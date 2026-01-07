Las empresas no pueden hablar con los empleados mientras están de baja: todo debe ser a través de la Seguridad Social

Las empresas no pueden hablar con los empleados mientras están de baja. (Canva)

Las bajas laborales son un derecho esencial de protección para los trabajadores, ya que permite el cese de la actividad profesional durante un periodo de incapacidad temporal por motivos médicos. Y, aunque la comunicación entre empresas y empleados suele ser habitual, la normativa establece que una empresa no puede contactar directamente con el trabajador mientras está de baja, toda comunicación debe canalizarse a través de la Seguridad Social.

Así lo explica el abogado laborista, Juanma Lorente, en uno de sus últimos vídeos publicados en su perfil de TikTok. Desde la red social aclara que muchos empleados reciben mensajes de sus empresas solicitando información sobre la duración de la baja, la fecha de la próxima revisión médica o la previsión de reincorporación.

Sin embargo, el experto subraya que “no tienes que avisar a la empresa cada vez que te renueven la baja médica”. En palabras del letrado, “la única obligación que tiene el trabajador es, la primera vez que te dan de baja, avisar a la empresa de: ‘Oye, hoy no voy a ir porque me han dado la baja’. Se acabó”.

La información médica, solo a través de la Seguridad Social

Además, la legislación vigente protege la privacidad del empleado durante la incapacidad temporal. El trabajador no debe informar sobre el motivo de la baja ni sobre la duración estimada, y la empresa no puede exigir detalles adicionales. Lorente recalca que “ni decir motivo, ni decir cuanto tiempo vas a estar de baja, ni absolutamente nada”.

El acceso a información relevante para la gestión interna de la empresa se realiza exclusivamente a través de la Seguridad Social, que comunica los datos pertinentes sobre las bajas médicas. De este modo, las empresas disponen de los elementos necesarios para la planificación de recursos humanos sin vulnerar los derechos de los empleados.

El abogado aclara que “será la empresa la que, a través de la Seguridad Social, tenga acceso a esta información”. “No deben estar preguntándole constantemente al trabajador que cómo está, que cuánto le queda, que cuándo tiene la siguiente revisión…”, matiza Lorente.

La práctica de solicitar información constante al trabajador es bastante habitual, según el testimonio del abogado. “Sé que hay muchas empresas escriben cada cierto tiempo a sus trabajadores para que le confirmen cuánto tiempo tienen de baja, cuándo tienen la siguiente revisión, si creen que se van a dar de alta en la siguiente…”, describe Lorente. Esta dinámica puede generar situaciones incómodas y aumentar la presión sobre el empleado, que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Derecho a la desconexión laboral durante la baja

Por eso, el experto advierte que los trabajadores “no tiene ninguna obligación de responder a estos mensajes”. Incluso, Lorente legitima la decisión de ignorar las comunicaciones empresariales durante la baja, y que “es totalmente legal que archivéis la conversación con vuestro jefe y no le echéis ni cuenta”.

La normativa también protege el derecho a la desconexión laboral durante la baja médica. Muchos trabajadores buscan alejarse temporalmente del entorno profesional para favorecer la recuperación, pero la insistencia de algunas empresas puede dificultar este proceso. Lorente señala en su exposición: “Sé que muchos de vosotros estáis hartos de estar fuera de la empresa para desconectar y tener que estar respondiendo todos los días a este tipo de mensaje”.

Las empresas que necesiten información sobre la situación médica de sus empleados deben remitirse a los canales oficiales de la Seguridad Social, sin recurrir a la comunicación directa con el trabajador mientras persista la incapacidad temporal. El abogado subraya que la empresa “va a tener acceso a la información que tiene derecho a saber”, pero siempre por vías institucionales.