Guía para tener el pelo bonito en 2026, según una farmacéutica experta en dermatología

Para cuidar el cabello es importante entender para qué sirve cada producto. (Freepik)

Enero llega cargado de propósitos. Apuntarse al gimnasio, comer mejor, dormir más… y, cada vez con más fuerza, cuidarse. No solo por dentro, también por fuera. En esa lista de objetivos, el cabello ha ido ganando protagonismo como reflejo de salud, identidad y bienestar personal. Tener “pelazo” ya no se percibe solo como una cuestión estética, sino como parte del autocuidado cotidiano.

El problema es que saber por dónde empezar a veces resulta muy complicado. Al igual que ha ocurrido con el skincare, las rutinas de cuidado capilar se han sofisticado: más pasos, más productos, más nombres técnicos. Champús específicos, acondicionadores, mascarillas, sérums, sprays, tratamientos… La oferta crece al mismo ritmo que la confusión.

A ello se suma un factor decisivo: la gran cantidad de contenido en redes sociales. Consejos virales, rutinas interminables, recomendaciones contradictorias y tendencias que cambian cada pocos meses. Entre lo que promete resultados milagro y lo que asegura ser imprescindible, muchas personas acaban abandonando antes incluso de empezar. En ese contexto, escuchar voces expertas se vuelve más necesario que nunca.

De esta manera, Mari Carmen Padilla, farmacéutica experta en dermatología, explica en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@mcarmenpadillaseq) cuál es la función de cada producto y en qué orden hay que aplicarlo. “Si tu objetivo es tener pelazo este año, empieza conmigo. Una se quiere empezar a cuidar el pelo y se encuentra con que si champú, mascarilla, acondicionador, sérum, spray... Así que te traigo la guía básica de productos capilares”.

Cada producto de la rutina capilar tiene una función específica. (Freepik)

Del champú a los tratamientos específicos

Según explica Padilla, el primer paso es entender para qué sirve cada producto. El champú, que es el primer producto que debe aplicarse, “limpia, elimina sudor, grasa, restos de productos, y actúa sobre todo en el cuero cabelludo”. La farmacéutica insiste en que uno de los errores más frecuentes es centrarse únicamente en el largo del cabello: “Alguna empecéis a refregaros el pelo y es que ni os tocáis el cuero cabelludo”.

Otra de las claves es no exigir más de lo que el producto puede ofrecer: “No va a tener una gran acción reparadora ni hidratante porque, cuando lo aclaramos, literalmente el producto se va. No es para dejar el pelo bonito, es para dejarlo limpio”.

Tras el lavado llega uno de los grandes aliados del día a día. “Segundo producto muy famoso: acondicionador”. Su función es principalmente externa y de efecto inmediato. “Actúa por fuera del cabello. Lo usamos de medios a puntas y su función es mejorar de manera inmediata el tacto del cabello, dejándolo suave, desenredado, sin frizz y cerrando la cutícula tras el lavado. Es como que lo sellamos. Es como el maquillaje del pelo”.

Con respecto a la mascarilla, la experta señala que es el verdadera “tratamiento del tallo capilar. “Actúa a nivel profundo, no como el acondicionador. Lo nutre, repara, aporta lípidos, proteínas, dependiendo de la fórmula”. Sin embargo, también aquí el orden importa: “Lo vamos a usar una o dos veces por semana, después del champú y antes del acondicionador, que muchas lo hacéis al revés”.

Más allá de los básicos, la experta distingue entre distintos tipos de tratamientos según la necesidad concreta en la que se necesita poner el foco. Así, algunos sirven para el cuero cabelludo, actuando sobre la “caída, caspa, exceso de sebo, irritación...”. Estos “se aplican en raíz y muchos de ellos no se aclaran”. Otros, por el contrario, están destinado al propio cabello: “Pueden ser reparadores, fortalecedores, suavizantes..., y lo normal es que se dejen puestos, que se hagan un leave-in [sin aclarado], y actúan a medio o largo plazo”.

En este sentido, Padilla señala que la clave está en la constancia y el uso correcto. “Esto no es para que el pelo esté bonito hoy, es para que tu pelo luzca mucho mejor de aquí a un mes. Cada producto tiene su función y si lo usas bien, tu pelo cambia”.