España

España aprueba con nota ante los mercados, pero la fortaleza macroeconómica no protege del paro, la deuda pública ni la falta de presupuestos

La agencia EthiFinance ha mejorado el ‘rating’ de nuestro país hasta A+ tras valorar su crecimiento por encima de la media europea, aunque señala otros problemas estructurales

Guardar
Jóvenes en paro entrando en
Jóvenes en paro entrando en una oficina de empleo en Madrid (Alberto Ortega / Europa Press)

España ha aprobado con nota en la evaluación de los mercados. La agencia europea EthiFinance Ratings ha elevado la calificación crediticia de España hasta ‘A+’, con perspectiva estable, apoyándose en la fortaleza de los principales indicadores macroeconómicos. Su informe destaca el crecimiento por encima de la media de la eurozona, la moderación de la inflación y la mejora gradual de las finanzas públicas.

Por contra, el informe también pone de relieve que la mejora de los grandes indicadores no elimina los problemas estructurales que siguen condicionando la realidad económica de muchos ciudadanos.

Según las estimaciones de EthiFinance, la economía española habría cerrado 2025 con un crecimiento del 3%, un ritmo superior al de la mayoría de países de la eurozona. La agencia prevé que esta evolución se mantenga en los próximos años, con un avance del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027, una trayectoria que, según su análisis, refleja una normalización del ciclo económico tras varios ejercicios de fuerte expansión y que constituye uno de los principales factores que explican la mejora del rating soberano de España.

Inflación más contenida y estabilidad monetaria

Otro de los elementos clave señalados por la agencia es la evolución de los precios. EthiFinance estima que la inflación continuará descendiendo y se situará en torno al 2,1% en 2026, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

El informe añade que, según sus previsiones, no se esperan nuevas bajadas de tipos de interés en 2026, lo que refuerza un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, aunque sin estímulos adicionales desde la política monetaria.

Déficit bajo control y deuda aún elevada

En el ámbito de las finanzas públicas, la agencia valora positivamente que España mantenga el déficit por debajo del 3% del PIB, el límite marcado por las reglas fiscales europeas. En concreto, estima un déficit del 2,9% en 2025 y del 2,7% en 2026.

La deuda pública, por su parte, seguiría descendiendo en porcentaje del PIB, hasta situarse en torno al 100% en 2025 y en el 98,2% en 2026, gracias al crecimiento nominal de la economía. No obstante, EthiFinance subraya que la elevada deuda sigue siendo una de las principales vulnerabilidades del perfil crediticio, ya que en términos absolutos continúa aumentando.

Un mercado laboral que avanza, pero con desequilibrios

El informe reconoce una mejora progresiva de las condiciones del mercado laboral y prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 10% en 2026. Aun así, los datos oficiales muestran que la situación sigue siendo delicada: la tasa de desempleo en España se mantiene elevada (alrededor del 10,4% según la EPA más reciente) y el paro entre menores de 25 años supera el 25%, muy por encima de la media europea.

La incorporación al mundo laboral más tardía de los jóvenes, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años deban compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años si quieren mantener el nivel de vida previo.

Estos desequilibrios, junto con una elevada proporción de empleo vulnerable -un tipo de ocupación marcada por la temporalidad, los bajos salarios y la falta de estabilidad, especialmente entre los jóvenes-, limitan el impacto real del crecimiento económico sobre una parte importante de la población.

La falta de Presupuestos, un riesgo institucional

Más allá de los datos macroeconómicos, la agencia lanza una advertencia sobre el contexto político e institucional. La posible tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 limita, según el informe, la capacidad legislativa y la ejecución de políticas públicas, aumenta la rigidez fiscal y acentúa la dependencia de decretos y prórrogas presupuestarias. Esta situación reduce la previsibilidad fiscal a medio plazo y podría terminar afectando a la inversión y al crecimiento económico.

‘Suficiente’ en medio ambiente y gobernanza

En su evaluación ESG, EthiFinance considera que España presenta un perfil social sólido, con un Índice de Desarrollo Humano de 0,918 en 2023, aunque sin perder de vista desafíos persistentes como el paro estructural y el empleo juvenil.

