España

Denuncian a un colegio de Cantabria por el uso de camellos en actividades navideñas: “Acaban percibiendo como normal que un animal sea disfrazado”

La Fundación Franz Weber exige explicaciones a la Consejería de Educación sobre la posible autorización del evento

Guardar
Denuncian a un colegio de
Denuncian a un colegio de Cantabria por el uso de camellos en actividades navideñas (Colegio Torreanaz)

La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado públicamente el uso de camellos en una actividad navideña celebrada en el colegio concertado Torreánaz, ubicado en Ánaz (Cantabria), además de solicitar explicaciones a la Consejería de Educación sobre la posible autorización del evento. El acto, que tuvo lugar el 10 de diciembre, se diseñó para enseñar la llegada de tres emisarios de los Reyes Magos. Estos, posteriormente, entregaron mensajes a los alumnos y recogieron cartas con peticiones tanto materiales como espirituales. “Los carteros reales, montados en sus magníficos camellos, fueron recibidos con globos que manifestaban la alegría del encuentro en el patio principal del colegio por los alumnos mayores”, relató el centro en su página web.

“Sus rostros iluminados por la inocencia hablaban más que sus palabras”, expresaron desde Torreánaz. Bajo este comentario, la FFW ha manifestado su preocupación por el mensaje transmitido a la infancia en actividades de este tipo. Y es que, la organización sostiene que la presencia de animales en eventos escolares, así como en cabalgatas, proyecta una imagen distorsionada sobre el papel de estos animales, alejándose de sus comportamientos naturales. “Niñas y niños acaban percibiendo como normal que un animal sea disfrazado o que se utilicen seres vivos como parte de la decoración navideña”, han explicado para Europa Press.

Tras la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección animal, este tipo de eventos son señalados duramente por las asociaciones centradas en el bienestar animal. Al final, esta normativa redefine el marco legal para la utilización de animales en estas prácticas y establece límites precisos sobre el estado físico y psíquico de los animales, las condiciones ambientales, el esfuerzo permitido y el nivel de ruido, además de prohibir la participación de especies silvestres.

Denuncian a un colegio de
Denuncian a un colegio de Cantabria por el uso de camellos en actividades navideñas (Colegio Torreanaz)

La Consejería de Educación de Cantabria no permite el acceso de animales a centros escolares

Entre los argumentos recurrentes que suelen esgrimir los ayuntamientos para justificar la presencia de animales en estos actos figura el supuesto cumplimiento de estándares de bienestar animal. Sin embargo, muchas entidades, como ha remarcado Defensa Animal para Infobae España, consideran que se trata de una interpretación errónea, ya que los cinco principio fundamentales -libertad de hambre y sed, ausencia de miedo y angustia, comodidad, salud y capacidad de expresar comportamientos naturales- no pueden garantizarse en estas prácticas.

Además, en el caso de la actividad en Torreánaz, la FFW ha puesto en duda la legalidad y la idoneidad del evento, señalando que “se desconoce la existencia de algún coste o contraprestación” por la participación de los camellos. Además, la fundación recuerda que el colegio Torreánaz es un centro concertado y, por tanto, recibe financiación pública, lo que incrementa la responsabilidad sobre la transparencia y la justificación de este tipo de actividades.

Cabe recordar que la Consejería de Educación de Cantabria, dirigida por Sergio Silva, remitió en 2023 una instrucción a colegios e institutos sobre la prohibición del acceso de animales domésticos a los centros, apelando a la salud pública, la sanidad animal y la seguridad de la comunidad educativa. Esto es motivo suficiente para que la FFW cuestione si se han realizado investigaciones o pesquisas sobre los hechos, considerando “curioso” que los camellos hayan podido acceder al recinto sin relación directa con el centro.

Seis curiosidades del animal terrestre más grande del mundo: tiene una esperanza de vida de hasta 70 años.

Por este motivo, la FFW solicitará a la Consejería de Educación que aclare si se otorgó algún tipo de autorización o si se destinó dinero público para esta actividad privada. La situación ha reabierto el debate una vez más sobre el papel de los animales en celebraciones escolares o actuaciones públicas.

Temas Relacionados

CamelloAnimalColegiosReyes MagosEducación EspañaEducaciónEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

6 ejercicios que todo el mundo debería de hacer al cumplir los 70 años

Es importante conocer tus límites antes de seguir una rutina estricta

6 ejercicios que todo el

El bar de Valencia donde disfrutar de uno de los mejores aperitivos de España: así son sus bravas de premio por 5 euros

Esta horchatería, abierta desde 1926, se ha llevado a casa el primer premio en el I Campeonato de España ‘El Aperitivo Perfecto’

El bar de Valencia donde

David Céspedes, doctor: “Estos siete alimentos estimulan la creación de nuevas neuronas”

El doctor experto en longevidad explica cómo la alimentación puede proteger la memoria y la función cerebral

David Céspedes, doctor: “Estos siete

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

La relación de Delcy Rodríguez con España: un viaje a escondidas a Madrid, el encuentro con Ábalos y su entrada prohibida en la UE por violar los derechos humanos

La venezolana sigue bajo sanciones europeas por socavar la democracia y arrastra un episodio que abrió una crisis política en España

La relación de Delcy Rodríguez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La relación de Delcy Rodríguez

La relación de Delcy Rodríguez con España: un viaje a escondidas a Madrid, el encuentro con Ábalos y su entrada prohibida en la UE por violar los derechos humanos

Detienen a 15 conductores de autobús acusados de facilitar el transporte irregular de migrantes entre España y Francia: recibían pagos de entre 20 y 400 euros

Investigan a un abogado de Tenerife por haber citado sentencias inventadas por una Inteligencia Artificial: “Fio su trabajo a lo que el algoritmo le propuso”

El PP anuncia la creación de una Comisión de Investigación en el Senado sobre la “caja negra” de la SEPI y el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra

Cómo poner las cadenas de nieve al coche y qué tener en cuenta para una conducción segura

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Los regalos de Reyes también pasan por Hacienda: los que reciban casas, coches o joyas tributan en el Impuesto de Donaciones

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Sebastián Ramírez, abogado: “Estos son los dos motivos por los que más despedirán en 2026”

Un tribunal declara improcedente el despido de un trabajador por llamar “ladrón” a su jefe fuera del horario laboral

DEPORTES

Este es el dinero que

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas

Ilia Topuria desmiente que haya sido citado para declarar por violencia de género a través de un comunicado