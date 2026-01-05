Venezuela

EN VIVO | Delcy Rodríguez invitó a Estados Unidos a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura del ex dictador Maduro

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela declaró por medio de un comunicado que “priorizará” avanzar hacia “relaciones internacionales equilibradas y respetuosas” con Washington

La llegada de Maduro y Cilia Flores a la DEA en Nueva York

El ex dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen hoy ante un tribunal de la ciudad de Nueva York tras su captura por el Ejército de Estados Unidos durante un ataque realizado en la madrugada del sábado. El caso queda bajo la supervisión del juez federal Alvin K. Hellerstein, a quien el presidente Donald Trump calificó como “muy respetado”.

El expediente judicial se centra en cargos por “narcoterrorismo” y conspiración para el tráfico de drogas, una figura penal que combina delitos vinculados al narcotráfico con el uso de violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes, según la información disponible.

En el plano político, Trump afirmó el domingo por la noche que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en el marco de la transición en Venezuela, según declaraciones realizadas ante periodistas a bordo del Air Force One. En paralelo, la funcionaria pidió una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington e invitó a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura de Maduro.

Funcionarios estadounidenses avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que la prioridad pasa por definir políticas y mantener la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano.

06:08 hsHoy

Estados Unidos confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar en Venezuela

El presidente Donald Trump sostuvo además que Cuba “está a punto de caer” y afirmó que a la isla le resultará muy difícil sostenerse sin la ayuda petrolera de Venezuela. “No pienso que debamos tomar ninguna acción. Parece que se está cayendo”, aseveró

Estados Unidos confirmó que “muchos
Estados Unidos confirmó que “muchos cubanos murieron” durante el operativo militar en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que muchos cubanos que integraban el equipo de seguridad del dictador venezolano Nicolás Maduro murieron durante el operativo militar estadounidense que culminó con su captura en Caracas, mientras el gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 de sus ciudadanos.

06:07 hsHoy

Delcy Rodríguez invitó al EEUU a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura del ex dictador Maduro

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela declaró por medio de un comunicado que priorizará avanzar hacia “un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso” con Washington

La funcionaria a cargo de la transición en Venezuela, Delcy Rodríguez, envió el domingo por la noche un mensaje a Washington en el que reiteró la “vocación de paz” de su país y afirmó que Caracas extiende una invitación a Estados Unidos para trabajar en una “agenda de cooperación”, según un texto difundido en sus redes sociales.

06:06 hsHoy

Donald Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en la transición de Venezuela

El presidente estadounidense declaró que aún no habló personalmente con la funcionaria pero aseguró que hablará con ella “en el momento adecuado”

El presidente Donald Trump afirmó el domingo por la noche que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos, en el marco de la transición política en Venezuela, según declaró a periodistas a bordo del Air Force One.

05:54 hsHoy

Delcy Rodríguez encabezó la primera reunión del gabinete chavista tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez encabezó la primera
Delcy Rodríguez encabezó la primera reunión del gabinete chavista tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Tras la captura y traslado del ex dictador venezolano Nicolás Maduro a Estados Unidos, Delcy Rodríguez reunió este domingo en el palacio de Miraflores a la cúpula chavista para una primera sesión de gabinete televisada.

Junto a Rodríguez, las imágenes mostraron a dos de los principales operadores del régimen: el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello.

05:51 hsHoy

Narcotráfico, terrorismo y corrupción: detalles de la acusación de la Justicia de EEUU contra Maduro y Cilia Flores

Tras ser capturados el sábado por el Ejército norteamericano en Caracas, ambos deberán comparecer este lunes ante un juez federal de Nueva York

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro y Cilia Flores son acusados de narcoterrorismo por EEUU

Una nueva acta de acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos recién desclasificada acusa al ex dictador venezolano, Nicolás Maduro, de dirigir un “gobierno corrupto e ilegítimo” avivado por una extensa operación de narcotráfico que llevó miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

