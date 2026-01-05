Andrés Villavicencio, venezolano que huyó a Madrid por defender las actas electorales en 2024: “La dictadura chavista decidió robarse a sangre y fuego ese triunfo”

La líder opositora venezolana María Corina Machado saluda a sus seguidores. (REUTERS/Gaby Oraa)

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha generado una ola de reacciones entre la diáspora venezolana en España. En una entrevista concedida a Antena 3, Andrés Villavicencio, venezolano exiliado en Madrid, expuso su visión sobre la crisis que atraviesa Venezuela y el impacto de los acontecimientos recientes en la comunidad migrante. Villavicencio, que se vio obligado a abandonar su país tras participar como testigo electoral en los comicios de 2024, defiende que el verdadero resultado de esa elección fue desconocido por el chavismo. “Ganamos y Edmundo González ganó la elección con el 70% de los votos, porque lo demostramos y porque la dictadura chavista decidió robarse a sangre y fuego ese triunfo electoral”, sentenció.

Villavicencio relató que su exilio en España es consecuencia directa de la represión ejercida por el régimen de Maduro contra quienes defendieron la transparencia electoral. “Fui testigo electoral, defendí las actas de mi centro electoral, y fue el chavismo el que nos empujó a este escenario”, aseguró, remarcando la gravedad de los hechos que obligaron a miles de venezolanos a huir del país. Según Villavicencio, el exilio no es una elección sino una necesidad impuesta por la persecución política: “Nos hemos visto forzados a huir, no a emigrar”.

El activista dedicó parte de su intervención a criticar la reciente oleada de manifestaciones en ciudades españolas en contra de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Donald Trump lanzó bombas en Caracas el sábado de madrugada y ha mostrado que su principal interés es el petróleo. En este tipo de manifestaciones, aseguró Villavicencio, no participan migrantes venezolanos, sino “comunistas europeos de primer mundo que no saben lo que es tener que bañarse en una ducha con un tubo de agua o pasar una semana sin energía eléctrica”. Villavicencio rememoró dos manifestaciones observadas en España, una frente a la embajada de Estados Unidos en la calle Serrano de Madrid y otra en Bilbao, señalando la presencia de sectores de la izquierda vasca. “Los bilduetarras. Mira qué sorpresa”, comentó irónicamente, en referencia a la asistencia de simpatizantes de ese espectro político.

Villavicencio exigió respeto a los símbolos nacionales: “Saquen sus asquerosas manos de mi bandera, porque me ofende como exiliado y me ofende como venezolano que los herederos de una banda terrorista estén utilizando mi bandera para defender a un narcotraficante que fue detenido por violar derechos humanos, por robarse las elecciones y por asesinar a muchísima gente”. El activista denunció la utilización de los símbolos venezolanos por parte de quienes, en su opinión, nunca han sufrido las consecuencias del régimen y solo buscan obtener rédito político en Europa.

“Venezuela está ocupada por mafias iraníes”

Villavicencio extendió sus críticas a la situación geopolítica de Venezuela y denunció la presencia de intereses extranjeros y mafias internacionales dentro del país. “Venezuela está ocupada por mafias iraníes. Venezuela está ocupada por los intereses chinos y rusos. Estamos más que hipotecados a China y Rusia”, afirmó, apuntando también a la influencia de grupos como Hamás y Hezbolá, a quienes atribuye una presencia activa en el territorio. “Lo que está pasando no es más que el brazo de la justicia alcanzando a un narcotraficante que se dedicó a violar derechos humanos y que se robó una elección y está viviendo las consecuencias”, sentenció en alusión al arresto de Maduro.

El entrevistado detalló cómo, mientras se producían manifestaciones en apoyo a Maduro, los venezolanos se congregaban en la Puerta del Sol para celebrar la detención del líder chavista. En ese contexto, Villavicencio respondió con dureza a los mensajes de una diputada de Podemos que, a través de redes sociales, acusó a los manifestantes de ser “parásitos”. “Parásitos son los que han cobrado de la dictadura venezolana. Parásitos son los que han lucrado de nuestro dolor. Parásitos son los que defienden un régimen criminal sin sufrir las consecuencias que hemos estado sufriendo durante más de veintisiete años los venezolanos. Esos sí son parásitos”, afirmó, subrayando el sufrimiento acumulado por la población venezolana en los últimos años.

Captura de Nicolás Maduro. REUTERS/Eduardo Munoz

Villavicencio reiteró el deseo de la diáspora de regresar a su país en libertad y democracia: “Los venezolanos lo que queremos es libertad y un país al que poder volver, donde tengamos democracia y donde no tengamos un régimen criminal que nos asesine por defender unas actas o que nos lleve a un centro de torturas como el Helicoide”. También criticó la complicidad de algunos referentes de la izquierda española, como Juan Carlos Monedero, por no condenar la represión en Venezuela: “Ese gran demócrata que va a hablar de derechos humanos en un sitio donde se asesina gente a través de torturas y que figuras como algunos portavoces de Podemos jamás han condenado ese tipo de violaciones de derechos humanos”.

Finalmente, Villavicencio hizo un llamado a la comunidad internacional y a la opinión pública para sostener la “batalla cultural y la batalla de los relatos”, advirtiendo contra la construcción de una narrativa que, según él, busca exculpar al régimen venezolano atribuyendo la crisis al imperialismo. “Aquí se trata de el imperialismo acechando los recursos naturales, cuando los recursos naturales de Venezuela ya estaban siendo saqueados por intereses extranjeros, por China, por Rusia, por Irán, por el grupo terrorista Hamás, que tiene presencia en Venezuela igual que Hezbolá y por una dictadura que había puesto al servicio de todos estos intereses antioccidentales los recursos de Venezuela, además de robarse elecciones y de torturar gente”, ha concluido.