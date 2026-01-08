España

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

El partido de Alberto Núñez Feijóo deja su voto en el aire a la espera de la ronda de consultas en Moncloa que comenzará la semana que viene. Podemos, BNG e IU anticipa su no, mientras ERC, Bildu y PNV guardan silencio. Sumar, en cambio, lo apoyaría con condiciones

Guardar
El presidente del Gobierno de
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, posan a su llegada a la cumbre internacional de apoyo a Ucrania, a 24 de febrero de 2025, en Kiev.

Todavía no hay paz en Ucrania, pero las potencias europeas comienzan a mover ficha ante los indicios de un posible acuerdo en el territorio. La coalición de los Voluntarios, un grupo de países occidentales capitaneado por Francia y Reino Unido, ha expuesto un plan para desplegar entre 15.000 y 30.000 soldados sobre suelo ucraniano después de la guerra, con el objetivo de preservar un eventual alto el fuego por tierra, mar y aire.

París y Londres aportarán el mayor número de botas sobre el terreno, mientras que Turquía se encargaría de la seguridad marítima en el Mar Negro y EEUU de la aportación de inteligencia y logística para supervisar el alto el fuego, según avanzó el medio Radio Free Europe. “Tras un alto el fuego, el Reino Unido y Francia establecerán centros militares en toda Ucrania”, declaró el primer ministro Keir Starmer.

Al término de la reunión de líderes en París, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó su deseo de que España forme “parte de ese esfuerzo”. Se trata de un claro viraje del Ejecutivo, que hasta ahora se había mantenido equidistante con esta propuesta, que consideraba que “era precipitada” mientras Rusia no mostrase signos de querer acabar con su invasión. Lo cierto es que a día de hoy no hay ningún acuerdo y Moscú no ha frenado su maquinaria bélica.

Sánchez ha decidido dar el paso, pero todavía no ha especificado cómo será la contribución española ni en qué condiciones. ¿Por qué? Porque la última palabra la tiene el Congreso. La ley de seguridad nacional establece que para ordenar operaciones en el exterior que “no estén directamente relacionadas” con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno debe consultar y pedir la autorización" de la Cámara Baja.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

No es la primera vez que Sánchez ha enviado tropas al exterior, pero todas las operaciones recientes han estado enmarcadas en misiones de la OTAN. Como parte de la Policía Aérea de la OTAN, las Fuerzas Armadas han liderado operativos en Eslovaquia, con 3.000 militares, y ha formado parte de despligues en Letonia, Lituania, Polonia y Rumanía. De hecho, el pasado mes de julio, los cazas españoles asumieron por primera vez la protección de los cielos de Islandia ante las amenazas rusas. En lo que se refiere a envío de material militar, el Consejo de Ministros aprobó el pasado febrero el envío de material militar y humanitario a Kiev. El último de ellos fue de 1.000 millones de euros.

Sánchez iniciará una ronda de contactos la semana que viene con el resto de fuerzas parlamentarias para tantear la propuesta que tenga en mente, sin todavía solicitar aún respaldo formal. En parte, porque no lo tendrá fácil ante las divisiones de sus aliados, empezando por sus socios de Gobierno minoritarios. Y es que desde Sumar condicionan su apoyo a las condiciones que tome el alto el fuego. Si el acuerdo cuenta con garantías suficientes, aseguran fuentes del partido de Yolanda Díaz, se vería con buenos ojos incluir la participación de tropas españolas en una misión para la observación y verificación del cese del fuego en Ucrania “que permita el fin de los combates y siempre bajo un mandato multilateral como la OSCE o Naciones Unidas”.Pero desde Izquierda Unida, partido integrado en la coalición, ya ha avanzado que lo rechazarán en el Congreso.

