España

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El Gobierno defiende el pacto mientras crecen las críticas por un modelo que, según sus detractores, rompe el equilibrio entre comunidades

Guardar
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

Tras meses de conversaciones discretas, el Gobierno y ERC cerraron este jueves un acuerdo para una financiación singular para Cataluña, compromiso adquirido tras la reunión mantenida en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano Oriol Junqueras. El pacto, cuyos detalles concretos se conocerán este viernes de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha provocado una reacción inmediata y coordinada del Partido Popular, que ha cargado con dureza contra el Ejecutivo al considerar que convierte la política presupuestaria en una herramienta de supervivencia parlamentaria.

Desde Génova, el acuerdo es interpretado como una cesión de gran calado que compromete los principios básicos del sistema de financiación autonómica. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que se está “jugando con la igualdad de los españoles” al ofrecer la financiación como “moneda de cambio”. Según ha subrayado en un mensaje difundido en redes sociales, Cataluña recibiría 4.700 millones de euros adicionales, un incremento cercano al 12%, una cifra que, a su juicio, evidencia que la Moncloa “no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas”.

La crítica no se ha quedado en el plano retórico. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha ido un paso más allá al calificar el acuerdo como “lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política”. En su análisis, el resultado de la negociación implica “coger el dinero de unos para dárselo a otros”, una práctica que considera especialmente grave teniendo en cuenta que al frente del Ministerio de Hacienda se encuentra una responsable política que, cuando ocupaba responsabilidades en la Junta de Andalucía, defendía postulados opuestos.

Pedro Sánchez y Oriol Junqueras
Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en el Palacio de la Moncloa. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

Para Bravo, la financiación singular acordada responde exclusivamente a las exigencias de un partido independentista y se adopta “en contra de la voluntad del conjunto de los españoles” con un único objetivo: garantizar la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Una lectura que enlaza con el mensaje lanzado por Feijóo, quien promete que la financiación autonómica “debe perseguir el bien común” y que ese será el criterio cuando los populares regresen al Gobierno.

Rebelión autonómica en el PP

Las críticas se han extendido rápidamente al ámbito autonómico. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado de manera urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de intentar revertir el acuerdo. En una comparecencia ante los medios, Azcón ha explicado que ya ha contactado con el resto de presidentes autonómicos y con la dirección nacional del PP para sumar apoyos a esta petición.

El dirigente aragonés no ha ocultado su malestar y ha reconocido estar “profundamente cabreado” por un pacto que, en su opinión, introduce “desigualdad e insolidaridad” y supone “un agravio no conocido hasta el momento” tanto para Aragón como para el conjunto de España. En términos similares se ha pronunciado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha anunciado que activará “todos los recursos legales” a su alcance para frenar un nuevo sistema de financiación específico para Cataluña. Para Mañueco, el acuerdo concede “privilegios que rompen la igualdad entre personas y territorios” y desnaturaliza el destino del dinero público.

En Madrid, la reacción tampoco ha sido templada. El secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, ha acusado al presidente del Gobierno de “traficar con el dinero de todos los españoles”. Serrano ha cuestionado el origen de los casi 5.000 millones comprometidos y ha advertido de que el principio de ordinalidad “quiebra” el modelo de financiación autonómica, planteando además qué correspondería a comunidades como Madrid, principal contribuyente al sistema.

Dudas desde Junts

El acuerdo tampoco ha generado entusiasmo sin reservas en el independentismo catalán. Desde Junts, el portavoz Josep Rius ha evitado una crítica frontal y ha optado por aplazar cualquier valoración hasta conocer el contenido detallado del pacto. Rius ha señalado que no se trata de “un cambio de modelo de financiación” porque “Madrid continúa teniendo la llave de la caja” y ha subrayado que la negociación no resuelve el déficit fiscal que, según su formación, padece Cataluña.

En esa misma línea, ha resumido el acuerdo como “un poco más de café, pero sigue siendo para todos”, al entender que todas las comunidades recibirán más recursos. Respecto a un eventual apoyo parlamentario, ha recordado las palabras de Míriam Nogueras, insistiendo en que Junts seguirá utilizando su fuerza política para lograr un sistema de concierto económico que permita recaudar todos los impuestos.

Oriol Junqueras ha anunciado un acuerdo de financiación que reportará 4.700 millones más para Cataluña. Asegura que contentará "a todos".

Page vuelve a marcar distancias

La contestación también ha llegado desde el propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reiterado su oposición frontal a cualquier fórmula que rompa la igualdad entre comunidades autónomas. Page ha advertido de que cruzar esa “línea roja” supondría “el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia” y ha asegurado que tendría que “volver a nacer” para aceptar el principio de ordinalidad.

El dirigente manchego ha criticado que el debate sobre la financiación autonómica arranque con una reunión en la Moncloa con partidos independentistas, un inicio que, a su juicio, no favorece un clima de entendimiento. Aunque se muestra dispuesto a escuchar los argumentos del Ejecutivo, ha dejado claro que no permitirá privilegios que, según sostiene, están expresamente prohibidos en la Constitución. Page ha remarcado además la importancia de la progresividad fiscal como seña de identidad socialista, defendiendo que “paga más el que más tiene” como base irrenunciable del sistema tributario.

Temas Relacionados

Pedro SánchezPSOEGobierno de EspañaCataluñaComunidades AutónomasOriol JunquerasERCPPPartido PopularJuntsEmiliano García-PagePolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

TVE fusiona ‘Malas lenguas’ y ‘Directo al grano’ para crear un nuevo formato informativo en su prime time: ‘Directo a la gente’

El programa especial se estrenará el próximo viernes 9 de enero con los tres presentadores de los formatos: Marta Flich, Jesús Cintora y Gonzalo Miró

TVE fusiona ‘Malas lenguas’ y

El mecánico que encontró por internet un antiguo tanque iraquí y dio con un tesoro valorado en más de 2 millones de euros: la historia de Nick Mead

Nick Mead se arrepintió de haberlos entregado a las autoridades

El mecánico que encontró por

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

2025 se posiciona como el año con la tercera factura más cara de la historia, solo por detrás de 2021 y 2022. La media mensual supera los 81 euros y febrero destaca como el mes con el recibo más alto

La factura de la luz

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: jugada ganadora y

Los jóvenes necesitan más del 80% del sueldo para pagar el alquiler y el 31% vive en pisos con humedad, podredumbre o goteras

En las ciudades costeras no les alcanza el ni el 100% del salario para hacer frente a la renta

Los jóvenes necesitan más del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP vuelve a citar

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

Sumar asegura que Trump “avanza por la izquierda” a la ministra de Vivienda y solicita su cese por la falta de medidas contra la especulación

Los venezolanos reciben el 99% de los permisos de residencia por “razones humanitarias” en España: casi 50.000 personas lograron este reconocimiento en 2025

ECONOMÍA

La factura de la luz

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los jóvenes necesitan más del 80% del sueldo para pagar el alquiler y el 31% vive en pisos con humedad, podredumbre o goteras

España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana

Valverde y una falta para la historia sobre Morata que dieron la victoria al Real Madrid en Supercopa de 2020 ante el Atlético

La portería de la Selección en el aire tras la Supercopa: el error de Unai Simón refuerza la candidatura de Joan García