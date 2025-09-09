España

Un veterinario revela los colores que llaman la atención de los perros para elegir juguete: “Esto puede ayudar a los dueños a tomar decisiones más inteligentes”

La manera en la que los animales perciben el mundo es significativamente diferente a la forma en la que lo hacen los humanos

Marta Sierra

Por Marta Sierra

Los perros eligen sus juguetes
Los perros eligen sus juguetes en función de los colores, entre otros (Freepik)

Entender la manera en la que funciona la vista de nuestras mascotas es fundamental para elecciones básicas que condicionarán su vida y su bienestar. A diferencia de lo que ocurre con los humanos, que somos tricomáticos porque tenemos tres tipos de conos o receptores de detección de color (rojo, verde y azul), los perros solamente tienen dos (dicromáticos), que se corresponden aproximadamente con el azul y el amarillo.

De esta manera, los humanos distinguimos un espectro mucho más amplio de colores, mientras que estos animales cuentan con una gama muy restringida. Por ejemplo, los tonos rojos, naranjas y verdes los perciben como amarillentos, marrones o grisáceos. Así, los únicos colores que distinguen bien son los tonos azules y algunos matices de amarillo.

Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que en algunas ocasiones, ignoren completamente algún nuevo juguete que su dueño les ha comprado. Esto, por tanto, no se debe a que descarte el objeto sin ningún motivo aparente, sino que, a lo mejor, simplemente no es capaz de verlo o distinguirlo bien.

Un perro jugando con un
Un perro jugando con un peluche (Shutterstock)

El Dr. Brian Faulkner, veterinario y profesor asociado a la Facultad de Veterinaria de Nottingham, destaca que lo importante es “ver el mundo desde la perspectiva” de nuestras mascotas, para lo que es fundamental entender cómo perciben el mundo. Así, tal y como recoge el medio británico Express, cuando comprendemos esto, “podemos adaptar nuestra interacción con ellas, ya sea eligiendo los juguetes de colores adecuados, diseñando espacios de juego que estimulen sus sentidos o entendiendo por qué pueden no ver una golosina justo delante de ellas”, explica el experto en comportamiento animal.

La importancia de la elección de los colores

“Saber esto puede ayudar a los dueños a tomar decisiones más inteligentes”, entre las que se encuentran elecciones tan básicas como el juguete con el que deseamos que se entretengan. Uno de los consejos más destacados del veterinario es evitar cualquier objeto que se mimetice con el suelo, el césped o los muebles teniendo en cuenta los colores que los perros perciben.

Así, se deben “elegir juguetes llamativos” o incluso el dueño del animal puede optar por “vestir de amarillo o azul brillante al salir a pasear o practicar la llamada”, permitiendo que el perro lo “detecte rápida y fácilmente”.

Otros consejos del veterinario

Además de seleccionar los juguetes azules y amarillos, los objetos que se empleen para decorar el hogar también pueden estar orientados hacia su bienestar. Así, por ejemplo, se pueden introducir diferentes texturas para que el animal pueda desenvolverse en el espacio e interactuar con mantas suaves, entre otros. De esta manera, no solo se potenciará la vista, sino que también el tacto.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Su olfato también puede estimularse con aromas de lavanda, menta o moras, así como olores del exterior dejando las ventanas ligeramente abiertas para que entre el aire de la calle. “Ya sea elegir los juguetes de colores adecuados, añadir telas reconfortantes o incorporar aromas y sonidos naturales al interior, estos pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia en el bienestar de su mascota”, destaca el Dr. Brian Faulkner.

