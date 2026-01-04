España

Hasta cuándo se puede comprar la Lotería del Niño 2026

Las claves para llegar a tiempo al sorteo del 6 de enero y las diferencias entre la compra física y online

Puedes comprar tus décimos la misma mañana del sorteo. (María José López/Europa Press)

Cada año, miles de personas en España mantienen viva una tradición muy especial: probar suerte con la Lotería del Niño. Este sorteo, que se celebra el 6 de enero, se ha convertido en una segunda oportunidad para quienes no tuvieron fortuna en el Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad y quieren empezar el año con ilusión.

A medida que se acerca la fecha del sorteo, surgen dudas frecuentes entre los ciudadanos, especialmente relacionadas con los plazos de compra. Una de las preguntas más repetidas es hasta cuándo se pueden adquirir los décimos y si es posible hacerlo el mismo día del sorteo. La respuesta es un sí, pero hay detalles que debes conocer. La costumbre de dejarlo todo para última hora puede tener sus riesgos y hacer que te quedes fuera.

La fecha límite para comprar Lotería del Niño

La Lotería del Niño estará disponible hasta dos horas antes de que comience el sorteo del 6 de enero. En términos generales, la venta de décimos está abierta hasta la mañana del propio Día de Reyes, aunque el horario exacto puede variar según la administración de lotería. Es recomendable que vayas antes de que acabe el año, ya que a partir del 1 de enero las administraciones acumulan colas que pueden durar horas.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Si no puedes acudir hasta el mismo día del sorteo, hay dos opciones: la primera es ir con tiempo a una administración física. Lo habitual es que la venta se cierre cuando termina el horario comercial de la mañana o dos horas antes. Por este motivo, quienes quieran comprar su décimo en persona deben hacerlo con margen suficiente y no dejarlo para el último momento, ya que algunas administraciones pueden agotar números o cerrar antes de lo previsto.

La segunda opción es la compra online, donde los plazos también son limitados. Las plataformas oficiales cierran la venta dos horas antes del inicio del sorteo para poder gestionar correctamente todas las participaciones. Por ello, es importante revisar los horarios específicos de cada página web autorizada y confirmar la compra con antelación.

Dejarlo para última hora puede
Dejarlo para última hora puede hacer que esperes horas para tu décimo. (Jesús Hellín/Europa Press)

El sorteo de la Lotería del Niño se celebra cada 6 de enero por la mañana, a partir de las 12:00 horas. Una vez que comienza el acto, ya no es posible adquirir décimos ni participaciones, ni en administraciones físicas ni por internet. Todo número comprado después de ese momento queda automáticamente del sorteo.

El precio del décimo de la Lotería del Niño es de 20 euros, igual que el de la Lotería de Navidad. A diferencia de otros sorteos, en este se reparten más premios y una mayor cantidad de dinero entre los participantes, lo que lo convierte en una opción atractiva para muchos jugadores. Desde Loterías y Apuestas del Estado recomiendan siempre comprar los décimos con antelación y conservarlos en buen estado, además de comprobar que han sido adquiridos en puntos de venta oficiales. De este modo, se evitan problemas de última hora y se garantiza la participación en uno de los sorteos más populares del año.

