España

Francia suspenderá la importación de frutas procedentes de Sudamérica que contengan sustancias prohibidas por Europa

El primer ministro francés defiende esta decisión como una manera de “luchar contra la competencia desleal” y proteger a los consumidores

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una frutería (AdobeStock)

Francia suspenderá la importación de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar que contengan sustancias prohibidas por la Unión Europea, según anunciaba este domingo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu.

“En los próximos días se emitirá una orden, por iniciativa de la ministra de Agricultura, Annie Genevard, para suspender la importación de productos que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa: mancozeb, glufosinato, tiofanato-metil y carbendazim”, informaba Lecornu en un mensaje en redes sociales.

El jefe del Ejecutivo francés precisó que, basándose en esa decisión, “ya no se permitirá el ingreso al territorio nacional de aguacates, mangos, guayabas, cítricos, uvas y manzanas provenientes de Sudamérica o de cualquier otro lugar” que contengan este tipo de sustancias. Además, señaló que “se realizarán controles reforzados por una brigada especializada para garantizar el cumplimiento de nuestras normas sanitarias”.

Esta medida rompería con el marco que impera en la UE, que admite un Límite Máximo de Residuos (LMR) de determinadas sustancias en los productos hortofrutícolas que entran en las fronteras comunitarias. Se trata de una cifra de concentración máxima en la que ciertos residuos de plaguicidas en alimentos o piensos se toleran legalmente, siempre y cuando estos se apliquen correctamente y siguiendo las buenas prácticas agrícolas.

Esta medida, dice Lecornu, es un primer paso para proteger las cadenas de suministro y a los consumidores francés, y también para luchar contra la competencia desleal, “una verdadera cuestión de justicia y equidad para nuestros agricultores”. “Ya no es aceptable tolerar la presencia de sustancias prohibidas en Francia en los productos importados que entran en nuestro mercado: esto constituye competencia desleal, una injusticia económica y un problema para la salud de nuestros consumidores”, escribía el primer ministro en su mensaje a través de redes sociales.

“Este es un primer paso. Seguiremos utilizando plenamente los recursos legales a nuestro alcance, ya se trate de frutas y verduras o carne importada que no cumpla con las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea”, prometía Lecornu. Para ello “los controles a las importaciones se reforzarán de manera masiva, tanto en las fronteras como en el territorio. El principio será simple: las mismas normas para todos, los mismos controles para todos”, asegura el primer ministro en su mensaje, en el que además pedía a la UE que amplíe rápidamente esta medida a todo el mercado europeo.

Imagen de un ciudadano comprando
Imagen de un ciudadano comprando cítricos en un mercado argentino (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

La decisión se trata de una medida cautelar, que pretende además tratar de calmar una de las principales causas de la oposición del sector agrícola francés al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, cuya firma se ha pospuesto hasta el 12 de enero, precisó la ministra de Agricultura, Annie Genevard, en una entrevista al rotativo La Tribune Dimanche.

En esta entrevista, la ministra de Agricultura reiteró además su llamamiento a la distensión del sector agrícola, mientras los sindicatos agrícolas, que se reunirán con el primer ministro a principios de la próxima semana, buscan reactivar sus esfuerzos de movilización, en particular en respuesta a la crisis de la dermatosis bovina o contra Mercosur.

(Con información de Agencia EFE)

Temas Relacionados

Agricultura EspanaAgriculturaEspaña-GastronomíaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

La Comisión Europea prepara una nueva norma que tendrá un impacto directo en trabajadores y empresas

Salarios justos, conciliación y estabilidad

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante una infección respiratoria te duele el pecho, nunca lo normalices”

El dolor en el pecho, la falta de aire, palpitaciones o la fiebre alta persistente durante infecciones respiratorias no deben atribuirse únicamente a causas benignas y requieren una valoración médica temprana

Aurelio Rojas, cardiólogo: “Si durante

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex

Un joven de 17 años paga todas las deudas de su madre: “Mi madre me lo dio todo e hizo todo por mí”

El caso abrió un debate en redes sobre la importancia de los cuidados familiares y los gestos de responsabilidad desde edades tan tempranas

Un joven de 17 años

Las revistas del corazón esta semana: la tercera oportunidad de Lara Álvarez y Perico Durán para comenzar el año

Este miércoles, 7 de enero, el kiosco vuelve a recibir a las principales cabeceras con toda la actualidad rosa. Eso sí, lo hace de una manera distinta

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un policía hondureño que aseguró estar amenazado por su jefe por no querer colaborar con bandas criminales

Albares considera “un precedente muy peligroso” la actuación de EEUU en Venezuela y señala que es un “momento crucial” para la seguridad de Europa

Un hombre pierde un dedo por la mordedura del perro de su vecina: el Supremo obliga a la dueña a indemnizarle con 300.000 euros por llevarlo sin bozal

Procedente el despido de una trabajadora de Burger King que preparó una hamburguesa Long Chicken a un compañero con ingredientes no permitidos

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

ECONOMÍA

Salarios justos, conciliación y estabilidad

Salarios justos, conciliación y estabilidad laboral: así será la Ley de Empleo de Calidad de la UE que deberá aplicar España en 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Tribunal Supremo respalda los acuerdos individuales para el teletrabajo entre empresa y empleados

Comienzan las rebajas de enero de 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés: hasta cuándo durarán

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 7 de enero

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención