Ucrania y EEUU abordarán la gestión de los territorios ocupados y la central de Zaporiyia en próxima reunión

Kirill Budanov, jefe de la oficina presidencial de Ucrania e integrante clave de la delegación de Kiev, anticipó la existencia de logros específicos en las negociaciones sostenidas con representantes estadounidenses y europeos en la capital francesa. Budanov, en un mensaje compartido a través de la red social Telegram y citado por varios medios, señaló que no toda la información sobre el desarrollo del diálogo puede divulgarse de manera pública, pero enfatizó que en la agenda se han concretado avances que formarán parte de las conversaciones que continuarán a lo largo del miércoles y jueves. El funcionario aseguró que, pese a la complejidad de la coyuntura, los intereses nacionales de Ucrania estarán resguardados.

Según publicó el medio Europa Press, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que los encuentros llevados a cabo en París incluirán a integrantes de la Administración de Washington relacionados con el expresidente Donald Trump, así como a socios europeos. El objetivo principal de estas nuevas rondas de diálogo se centra en tratar los elementos más controvertidos que aún permanecen sin resolución dentro del plan de paz. En ese marco, cobran relevancia dos cuestiones específicas: primero, el futuro de la administración de los territorios en el este de Ucrania actualmente bajo control ruso, y segundo, la gestión y seguridad de la central nuclear de Zaporiyia, una de las instalaciones más sensibles en el contexto del conflicto.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Zelenski sostuvo que Ucrania no rehúye al debate de los desafíos más difíciles del proceso de paz y reiteró que el país no representará un obstáculo para la conclusión del conflicto armado. El mandatario también explicó en ese sentido que “la paz debe ser digna”, e instó a los aliados internacionales a mantener todos los esfuerzos necesarios para presionar a Rusia hacia el cese de las hostilidades. A través de Telegram, Zelenski también comunicó que, en los próximos encuentros con la delegación estadounidense, esperan discutir en profundidad estos dos apartados “más complejos” dentro del plan diseñado para lograr una resolución.

La serie de reuniones que acoge París, según detalló Europa Press, involucra tanto a delegaciones ucranianas y estadounidenses como a representantes de los principales países europeos alineados con Kiev. Estas sesiones forman parte de un proceso más amplio de la denominada Coalición de Voluntarios, orientada a negociar garantías de seguridad concretas y vinculantes que otorguen respaldo sostenido a Ucrania en el contexto internacional. El representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, puso de relieve durante su intervención que las partes han coincidido en la importancia de los “avances significativos” logrados hasta el momento, abarcando “varias líneas de trabajo cruciales” sujetas a futuras evaluaciones en el marco de la negociación.

Un aspecto relevante de estas conversaciones, según informó Europa Press, se vincula con el carácter reservado de algunas etapas del proceso, en las que partes de la información negociada se mantienen fuera del dominio público. Esta dinámica responde a la sensibilidad de los temas abordados, en particular la gestión local en territorios ocupados y las cuestiones relativas a la seguridad y supervisión de la planta nuclear de Zaporiyia. El Gobierno ucraniano y sus interlocutores han enfatizado la necesidad de definir protocolos que garanticen la protección de objetivos estratégicos y la integridad de las instalaciones, en un contexto marcado por la continua amenaza latente derivada de la presencia y acciones de las fuerzas rusas en el área.

Por otro lado, según añadió Europa Press, las delegaciones participantes valoraron de manera favorable el “apoyo previsto” por parte de la administración estadounidense, subrayando el compromiso de Washington en el diseño de garantías de seguridad que respalden a Kiev. Los responsables de la delegación ucraniana insisten en la necesidad de acuerdos que aseguren la protección nacional frente a futuros escenarios de riesgo, señalando que cada avance diplomático tiene implicaciones directas para la estabilidad interna y la posición de Ucrania en la arena internacional.

Las conversaciones en París, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, tienen lugar en un contexto de especial tensión y expectativas en torno al futuro de los territorios involucrados en el conflicto y la situación de la infraestructura nuclear ucraniana. Estas negociaciones forman parte de un proceso más amplio que busca articular una solución integral, a través de alianzas multilaterales y el desarrollo de garantías para la reconstrucción y pacificación sostenible en la región.