En el ámbito medioambiental, pese a las mejoras recientes en emisiones de CO₂ por habitante y en producción de energía renovable, los indicadores siguen situándose por debajo de lo que correspondería a la calificación soberana. En gobernanza, la agencia alerta de que los escándalos de corrupción y la fragmentación parlamentaria deterioran la confianza en las instituciones y dificultan la adopción de reformas estructurales clave.

Una mejora macro que no llega aún al bolsillo

En conjunto, la mejora del rating refuerza la imagen de estabilidad de la economía española y facilita su financiación en los mercados. Sin embargo, los datos del informe reflejan que esta fortaleza macroeconómica convive con problemas estructurales -como el paro juvenil, la elevada deuda pública y el bloqueo presupuestario- que siguen condicionando la situación económica de muchos ciudadanos y explican por qué la mejora no termina de aterrizar en su vida cotidiana.

Temas Relacionados

MacroeconomíaMercado financieroParoDesempleoDeuda Pública EspañaPresupuestos Generales del EstadoRatingEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Vuelve La Revuelta tras la Navidad y Cristina de OT cuenta qué considera “lamentable” de su edición

La ganadora de la 13ª edición de Operación Triunfo asiste al programa de David Broncano, junto a un GEO presente en los ‘años de plomo’ en España

Vuelve La Revuelta tras la

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Las empresas energéticas y financieras estadounidenses se posicionan para liderar la reconstrucción económica de Venezuela

La captura de Maduro reconfigura

El actor y director francés que a los 42 años considera aplicarse la eutanasia: “Estamos completamente abandonados por el sistema médico”

Arnaud Denis sufre un avanzo deterioro de su salud debido a la implantación de una prótesis como consecuencia de una hernia inguinal

El actor y director francés

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

La oferta es para la residencia de estudiantes del CSIC. Son 40 horas semanales. El salario solo es 39 euros superior al salario mínimo. El centro argumenta que la retribución está fijada al ser una fundación pública y que solo tienen 4 candidatos

El Ministerio de Ciencia ofrece

Sobrevivir sin luz y bajo la amenaza de desalojo en la Cañada Real: “Dejarnos abandonados es una estrategia política de desgaste y expulsión”

Cada vez son más las familias de los sectores 5 y 6 de este barrio a las afueras de Madrid que reciben notificaciones de derribo y asisten al avance de los desalojos

Sobrevivir sin luz y bajo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ministerio de Ciencia ofrece

El Ministerio de Ciencia ofrece un empleo de camarero de 40 horas semanales por 1.223 euros brutos al mes y sin derecho al plus de nocturnidad: “Nos cuesta encontrar candidatos”

La división entre los socios sobre el envío de tropas a Ucrania hace inevitable que Sánchez necesite el apoyo del PP

Pedro Sánchez encuentra en Venezuela el clavo ardiendo para resistir, pero la guerra también pasa por el Congreso

El líder de ‘Los Tiguerones’ queda libre en España tras expirar el plazo para que Ecuador entregara garantías de seguridad

El juez Peinado encarga a la UCO investigar las 22 reuniones que mantuvo Begoña Gómez con una empresa para el desarrollo de un ‘software’ para su cátedra

ECONOMÍA

La captura de Maduro reconfigura

La captura de Maduro reconfigura los mercados: ganan las petroleras y los bancos de EEUU, el bitcoin y el oro y pierden China y Canadá

Arrancan las rebajas de enero y las asociaciones de consumidores recuerdan las claves para evitar fraudes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 7 enero

El Ayuntamiento de Madrid inicia este año la construcción de 2.500 pisos de alquiler asequible y hará dos sorteos hasta junio

DEPORTES

Valverde y una falta para

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García

Iñaki Williams recibe una gran pitada en Yeda tras su crítica a la sede de la Supercopa

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Athletic Club en la Supercopa de España

El FC Barcelona no da tregua al Athletic y firma una goleada histórica en Arabia Saudí