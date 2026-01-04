Venezuela

Edmundo González: “Ninguna transición democrática es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta”

El líder opositor envió un mensaje al país un días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro. Insistió en que la legitimidad de su liderazgo se apoya en el resultado electoral de 2024 y en lo establecido por la Constitución venezolana

Mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó este domingo que la captura de Nicolás Maduro y su salida del país abrieron un nuevo escenario político, pero advirtió que ese hecho, por sí solo, no garantiza una transición democrática.

En un mensaje difundido este domingo en sus redes sociales, González Urrutia sostuvo que la normalización institucional de Venezuela solo será posible con la liberación inmediata de todos los presos políticos y con el respeto pleno al mandato popular expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Señaló, además, que los últimos días marcaron “un punto de inflexión” en la historia reciente del país y reconoció que el proceso genera reacciones encontradas dentro de la sociedad venezolana. Sin embargo, subrayó que la ausencia del dictador depuesto no reemplaza las tareas pendientes.

Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”, afirmó.

El presidente electo venezolano calificó a los presos políticos como “rehenes de un sistema de persecución” y sostuvo que ninguna transición puede avanzar mientras persista esa realidad.

La liberación inmediata e incondicional de los presos políticos civiles y militares es ineludible”, expresó, al tiempo que remarcó que muchos de ellos fueron encarcelados por exigir derechos o por cumplir con deberes constitucionales.

El presidente electo de Venezuela subrayó que la liberación de civiles y militares detenidos por motivos políticos debe ser el primer paso para iniciar la reconstrucción institucional y el restablecimiento de la confianza en el país

En su mensaje, González Urrutia insistió en que la legitimidad de su liderazgo se apoya en el resultado electoral y en lo establecido por la Constitución venezolana.

Citó el artículo 5 de la Carta Magna, que consagra la soberanía popular, para reafirmar que su autoridad emana del voto ciudadano. “Nuestra legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos”, afirmó, y añadió que ese respaldo “jamás será traicionado”.

El presidente electo buscó diferenciar su discurso del clima de confrontación que ha marcado la política venezolana en los últimos años. Aseguró que su espacio actúa con “sentido de Estado” y con el objetivo de construir una transición basada en reglas claras. Según explicó, ese proceso debe asentarse en el respeto a la ley, en instituciones funcionales y en un compromiso explícito con la dignidad de los ciudadanos.

González Urrutia pidió a los militares cumplir el mandato expresado en las urnas y recordó que su lealtad institucional no es con personas ni proyectos políticos, sino con la Constitución y la República (Foto AP/Ariana Cubillos)

El mensaje también estuvo dirigido a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. González Urrutia les pidió cumplir el mandato expresado en las urnas y recordó que su lealtad institucional no es con personas ni proyectos políticos, sino con la Constitución y la República. “Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio”, señaló, al identificarse como comandante en jefe conforme al marco constitucional.

González Urrutia también hizo hincapié en la unidad nacional como condición para la reconstrucción del país. En su intervención habló de la necesidad de “sanar” a una sociedad marcada por la polarización y de garantizar que el poder no vuelva a utilizarse contra la población. En ese marco, planteó un horizonte de “verdad, justicia y reconciliación”, dejando en claro que la búsqueda de estabilidad no puede implicar impunidad.

El mensaje cerró con una definición del proyecto que propone para la etapa que viene. González Urrutia describió un país basado en derechos, instituciones y esperanza, y afirmó que ese objetivo requiere un esfuerzo colectivo.

El país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza”, expresó, al convocar a los venezolanos a participar en la reconstrucción democrática.

González Urrutia también hizo hincapié en la unidad nacional como condición para la reconstrucción del país

La declaración del presidente electo delineó las prioridades políticas inmediatas tras la caída del liderazgo de Maduro: presos políticos, respeto electoral y subordinación de las fuerzas armadas al orden constitucional.

