España

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

Tráfico refuerza la vigilancia de conductas habituales pero sancionables, como saltarse un stop o incorporarse antes de tiempo

Guardar
Un vehículo de la Guardia
Un vehículo de la Guardia Civil realizando un control de velocidad (Europa Press)

La Dirección General de Tráfico ha empezado a introducir en España dispositivos automáticos de control que rompen con la idea tradicional de radar. No están pensados para medir la velocidad del vehículo ni registrar excesos sobre el límite permitido. Su función es distinta y muy específica: vigilar y sancionar conductas concretas que se repiten a diario y que forman parte del Reglamento General de Circulación, pero que en muchas ocasiones pasan desapercibidas para el conductor y, hasta ahora, resultaban difíciles de controlar de manera sistemática.

Estos sistemas ya están en funcionamiento en puntos determinados, con un despliegue inicial limitado pero significativo. Actualmente se habla de cuatro cámaras destinadas a controlar la invasión de líneas continuas y otras dos centradas en vigilar el cumplimiento real de las señales de stop. La implantación se concentra, de momento, sobre todo en la Comunidad de Madrid, con la idea de ampliar progresivamente la red si el resultado es el esperado.

Radares para vigilar la línea continua

Uno de los comportamientos sobre los que más se ha puesto el foco es la invasión de la línea continua, una infracción que, pese a estar claramente prohibida, continúa siendo habitual. Se produce especialmente en zonas de incorporación a autovías y carreteras principales, donde muchos conductores deciden adelantarse a la señalización horizontal e introducirse en el carril principal antes de que finalice el tramo marcado con línea continua.

Los nuevos sistemas automatizados están diseñados precisamente para detectar esa maniobra. El funcionamiento es sencillo desde el punto de vista del usuario: si el vehículo se incorpora antes de tiempo y entra en el carril principal sin respetar la línea continua, la cámara registra la infracción y activa el proceso sancionador. No se necesita que el conductor circule rápido ni que supere ningún límite de velocidad; basta con que cruce donde no debe.

La DGT invertirá 975.000 euros en 15 radares móviles capaces de multar hasta en seis carriles.

La sanción económica en estos casos asciende a 200 euros. No se trata de una actuación puntual de un agente, sino de un mecanismo automatizado que capta la infracción mediante imagen y la tramita posteriormente, siguiendo los cauces habituales de la DGT. El objetivo declarado es reforzar el respeto a la señalización horizontal en puntos especialmente conflictivos, donde estas maniobras indebidas pueden derivar en colisiones laterales o situaciones de riesgo.

Cámaras para controlar el stop

El otro gran frente de estos nuevos dispositivos es el cumplimiento efectivo de la señal de stop. La normativa es clara: el vehículo debe detenerse por completo antes de continuar la marcha. Sin embargo, en la práctica, lo habitual en muchos cruces es reducir la velocidad, hacer una breve pausa “a medias” y seguir adelante sin llegar a una detención completa.

Las nuevas cámaras están precisamente orientadas a detectar esa conducta. Controlan los vehículos que se aproximan al cruce y verifican si realmente realizan la parada obligatoria o si solo aminoran para continuar. En caso de no realizar la detención total, la infracción queda registrada. Más allá de la multa económica, este tipo de incumplimiento puede conllevar también la pérdida de puntos del carné de conducir, dado que se considera especialmente relevante para la seguridad en intersecciones. En escenarios acumulados o reiterados, la sanción puede implicar pérdida de hasta cuatro puntos.

Por ahora, el despliegue de cámaras de stop es todavía reducido, pero su incorporación entra dentro de una estrategia más amplia de la DGT para reforzar el control automático de comportamientos que, aunque no están relacionados con la velocidad, sí tienen un impacto directo en la seguridad vial.

Un vehículo pasando al lado
Un vehículo pasando al lado de una señal de stop (Pexels)

Una nueva forma de entender los radares

La introducción de estos dispositivos supone un cambio de enfoque en la vigilancia del tráfico. Hasta ahora, para muchos conductores, “radar” era sinónimo de control de velocidad. A partir de la introducción de estas nuevas cámaras, ese concepto se amplía para incluir sistemas que vigilan cómo se respetan las normas que ordenan la circulación: desde una línea continua hasta una señal de stop.

Aunque el número de dispositivos todavía es limitado, su mera existencia ya marca el camino hacia un modelo de control más amplio y más pegado al detalle del comportamiento cotidiano al volante. La tecnología permite registrar de forma automática maniobras que tradicionalmente dependían de la presencia de una patrulla o de controles puntuales y abre la puerta a que, en los próximos meses, la vigilancia de este tipo de infracciones gane terreno en más puntos de la red viaria española.

Temas Relacionados

RadaresRadarMotorMotor EspañaTráficoTráfico EspañaCochesVehículosAutomóvilesDGTSanciónMultaDirección General de TráficoEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet mantiene los avisos en la mitad de España

Las temperaturas más bajas de la península se darán en la provincia de Guadalajara, con -8 ºC, y donde se acumulará más nieve es en Segovia y Soria

Última hora del temporal de

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Aurelio Rojas, cardiólogo, explica cuáles son las mejores frutas para el invierno: “Son las que refuerzan nuestro sistema inmune”

Mejora tu dieta incluyendo estos alimentos

Aurelio Rojas, cardiólogo, explica cuáles

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex

Abascal exige al PP que “se calle” sobre Venezuela y le insta a romper con el PSOE en Bruselas para demostrar coherencia en su política exterior

El líder de Vox recuerda al PP su aplauso a Petro en el Congreso, su respaldo a Zapatero en el ámbito venezolano y su alineamiento con Biden frente a Trump

Abascal exige al PP que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abascal exige al PP que

Abascal exige al PP que “se calle” sobre Venezuela y le insta a romper con el PSOE en Bruselas para demostrar coherencia en su política exterior

Pedro Sánchez se pronuncia ante las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia: “Plena solidaridad con Dinamarca”

La relación de Delcy Rodríguez con España: un viaje a escondidas a Madrid, el encuentro con Ábalos y su entrada prohibida en la UE por violar los derechos humanos

Detienen a 15 conductores de autobús acusados de facilitar el transporte irregular de migrantes entre España y Francia: recibían pagos de entre 20 y 400 euros

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué supermercados abren el 6 de enero, día de Reyes: horario de Mercadona, Carrefour y Lidl

Juanma Lorente, abogado: “Que la empresa no te dé trabajo durante tu jornada, también es acoso laboral”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado