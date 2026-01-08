Defensa niega que el buque ‘Cantabria’ de la Armada haya suministrado combustible a un barco de EEUU cerca de Groenlandia

Buque de Aprovisionamiento Cantabria de España (Armada)

Todo lo que ocurre en Groenlandia o en las aguas próximas que bañan el territorio se ha convertido en un foco mediático en los últimos días. Las advertencias lanzadas por la administración de Donald Trump sobre su deseo de intervenir en el control de la gigantesca isla la ha convertido en un enclave geoestratégico clave de cara a este 2026. En las últimas horas, la Armada Española se ha visto envuelta en una noticia relacionada.

Varios medios como La Voz de Galicia aseguraron este miércoles que el buque ‘Cantabria’ habría abastecido a un barco del ejército estadounidense que se encontraba cerca de la costa de Groenlandia. Sin embargo, al ser consultado, el Ministerio de Defensa ha negado esta información, sin dar más detalles sobre por qué ha trascendido o qué tarea realizaba el ‘Cantabria’ durante ese momento.

El buque se encontraría desplegado en una misión internacional y este tipo de colaboraciones pueden darse entre los aliados, pero, en este caso, la institución dirigida por Margarita Robles asegura que no ha ocurrido una colaboración directa, por lo menos de este tipo que señalan los medios, con un barco de EEUU cercano a Groenlandia.

Defensa niega el abastecimiento

El buque de aprovisionamiento Cantabria tiene su base en Ferrol y realiza diversos operativos internacionales. Según aseguró El Progreso, este miércoles completó una misión, con el nombre de ‘Reyes Magos’, en el Atlántico Norte, donde prestó apoyo logístico a fuerzas estadounidenses en las proximidades de Groenlandia. Habría comenzado el 1 de enero y, según distintos medios, sufrió un cambio de última hora que hizo que se desplazara a esta zona del mapa.

Inicialmente, el Cantabria debía abastecer a un buque estadounidense cerca de las Azores, aunque una contraorden desvió su rumbo hacia el mar de Labrador. Allí, es donde el barco español habría combustible y provisiones a un buque estadounidense, en condiciones meteorológicas adversas, propias del invierno ártico. No obstante, Defensa sostiene que no es cierta esta información.

Contexto geopolítico de Groenlandia

Un supuesto despliegue del buque Cantabria en esta zona tiene un nuevo significado debido al contexto internacional que rodea a Groenlandia. Las autoridades estadounidenses han manifestado de forma reiterada su interés por reforzar su presencia en el Ártico y no descartan medidas militares para asegurar lo que consideran intereses estratégicos.

Washington apunta a la necesidad de mantener abiertas y controladas las rutas marítimas que atraviesan el norte, dado el aumento de la actividad de otras potencias en la región. Este mismo miércoles siete de enero, EEUU logró capturar un enorme petrolero ruso en el Atlántico Norte. En su documento de seguridad nacional de cara a este año, el Gobierno de Trump ya apuntaba a este enclave como una zona de importancia operativa.

En este escenario, la participación del Cantabria en tareas de reabastecimiento a unidades estadounidenses se interpretaría como una muestra concreta de cooperación entre aliados y de adaptación a los nuevos desafíos en el Ártico. La Armada española no ha dado información oficial sobre este supuesto, señalando al Ministerio de Defensa para informar sobre esta misión específica.