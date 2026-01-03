España

Lluvia, viento, nieve y 0°C: la borrasca ‘Francis’ pone a siete provincias en alerta meteorológica

El clima ha repercutido de lleno en la red secundaria de carreteras, donde 13 tramos repartidos en cinco provincias han sufrido problemas

Clima en España. (Marcos Cebrián/Europa Press)

La combinación de lluvia, nieve, viento y fuerte oleaje ha activado este sábado múltiples avisos meteorológicos en siete provincias españolas, y las temperaturas mínimas han descendido hasta 0°C en ciudades como Burgos, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El predominio de fenómenos adversos ha generado una situación de inestabilidad atmosférica con especial incidencia en el norte y el suroeste peninsular.

De acuerdo con la AEMET, las provincias de Cantabria, Burgos, León y Palencia han activado el aviso amarillo debido a la previsión de nevadas, mientras que Huelva lo ha hecho por acumulaciones significativas de lluvia. Paralelamente, A Coruña, Lugo y varios puntos de Canarias, como Gran Canaria, Fuerteventura, El Hierro y Tenerife, han permanecido bajo aviso amarillo por oleaje, que se ha elevado a nivel naranja en Lanzarote y La Palma. El viento ha mantenido activadas las alertas en Lanzarote, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

La borrasca ‘Francis’, situada en el suroeste de Portugal, según ha advertido la AEMET, ha intensificado la inestabilidad generalizada en la Península y Baleares. Este fenómeno mantendrá los cielos cubiertos y causará precipitaciones persistentes y localmente intensas que, en el cuadrante suroeste de la península, especialmente en el interior de Andalucía, estarán acompañadas de tormentas. Por el norte, la irrupción de aire ártico aumentará la probabilidad de nevadas débiles en cotas bajas, con especial impacto en la Cordillera Cantábrica.

Las predicciones señalan que durante la jornada se producirán bancos de niebla en cotas altas del norte y zonas montañosas del tercio oriental, así como precipitaciones en Baleares y en la costa norte del Mediterráneo, particularmente insistentes en el entorno del cabo de la Nao. Además, la entrada de aire frío al tercio norte dejará en los Pirineos, la cordillera Cantábrica oriental y el alto Ebro.

Las temperaturas máximas descenderán este sábado ampliamente en la mitad sur peninsular, el extremo norte y la fachada mediterránea, al tiempo que registrarán ligeros ascensos en el resto y en Baleares, especialmente en el oeste de la meseta Norte y en las depresiones del noreste. Las mínimas, por su parte, caerán en el extremo norte y subirán suavemente en el conjunto restante, con heladas débiles en sistemas montañosos septentrionales. Persisten los avisos en las islas Canarias, donde apenas se han registrado cambios en términos meteorológicos, aunque predominan los descensos térmicos en la provincia oriental.

Las carreteras secundarias, afectadas por la nieve

La llegada de esta nueva inestabilidad ha repercutido de lleno en la red secundaria de carreteras, donde 13 tramos repartidos en cinco provincias sufren problemas por nieve y hielo, de acuerdo con los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT). Los tramos afectados se distribuyen entre Almería, Granada, Asturias, Salamanca y Navarra, y de ellos, tres corresponden a puertos de montaña.

En Granada, el puerto de Sierra Nevada ha permanecido cerrado en un tramo de siete kilómetros de la A-4025 debido al hielo acumulado; mientras, en Asturias, la nieve en el puerto de Centenales (AS-348) ha hecho obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno. En Almería, cuatro carreteras secundarias presentan restricciones similares, y la AL-5405 continúa cortada en el tramo de Escúllar-La Estación. Salamanca registra el cierre de un tramo de la DSA-191 en Candelario y la necesidad de cadenas tanto en esta vía como en la SA-203, en la Peña de Francia. En Navarra, la nieve ha obligado a interrumpir el tráfico en la NA-2011 en Pikatua y en la NA-2012 en Muskilda-Irati.

*Con información de EFE y Europa Press

