jesús Vico, una eminencia en el sector numismático, ha trabajado cuatro meses en las instalaciones del Banco para valorar todas estas monedas. Ha cobrado 60.000 euros. El resultado de su informe es confidencial

Este es el experto que

“Me he tenido que mudar”, “me han diagnosticado insomnio crónico”: el ruido de las pistas de pádel de los Salesianos que hacen la vida imposible a unos vecinos de Carabanchel

Un bloque de 24 viviendas lleva años presentando quejas al Ayuntamiento de Madrid y al Defensor del Pueblo, sin éxito. Los Salesianos no tenían licencia para alquilar las pistas al público. Se han puesto en manos de abogados para acudir a los tribunales

“Me he tenido que mudar”,

Adiós a las hipotecas ‘low cost’: los bancos las encarecen y los expertos aconsejan contratarlas cuanto antes para evitar más subidas

Tras meses de rebajas impulsadas por los recortes de tipos de interés del BCE, las entidades financieras cambian de rumbo y siete han subido desde el verano sus préstamos hipotecarios, sobre todo los de tipo fijo

Adiós a las hipotecas ‘low

¿Filtró la Fiscalía de Madrid los correos de González Amador? García Ortiz y otros testigos la señalan como la fuente que reveló el pacto de la pareja de Ayuso con Hacienda

Aunque ninguno de los periodistas han querido revelar sus fuentes, en sus declaraciones algunos han dejado un rastro de migas que lleva hasta el Ministerio Público de la capital

¿Filtró la Fiscalía de Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Filtró la Fiscalía de Madrid

¿Filtró la Fiscalía de Madrid los correos de González Amador? García Ortiz y otros testigos la señalan como la fuente que reveló el pacto de la pareja de Ayuso con Hacienda

Este es el experto que ha tasado, uno a uno, los 146.271 dólares americanos en monedas que el Banco de España guarda en su archivo

“Me he tenido que mudar”, “me han diagnosticado insomnio crónico”: el ruido de las pistas de pádel de los Salesianos que hacen la vida imposible a unos vecinos de Carabanchel

La borrasca Claudia desata evacuaciones, cierres y cortes de carreteras en Tenerife

¿Un vigilante de seguridad puede pedirte tu DNI para identificarte? Un abogado resuelve la duda

ECONOMÍA

Adiós a las hipotecas ‘low

Adiós a las hipotecas ‘low cost’: los bancos las encarecen y los expertos aconsejan contratarlas cuanto antes para evitar más subidas

El mundo de la moda bate récord de ventas, pero sus trabajadores viven entre contratos parciales e inestabilidad: “A un 70%-80% de la plantilla de Inditex no les llega para vivir”

El drama de la vivienda divide al Gobierno por la ausencia de soluciones reales: faltan viviendas de alquiler asequible desde 2023 y contundencia con los fondos buitre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sebastián Ramírez, abogado: “Puedes trabajar y cobrar la pensión por incapacidad”

DEPORTES

Diez años de la tragedia

Diez años de la tragedia que comenzó con un partido de fútbol entre Francia y Alemania y se extendió a todo París: tres explosiones, los aficionados asaltando el campo y un muerto

Toni Kroos habla sobre la estrella turca del Real Madrid: “Güler podrá marcar una época, pero no es mi sucesor”

La vida de Marc Márquez fuera de MotoGP: 20.000 euros en dos semanas de vacaciones al año

Así pudo haber sido el Camp Nou, pero el FC Barcelona rechazó la propuesta del arquitecto británico Norman Foster

Mbappé recuerda a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en la rueda de prensa antes del partido de Francia: “Fue un momento terrible”