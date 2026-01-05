Denuncian a un colegio de Cantabria por el uso de camellos en actividades navideñas: “Acaban percibiendo como normal que un animal sea disfrazado”

Denuncian a un colegio de Cantabria por el uso de camellos en actividades navideñas (Colegio Torreanaz)

La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado públicamente el uso de camellos en una actividad navideña celebrada en el colegio concertado Torreánaz, ubicado en Ánaz (Cantabria), además de solicitar explicaciones a la Consejería de Educación sobre la posible autorización del evento. El acto, que tuvo lugar el 10 de diciembre, se diseñó para enseñar la llegada de tres emisarios de los Reyes Magos. Estos, posteriormente, entregaron mensajes a los alumnos y recogieron cartas con peticiones tanto materiales como espirituales. “Los carteros reales, montados en sus magníficos camellos, fueron recibidos con globos que manifestaban la alegría del encuentro en el patio principal del colegio por los alumnos mayores”, relató el centro en su página web.

“Sus rostros iluminados por la inocencia hablaban más que sus palabras”, expresaron desde Torreánaz. Bajo este comentario, la FFW ha manifestado su preocupación por el mensaje transmitido a la infancia en actividades de este tipo. Y es que, la organización sostiene que la presencia de animales en eventos escolares, así como en cabalgatas, proyecta una imagen distorsionada sobre el papel de estos animales, alejándose de sus comportamientos naturales. “Niñas y niños acaban percibiendo como normal que un animal sea disfrazado o que se utilicen seres vivos como parte de la decoración navideña”, han explicado para Europa Press.

Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección animal, este tipo de eventos son señalados duramente por las asociaciones centradas en el bienestar animal. Al final, esta normativa redefine el marco legal para la utilización de animales en estas prácticas y establece límites precisos sobre el estado físico y psíquico de los animales, las condiciones ambientales, el esfuerzo permitido y el nivel de ruido, además de prohibir la participación de especies silvestres.

La Consejería de Educación de Cantabria no permite el acceso de animales a centros escolares

Entre los argumentos recurrentes que suelen esgrimir los ayuntamientos para justificar la presencia de animales en estos actos figura el supuesto cumplimiento de estándares de bienestar animal. Sin embargo, muchas entidades, como ha remarcado Defensa Animal para Infobae España, consideran que se trata de una interpretación errónea, ya que los cinco principio fundamentales -libertad de hambre y sed, ausencia de miedo y angustia, comodidad, salud y capacidad de expresar comportamientos naturales- no pueden garantizarse en estas prácticas.

Además, en el caso de la actividad en Torreánaz, la FFW ha puesto en duda la legalidad y la idoneidad del evento, señalando que “se desconoce la existencia de algún coste o contraprestación” por la participación de los camellos. Además, la fundación recuerda que el colegio Torreánaz es un centro concertado y, por tanto, recibe financiación pública, lo que incrementa la responsabilidad sobre la transparencia y la justificación de este tipo de actividades.

Cabe recordar que la Consejería de Educación de Cantabria, dirigida por Sergio Silva, remitió en 2023 una instrucción a colegios e institutos sobre la prohibición del acceso de animales domésticos a los centros, apelando a la salud pública, la sanidad animal y la seguridad de la comunidad educativa. Esto es motivo suficiente para que la FFW cuestione si se han realizado investigaciones o pesquisas sobre los hechos, considerando “curioso” que los camellos hayan podido acceder al recinto sin relación directa con el centro.

Por este motivo, la FFW solicitará a la Consejería de Educación que aclare si se otorgó algún tipo de autorización o si se destinó dinero público para esta actividad privada. La situación ha reabierto el debate una vez más sobre el papel de los animales en celebraciones escolares o actuaciones públicas.