España

Una española que vive en Estados Unidos se lesiona y cuesta su experiencia en el médico: “Llegar a urgencias y que me atendieran me costó 397,81 dólares”

La joven disponía de un seguro privado con el que pudo hacer frente, según relata en su canal de TikTok

Guardar
Sala de espera de un
Sala de espera de un hospital. / Freepick

La sanidad pública no es un bien universal en gran parte del globo. Uno de estos lugares en el mundo es Estados Unidos, en el que la sanidad privada es la opción dominante. No obstante, el alto coste de esta y la dificultad para que un seguro acceda a dar cobertura impiden a muchos ciudadanos tener cubiertas las necesidades más básicas. La contrapartida es el rechazo a acudir al médico en caso de urgencia por no poseer seguro o no poder hacer frente al coste de los servicios prestados en los centros de salud.

“Ir al médico en Estados Unidos es carísimo”, afirma una estudiante española que residió en el país norteamericano. “Llegar a urgencias y que me atendieran me costó 397,80 dólares”, relató la joven a través de su perfil en la red social TikTok. En los vídeos que sube a la plataforma, Ángela señala algunas curiosidades que le llaman la atención sobre Estados Unidos y las plasma de forma dinámica. Desde lugares que visita hasta su día a día en los entrenamientos que practica.

En este clip, en concreto, cuenta cómo se lesionó practicando deporte el semestre anterior y tuvo que acudir al médico por primera vez desde que llegó al país. La joven describe de manera detallada cada gasto al que debió enfrentarse tras acudir a los servicios de salud estadounidenses después de una lesión. Tras la primera atención en urgencias, le realizaron una radiografía cuyo valor ascendió a 331 dólares. Posteriormente, el informe del resultado tuvo un costo adicional: “Decirme lo que se veía en la radiografía fueron 20,92 dólares”. Con esto, la cifra total de haber acudido a urgencias ascendía a 351,92 dólares, aunque aún faltaba otro pico.

Al no encontrar una lesión clara, el personal médico remitió a la estudiante a un médico deportivo: “Me costó la consulta 397,81 dólares”. La factura seguía subiendo por momentos y aún quedaba más. Sin poder aclarar el diagnóstico, el especialista indicó la necesidad de realizar una resonancia magnética. “Me mandó una resonancia, que costó 2.285,10 dólares”. Sin poder creérselo, el coste total ya superaba los 3.000 euros.

La asesoría médica respecto al resultado de ese examen representó otro gasto considerable. “Que el médico viera la resonancia y analizara qué es lo que pasaba costó 365,52 dólares”. A continuación, la cita en la que le informaron los resultados sumó 180,25 dólares más a la cuenta. Una cifra totalmente desorbitada en comparación con lo que se debería abonar en cualquier centro de salud español.

En total, de acuerdo con su experiencia, los cobros médicos por el proceso sumaron 3.978,41 dólares. “Yo tuve la suerte de que tenía seguro médico y me lo cubrieron todo, pero no me quiero imaginar cómo debe ser la vida de la gente de aquí que no se puede permitir un seguro médico”, reflexionó la española sobre el sistema sanitario en Estados Unidos.

Las 10 preguntas sobre Muface y los planes de Sanidad: ¿qué pasará con el millón y medio de funcionarios afectados?

Qué necesitas saber si viajas a Estados Unidos

Pese a que no existe la obligación de disponer de un seguro médico previo a la entrada en Estados Unidos cuando se decide visitar el país por motivos de turismo, sí es recomendable por los altos costes de las urgencias, tal y como comenta la española de TikTok. También es aconsejable viajar con una receta o carta en inglés firmada por el médico que haya recetado el medicamento, según indican desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Temas Relacionados

SanidadMédicosMedicinaViajesEstados UnidosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 6 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Actualización del tipo de cambio

Las cartas y el dinero que recibe Nicolas Sarkozy tras dos semanas en prisión: “Nunca han visto nada igual”

La entrada en prisión de Nicolas Sarkozy, el primer expresidente francés encarcelado desde 1945, ha provocado una oleada inédita de apoyos y donativos que inundan la cárcel de la Santé, donde cumple condena bajo un régimen de aislamiento y vigilancia especial

Las cartas y el dinero

El patrimonio millonario de Joaquín Sabina: un refugio bohemio en La Latina, una propiedad en Cádiz y tres sociedades

El artista jiennense es uno de los grandes nombres de la discografía española

El patrimonio millonario de Joaquín

El papel de EEUU en la decisión de la ONU sobre el Sáhara Occidental: Trump se puso del lado de Marruecos en 2020 y ahora ha impulsado la votación

Todo comenzó con los Acuerdos de Abraham, donde intercambiaron los reconocimientos del Sáhara marroquí e Israel

El papel de EEUU en

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

Andalucía sería la región que experimentaría la mayor reducción relativa de su deuda, con una rebaja equivalente al 8,6% de su PIB

La reducción de la deuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las Fuerzas Armadas españolas tienen

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

ECONOMÍA

Actualización del tipo de cambio

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 6 de noviembre

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

La venta de pisos se desacelera: los precios desorbitados y la falta de oferta ahuyentan al comprador, pese a la mejora del empleo y los salarios

José Elías, empresario: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”