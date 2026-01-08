La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, posan a su llegada a la cumbre internacional de apoyo a Ucrania, a 24 de febrero de 2025, en Kiev.

Todavía no hay paz en Ucrania, pero las potencias europeas comienzan a mover ficha ante los indicios de un posible acuerdo en el territorio. La coalición de los Voluntarios, un grupo de países occidentales capitaneado por Francia y Reino Unido, ha expuesto un plan para desplegar entre 15.000 y 30.000 soldados sobre suelo ucraniano después de la guerra, con el objetivo de preservar un eventual alto el fuego por tierra, mar y aire.

París y Londres aportarán el mayor número de botas sobre el terreno, mientras que Turquía se encargaría de la seguridad marítima en el Mar Negro y EEUU de la aportación de inteligencia y logística para supervisar el alto el fuego, según avanzó el medio Radio Free Europe. “Tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en toda Ucrania”, declaró el primer ministro Keir Starmer.

Al término de la reunión de líderes en París, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó su deseo de que España forme “parte de ese esfuerzo”. Se trata de un claro viraje del Ejecutivo, que hasta ahora se había mantenido equidistante con esta propuesta, que consideraba que “era precipitada” mientras Rusia no mostrase signos de querer acabar con su invasión. Lo cierto es que a día de hoy no hay ningún acuerdo y Moscú no ha frenado su maquinaria bélica.

Sánchez ha decidido dar el paso, pero todavía no ha especificado cómo será la contribución española ni en qué condiciones. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene el Congreso. La ley de seguridad nacional establece que para ordenar operaciones en el exterior que “no estén directamente relacionadas” con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno debe consultar y pedir la autorización" de la Cámara Baja.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

No es la primera vez que Sánchez ha enviado tropas al exterior, pero todas las operaciones recientes han estado enmarcadas en misiones de la OTAN. Como parte de la Policía Aérea de la OTAN, las Fuerzas Armadas han liderado operativos en Eslovaquia, con 3.000 militares, y ha formado parte de despligues en Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. De hecho, el pasado mes de julio, los cazas españoles asumieron por primera vez la protección de los cielos de Islandia ante las amenazas rusas. En lo que se refiere a envío de material militar, el Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero el envío de material militar y humanitario a Kiev. El último de ellos fue de 1.000 millones de euros.

Sánchez iniciará una ronda de contactos la semana que viene con el resto de fuerzas parlamentarias para tantear la propuesta que tenga en mente, sin todavía solicitar aún respaldo formal. En parte, porque no lo tendrá fácil ante las divisiones de sus aliados, empezando por sus socios de Gobierno minoritarios. Y es que desde Sumar condicionan su apoyo a las condiciones que tome el alto el fuego. Si el acuerdo cuenta con garantías suficientes, aseguran fuentes del partido de Yolanda Díaz, se vería con buenos ojos incluir la participación de tropas españolas en una misión para la observación y verificación del cese del fuego en Ucrania “que permita el fin de los combates y siempre bajo un mandato multilateral como la OSCE o Naciones Unidas”.Pero desde Izquierda Unida, partido integrado en la coalición, ya ha avanzado que lo rechazarán en el Congreso.

También será difícil convencer a Podemos, que ha querido dejar claro que no apoyarán “guerras por dinero”. Ione Belarra, la líder de la formación morada, apuntó en una publicación en X que sus votos no servirán “para hacer de empresa de seguridad de los EEUU y que así puedan hacer sus negocios, es decir, su robo noecolonial de tierras raras con tranquilidad”.

El BNG también lo da también por descartado y con Vox no está prevista una negociación porque, según dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, “cada vez que han tenido posibilidad de posicionarse sobre Ucrania lo han hecho del lado de Orbán”. Por su parte, ERC, Bildu y PNV aguardan con cautela la propuesta, a la espera de saber más detalles.

El PP no compromete su apoyo

¿Qué le queda a Sánchez? La única vía es el apoyo del Partido Popular, pero su apoyo está en el aire a la espera de conocer los detalles del esquema. Desde el Partido Popular han criticado que Sánchez, a diferencia del resto de países, “no informó al Congreso” antes de la reunión sobre Ucrania en París. “A nosotros no nos han llamado ni para una reunión ni para nada que tenga que ver con Defensa. Tendrán que indicar en que condiciones de paz y en qué consiste la misión”, afirmó en una rueda de prensa desde Génova el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo.

En todo caso, los populares han dejado claro que su partido “ha estado apoyando siempre a los ucranianos” y confirman que “habrá un representante del PP” en la reunión -puede ser Feijóo, quien suele asumir las cuestiones de índole internacional, o Cuca Gamarra, que asume las competencias de Defensa-. “Siempre hemos asistido a las reuniones cuando hemos hablado de cosas que importan a los españoles”, señalaron desde el PP.

Preguntados sobre su posición, el PP ironiza con la debilidad parlamentaria del Gobierno, afirmando que “no es necesario la posición del partido “cuando el gobierno presume de una mayoría parlamentaria estable”. Pero lo cierto es que están obligados a hacerlo, y sería incomprensible que Génova fuese a contracorriente de los dirigentes europeos integrados en su misma familia política -entre ellos, el canciller alemán Friedrich Merz o su homólogo polaco, Donald Tusk-. “Solo planteamos conocer cuales son las condiciones. Queremos hacerlo de la mano de la UE”, sentencian.