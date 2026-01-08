Investigan si la dueña de la discoteca incendiado en Suiza el 1 de enero huyó del local con la caja registradora

Investigan si la dueña de la discoteca incendiada en Suiza el 1 de enero huyó del local con la caja registradora. Policía de Valais/Europa Press)

El incendio sucedido en la discoteca Le Constellation, en la estación de esquí de Suiza de Crans-Montana, continúa dando de qué hablar. Un vídeo reciente de las cámaras de seguridad, actualmente bajo análisis judicial, podrían mostrar a una de las propietarias de local, Jessica Moretti, abandonando el establecimiento con la caja registradora en una mano, mientras la otra estaría visiblemente herida, mientras el interior del local estaba consumido por el fuego.

La tragedia conllevó la muerte de 40 jóvenes en la noche de Año Nuevo y más de un centenar de heridos. Ahora, mientras avanzan los interrogatorios de los supervivientes y testigos, este vídeo podría agravar la situación, dada la falta de seguridad en las inspecciones anteriores (desde 2020 no se habían realizado inspecciones de seguridad completas en Le Constellation)

No obstante, según ha avanzado el medio italiano La Repubblica, las autoridades suizas aún no han confirmado oficialmente el contenido del vídeo, pero su existencia podría agravar sustancialmente los cargos penales contra los responsables del local.

Cargos contra los propietarios

La escena, según los medios internacionales, fue captada por dos cámaras de seguridad ajenas al local, en las que se observa a Moretti huyendo del bar con la recaudación de esa noche mientras el incendio avanzaba rápidamente por el sótano de la discoteca. De confirmarse estas imágenes, la mujer podría enfrentarse a acusaciones por omisión de socorro, además de los delitos ya investigados.

La pareja francesa, Jessica Moretti y su esposo, Jacques Moretti, afirmaron en un comunicado que se encuentran “devastados y abrumados por el dolor”. Ambos están siendo investigados por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio causado por negligencia. Los dos han declarado esta semana que no eludirán sus responsabilidades.

Por otro lado, la actuación de la fiscal Béatrice Pilloud ha sido duramente criticada por la ausencia de detenciones, especialmente de la pareja propietaria de Le Constellation. Las críticas también alcanzan al ayuntamiento, donde cada vez más voces piden la dimisión de Nicolas Féraud, alcalde del cantón de Valais.

Un local abarrotado con una única salida

La investigación analiza las condiciones de seguridad del establecimiento la noche de la tragedia. Según los primeros datos recabados por las autoridades, alrededor de 400 personas se encontraban en el local en el momento de la propagación del fuego. Algunos testimonios señalan que el hijo de los propietarios, jefe de personal, habría intentado romper paneles de plexiglás del porche exterior para facilitar la huida de los clientes atrapados, debido a que la discoteca solo contaba con una salida.

El incendio, de acuerdo con los investigadores, se habría originado cuando velas colocadas en una fuente decorativa entraron en contacto con el techo del sótano, provocando una rápida propagación de las llamas y del humo.

Posibles responsabilidades millonarias

Expertos en derecho penal y administrativo advierten de que el municipio podría afrontar responsabilidades penales y civiles por presuntas omisiones graves en los controles de seguridad. Las indemnizaciones a las víctimas y a sus familias podrían alcanzar decenas de millones de euros.

*Noticia en ampliación