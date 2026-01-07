España

Marcos, médico: “Si le compras un juguete rojo a tu perro estás cometiendo un error”

El experto explica los motivos por los que es importante el color del juguete

Guardar
Fragmento de TikTok en el
Fragmento de TikTok en el que Marcos habla de los juguetes rojos. (@marcosconecta)

Si eres dueño de una mascota, lo más probable es que siempre busques lo mejor para ella. Por eso, si tienes un perro, es completamente normal que te preocupes tanto por su bienestar como por mantenerlo entretenido. De hecho, para cubrir sus necesidades sociales, muchas personas optan por comprarles juguetes para que puedan jugar y pasar el tiempo.

Marcos, un médico que publica contenido en redes sociales relacionado con las mascotas, ha explicado un detalle muy importante en uno de los últimos vídeos que ha subido a su cuenta de TikTok (@marcosconecta). “Si le compras un juguete rojo a tu perro estás cometiendo un error”.

La importancia del color del juguete de tu perro

Lo que muchos dueños desconocen es que los perros no perciben los colores igual que los humanos. Mientras que las personas pueden distinguir una amplia gama cromática, los perros ven el mundo con una paleta mucho más limitada.

Esto provoca que un juguete rojo, que para nosotros es algo muy llamativo, lo vean apagado y poco atractivo, parecido a un tono grisáceo. Por eso, cuando corren detrás de una pelota roja en el parque o en el césped, no siempre la encuentran con facilidad, simplemente porque su visión no les permite distinguirla bien.

Si quieres que tenga un juguete que le resulte muy llamativo, la mejor opción es un objeto que combine el azul y el amarillo. Estos colores generan un contraste que les permite localizarlo con rapidez, seguirlo durante el juego e interactuar con él de manera más estimulante.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Esto también significa que, a la hora de comprar, no es necesario dejarse llevar por diseños vistosos pensados para atraer al dueño. Lo realmente útil es fijarse en cómo percibe el mundo el propio perro.

Entender esta diferencia visual ayuda a mejorar la experiencia de juego, favorece la estimulación física y mental del animal y evita la frustración durante actividades como buscar objetos o aprender comandos.

Cómo elegir juguetes que realmente estimulen a tu perro

Además del color, existen otros aspectos del juguete que pueden marcar una gran diferencia en la calidad del juego y en el bienestar del animal. Uno de ellos es la textura. A los perros les encanta morder y manipular objetos con la boca, por lo que materiales como el caucho flexible, los peluches o la cuerda trenzada mejoran la experiencia.

También es importante considerar el tamaño. Un juguete demasiado pequeño puede representar un riesgo de atragantamiento, mientras que uno demasiado grande puede resultar incómodo o difícil de manejar. Elegir una medida adecuada al peso, la mordida y la edad del perro asegura que pueda interactuar con él de forma segura.

Otro factor clave es la función del juguete. Algunos favorecen el ejercicio físico, como las pelotas o frisbees, mientras que otros estimulan la mente, como los juguetes rellenables con comida, los rompecabezas o los dispensadores que liberan premios poco a poco. Alternar entre ambos tipos contribuye a mantenerlo activo, entretenido y cognitivamente despierto.

Temas Relacionados

MascotasPerrosPerros y gatosVirales EspañaTikTokTikTik EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘La Revuelta’ retoma la estrategia de adelantar a sus invitados para hacer frente a ‘El Hormiguero’ con un rostro de ‘OT 2025’ y un policía

El programa de David Broncano ha desvelado cuáles serán sus primeros invitados del año este miércoles 7 de enero

‘La Revuelta’ retoma la estrategia

Las ocho exmonjas de Belorado serán desalojadas dentro de tres días del monasterio: han aplazado su desahucio desde el septiembre

Las cismáticas deberán hacer la “entrega y desalojo” del monasterio antes de las 9:30 horas de la mañana

Las ocho exmonjas de Belorado

Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

El despacho comunica su renuncia al Tribunal Supremo y pide paralizar los plazos procesales mientras se produce el relevo

Ábalos se vuelve a quedar

Francia, Alemania y Polonia preparan una respuesta conjunta de la UE para “tomar represalias” ante las presiones de EEUU por Groenlandia

El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha confirmado que sus homólogos alemán y polaco se reunirán con él esta tarde, defendiendo que los tres países cuentan con “capacidad para influir en Europa”

Francia, Alemania y Polonia preparan

Los escenarios de seguridad en los que la UE y Mercosur pueden cooperar: la lucha contra el crimen organizado o las armas de destrucción masiva

Concluyeron hace más de cinco años el pilar de diálogo político y cooperación de su Acuerdo de Asociación

Los escenarios de seguridad en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ábalos se vuelve a quedar

Ábalos se vuelve a quedar sin abogado días antes de que el Supremo revise su prisión preventiva: Carlos Bautista abandona su defensa por impagos

Almeida acusa a Sánchez de ser un “mentiroso compulsivo” por enviar un ‘te quiero’ a Ábalos mientras decía que era “un gran desconocido”

Siete años y medio de cárcel para Arantza Zulueta, abogada de presos de ETA, por integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos

Confirman la condena de cuatro años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de una menor familiar de su mujer durante los veranos de 2016 a 2018

Por qué Sánchez necesita la autorización del Congreso para mandar tropas a Ucrania: esto dice la ley

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 7 enero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 7 enero

El Gobierno propone subir el SMI un 3,1% en 2026: 1.221 euros al mes en 14 pagas

Ferran, experto en recursos humanos: “La clave para pedir un aumento del sueldo está en el cómo y cuándo lo planteas”

DEPORTES

El Real Madrid, FC Barcelona

El Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para octavos de final de la Copa del Rey

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo