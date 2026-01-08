España aprueba con nota ante los mercados, pero la fortaleza macroeconómica no protege del paro, la deuda pública ni la falta de presupuestos

Jóvenes en paro entrando en una oficina de empleo en Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

España ha aprobado con nota en la evaluación de los mercados. La agencia europea EthiFinance Ratings ha elevado la calificación crediticia de España hasta ‘A+’, con perspectiva estable, apoyándose en la fortaleza de los principales indicadores macroeconómicos. Su informe destaca el crecimiento por encima de la media de la eurozona, la moderación de la inflación y la mejora gradual de las finanzas públicas.

Por contra, el informe también pone de relieve que la mejora de los grandes indicadores no elimina los problemas estructurales que siguen condicionando la realidad económica de muchos ciudadanos.

Según las estimaciones de EthiFinance, la economía española habría cerrado 2025 con un crecimiento del 3%, un ritmo superior al de la mayoría de países de la eurozona. La agencia prevé que esta evolución se mantenga en los próximos años, con un avance del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027, una trayectoria que, según su análisis, refleja una normalización del ciclo económico tras varios ejercicios de fuerte expansión y que constituye uno de los principales factores que explican la mejora del rating soberano de España.

Inflación más contenida y estabilidad monetaria

Otro de los elementos clave señalados por la agencia es la evolución de los precios. EthiFinance estima que la inflación continuará descendiendo y se situará en torno al 2,1% en 2026, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

El informe añade que, según sus previsiones, no se esperan nuevas bajadas de tipos de interés en 2026, lo que refuerza un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, aunque sin estímulos adicionales desde la política monetaria.

Déficit bajo control y deuda aún elevada

En el ámbito de las finanzas públicas, la agencia valora positivamente que España mantenga el déficit por debajo del 3% del PIB, el límite marcado por las reglas fiscales europeas. En concreto, estima un déficit del 2,9% en 2025 y del 2,7% en 2026.

La deuda pública, por su parte, seguiría descendiendo en porcentaje del PIB, hasta situarse en torno al 100% en 2025 y en el 98,2% en 2026, gracias al crecimiento nominal de la economía. No obstante, EthiFinance subraya que la elevada deuda sigue siendo una de las principales vulnerabilidades del perfil crediticio, ya que en términos absolutos continúa aumentando.

Un mercado laboral que avanza, pero con desequilibrios

El informe reconoce una mejora progresiva de las condiciones del mercado laboral y prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 10% en 2026. Aun así, los datos oficiales muestran que la situación sigue siendo delicada: la tasa de desempleo en España se mantiene elevada (alrededor del 10,4% según la EPA más reciente) y el paro entre menores de 25 años supera el 25%, muy por encima de la media europea.

La incorporación al mundo laboral más tardía de los jóvenes, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años deban compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años si quieren mantener el nivel de vida previo.

Estos desequilibrios, junto con una elevada proporción de empleo vulnerable -un tipo de ocupación marcada por la temporalidad, los bajos salarios y la falta de estabilidad, especialmente entre los jóvenes-, limitan el impacto real del crecimiento económico sobre una parte importante de la población.

La falta de Presupuestos, un riesgo institucional

Más allá de los datos macroeconómicos, la agencia lanza una advertencia sobre el contexto político e institucional. La posible tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 limita, según el informe, la capacidad legislativa y la ejecución de políticas públicas, aumenta la rigidez fiscal y acentúa la dependencia de decretos y prórrogas presupuestarias. Esta situación reduce la previsibilidad fiscal a medio plazo y podría terminar afectando a la inversión y al crecimiento económico.

‘Suficiente’ en medio ambiente y gobernanza

En su evaluación ESG, EthiFinance considera que España presenta un perfil social sólido, con un Índice de Desarrollo Humano de 0,918 en 2023, aunque sin perder de vista desafíos persistentes como el paro estructural y el empleo juvenil.

En el ámbito medioambiental, pese a las mejoras recientes en emisiones de CO₂ por habitante y en producción de energía renovable, los indicadores siguen situándose por debajo de lo que correspondería a la calificación soberana. En gobernanza, la agencia alerta de que los escándalos de corrupción y la fragmentación parlamentaria deterioran la confianza en las instituciones y dificultan la adopción de reformas estructurales clave.

Una mejora macro que no llega aún al bolsillo

En conjunto, la mejora del rating refuerza la imagen de estabilidad de la economía española y facilita su financiación en los mercados. Sin embargo, los datos del informe reflejan que esta fortaleza macroeconómica convive con problemas estructurales -como el paro juvenil, la elevada deuda pública y el bloqueo presupuestario- que siguen condicionando la situación económica de muchos ciudadanos y explican por qué la mejora no termina de aterrizar en su vida cotidiana.