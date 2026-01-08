El actor y director francés que a los 42 años considera aplicarse la eutanasia: “Estamos completamente abandonados por el sistema médico”

La trayectoria escénica de Arnaud Denis, referente en las adaptaciones teatrales recientes de clásicos como Oscar Wilde o Las amistades peligrosas, se ha visto marcada por un giro dramático que comenzó en 2023. El deterioro de su estado físico y la falta de respuestas médicas adecuadas le han llevado a contemplar la eutanasia como opción definitiva para mitigar su sufrimiento, según ha informado el medio francés Le Figaro en un reportaje. En él, el propio Denis ha decidido exponer públicamente su situación, la cual define como un escándalo sanitario.
El director y actor, de 42 años, comenzó a encadenar graves complicaciones de salud tras someterse a la implantación de una prótesis como consecuencia de una hernia inguinal. A raíz de este procedimiento, Denis ha relatado que experimenta dolores constantes y una progresiva merma de su calidad de vida.
Para visibilizar la problemática que atraviesa, el artista ha impulsado una comunidad titulada ‘Víctimas Francesas de prótesis de hernia’ a través de la red social Facebook. En este espacio, ha denunciado que están “completamente abandonados a nivel médico”, en relación con las infecciones derivadas de este tipo de implantes.
La pérdida de autonomía ha sido una de las consecuencias más severas para Denis, que ha resumido así su día a día en declaraciones recogidas por L’Est Républicain: “Ya no puedo salir de casa, no tengo vida social, ya no tengo vida, he perdido todo aquello que confiere dignidad a una existencia humana”.
Dificultades médicas y reacción pública
El actor se sometió en abril de 2024 a una costosa intervención en Estados Unidos para retirar la prótesis, lo que inicialmente produjo cierta mejoría. No obstante, según relata, la situación ha vuelto a agravarse con el desarrollo de una sintomatología conocida como ASIA, acrónimo en inglés de un proceso inflamatorio asociado a la exposición a adyuvantes en implantes médicos.
El debate médico sobre el origen de estos cuadros de intolerancia persiste. La Sociedad Francesa de Cirugía Digestiva matizó en un comunicado publicado en abril de 2025 que, pese a la existencia de dolores crónicos postoperatorios en algunos casos, “no existe hasta hoy ninguna demostración de un síndrome de intolerancia a los materiales de las prótesis que implique al sistema inmunológico” en la literatura científica. La entidad añade que, cada año, se practican más de 250.000 operaciones de este tipo en Francia.
En los últimos dos años y medio, Arnaud Denis ha atravesado una sucesión de males sin encontrar solución. Según L’Est Républicain, ha iniciado contactos con clínicas belgas para tramitar una solicitud de eutanasia en 2026. Sobre la falta de alternativas, ha expresado que no pueden ayudarle: “Los médicos ya no tienen nada más que proponerme, un hombre sabe en lo más profundo si está condenado”.
Una dilatada carrera, pese a su delicada salud
Pese a su delicada situación, el artista firmó en otoño de 2024 una nueva adaptación teatral de Las amistades peligrosas, el célebre volumen de Choderlos de Laclos de 1782, dotando al texto de un enfoque modernizado y contando con la interpretación de Delphine Depardieu en el papel de Merteuil, papel que le valió el Molière a la mejor actriz de teatro privado. Anteriormente, en 2021, Denis había llevado a escena La importancia de llamarse Ernesto en el teatro Hébertot, trasladando la trama con éxito a la Belle Époque.
Formado desde temprana edad en los cursos de Jean-Laurent Cochet y, posteriormente, en el Conservatorio de París, Denis residió dos años en Estados Unidos durante la adolescencia antes de regresar a Francia para consolidar su carrera sobre las tablas y fundar su propia compañía.
El actor ha desarrollado también una faceta docente y ha participado en el cine interpretando al abogado de Yves Saint Laurent en el filme de Jalil Lespert. En una entrevista concedida el año anterior al diario Le Monde, Denis afirmó lo siguiente: “Interpretar es, en cierto modo, mi razón de ser; cuando te arrebatan eso, te da vértigo”.