También será difícil convencer a Podemos, que ha querido dejar claro que no apoyarán “guerras por dinero”. Ione Belarra, la líder de la formación morada, apuntó en una publicación en X que sus votos no servirán “para hacer de empresa de seguridad de los EEUU y que así puedan hacer sus negocios, es decir, su robo noecolonial de tierras raras con tranquilidad”.

El BNG también lo da también por descartado y con Vox no está prevista una negociación porque, según dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, “cada vez que han tenido posibilidad de posicionarse sobre Ucrania lo han hecho del lado de Orbán”. Por su parte, ERC, Bildu y PNV aguardan con cautela la propuesta, a la espera de saber más detalles.

El PP no compromete su apoyo

¿Qué le queda a Sánchez? La única vía es el apoyo del Partido Popular, pero su apoyo está en el aire a la espera de conocer los detalles del esquema. Desde el Partido Popular han criticado que Sánchez, a diferencia del resto de países, “no informó al Congreso” antes de la reunión sobre Ucrania en París. “A nosotros no nos han llamado ni para una reunión ni para nada que tenga que ver con Defensa. Tendrán que indicar en que condiciones de paz y en qué consiste la misión”, afirmó en una rueda de prensa desde Génova el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo.

En todo caso, los populares han dejado claro que su partido “ha estado apoyando siempre a los ucranianos” y confirman que “habrá un representante del PP” en la reunión -puede ser Feijóo, quien suele asumir las cuestiones de índole internacional, o Cuca Gamarra, que asume las competencias de Defensa-. “Siempre hemos asistido a las reuniones cuando hemos hablado de cosas que importan a los españoles”, señalaron desde el PP.

Preguntados sobre su posición, el PP ironiza con la debilidad parlamentaria del Gobierno, afirmando que “no es necesario la posición del partido “cuando el gobierno presume de una mayoría parlamentaria estable”. Pero lo cierto es que están obligados a hacerlo, y sería incomprensible que Génova fuese a contracorriente de los dirigentes europeos integrados en su misma familia política -entre ellos, el canciller alemán Friedrich Merz o su homólogo polaco, Donald Tusk-. “Solo planteamos conocer cuales son las condiciones. Queremos hacerlo de la mano de la UE”, sentencian.

Temas Relacionados

Gobierno de EspanaPedro SanchezUcraniaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vuelve La Revuelta tras la Navidad y Cristina de OT cuenta qué considera “lamentable” de su edición

La ganadora de la 13ª edición de Operación Triunfo asiste al programa de David Broncano, junto a un GEO presente en los ‘años de plomo’ en España

Vuelve La Revuelta tras la

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Las empresas energéticas y financieras estadounidenses se posicionan para liderar la reconstrucción económica de Venezuela

La captura de Maduro reconfigura

El actor y director francés que a los 42 años considera aplicarse la eutanasia: “Estamos completamente abandonados por el sistema médico”

Arnaud Denis sufre un avanzo deterioro de su salud debido a la implantación de una prótesis como consecuencia de una hernia inguinal

El actor y director francés

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

La oferta es para la residencia de estudiantes del CSIC. Son 40 horas semanales. El salario solo es 39 euros superior al salario mínimo. El centro argumenta que la retribución está fijada al ser una fundación pública y que solo tienen 4 candidatos

El Ministerio de Ciencia ofrece

Sobrevivir sin luz y bajo la amenaza de desalojo en la Cañada Real: “Dejarnos abandonados es una estrategia política de desgaste y expulsión”

Cada vez son más las familias de los sectores 5 y 6 de este barrio a las afueras de Madrid que reciben notificaciones de derribo y asisten al avance de los desalojos

Sobrevivir sin luz y bajo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ministerio de Ciencia ofrece

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

Ábalos arrastra a Marlaska, Torres y Armengol al juicio por el caso de las mascarillas: pide su testifical ante el Supremo

ECONOMÍA

La captura de Maduro reconfigura

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

España aprueba con nota ante los mercados, pero la fortaleza macroeconómica no protege del paro, la deuda pública ni la falta de presupuestos

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí