La borrasca 'Francis' dejará lluvia en amplias zonas de España este fin de semana y los Reyes llegarán con frío y nieve

La borrasca 'Francis' provocará un episodio de lluvias y nevadas en España durante los próximos días, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Por días, las lluvias más abundantes se producirán el sábado en el entorno del Golfo de Cádiz y el domingo en zonas del oeste y del sur de Andalucía, así como en el área mediterránea del Levante. Estas precipitaciones podrán ser fuertes, estar acompañadas de tormenta y ser persistentes.

En cuanto a las nevadas, ha precisado que hay todavía mucha incertidumbre de dónde se van a producir y en qué zonas serán las más copiosas. En un principio, el sábado por la noche podría nevar en cotas bajas del estremo norte y el domingo en áreas sobre todo del norte y del centro de la Península. Ya el lunes podría nevar en el entorno de la cordillera cantábrica y en amplias zonas del interior oriental peninsular y de la zona centro.

"En cualquier caso, será un episodio de nevadas en cotas bajas que afectará, por lo tanto, a zonas con mucha población y a vías de comunicación importantes, por lo que es muy recomendable consultar la predicción del tiempo y el estado de las carreteras antes de emprender un viaje, especialmente en los días 4, 5 y 6 de enero", ha avisado el portavoz de AEMET.

Este viernes todavía habrá tiempo inestable en Canarias, donde podrán registrarse chubascos muy fuertes y rachas de viento intensas, además de un temporal marítimo. En la Península, 'Francis' comenzará a dejar sus primeras lluvias, sobre todo en el Cantábrico, Castilla y León y en el norte de Extremadura.

Por zonas, las más abundantes se darán en el norte de Extremadura y en el sur de Castilla y León. Por lo demás, habrá nieblas densas y localmente persistentes en la zona centro y este peninsulares con unas temperaturas que este día subirán de forma notable dado que la borrasca arrastrará aire templado y húmedo desde el Atlántico.

El tiempo revuelto continuará en Canarias el sábado, con lluvias en las vertientes norte y oeste de las islas y posibles rachas muy fuertes de viento en el archipiélago. El portavoz de AEMET ha explicado que 'Francis' dejará precipitaciones en la Península, sobre todo en Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, sur y oeste de Andalucía y puntos del área mediterránea, sobre todo de la Comunidad Valenciana. De acuerdo con el pronóstico, estas lluvias podrán ser localmente fuertes, ir acompañadas de tormenta y ser persistentes.

Mientras tanto, también se darán precipitaciones en el extremo norte peninsular, donde llegará una masa de aire muy frío de origen ártico a últimas horas. Esto hará que la cota de nieve se desplome y que al final de la jornada quede en torno a unos 400 o 500 metros. En líneas generales, las temperaturas subirán salvo en el sureste de la Península y en el extremo norte.

El domingo será un día de pronóstico complicado, según Del Campo, ya que entrará en juego la interacción entre la masa de aire ártico y la borrasca 'Francis'. De esta manera, se espera precipitaciones en amplias zonas del este, centro y sur peninsulares, así como en Baleares. Además, las lluvias podrán ser intensas, localmente fuertes y persistentes en el sur de Andalucía y en el área mediterránea, sobre todo en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, el portavoz de AEMET ha avanzado que podrá nevar en cotas bajas del Cantábrico y, sobre todo, en zonas del sur de Aragón, este de Castilla y León y norte de Castilla-La Mancha y no se descarta que caiga en otros puntos de la zona centro, especialmente a partir de la tarde. En este sentido, Del Campo ha avisado que las nevadas podrán afectar a zonas ampliamente pobladas y a vías de comunicación importantes a partir de mediodía.

Asimismo, durante este día se producirá un descenso acusado de las temperaturas en el norte y centro peninsulares, donde habrá heladas. En este sentido, las máximas quedarán en muchos casos por debajo de los 5ºC. Por otra parte, en Canarias continuarán los chubascos.

LA SEMANA EMPIEZA CON TEMPERATURAS DE APENAS 5ºC

El lunes día 5, víspera de Reyes, también hay una gran incertidumbre en cuanto al pronóstico. Según el portavoz de AEMET, es probable que se registren nevadas en cotas bajas del Cantábrico así como en el interior oriental peninsular, sobre todo en zonas de Cataluña, Aragón, este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y puntos de Andalucía oriental.

A su vez, también podrá nevar en la zona centro. En líneas generales, Del Campo ha puntualizado que "ahora mismo es difícil pronosticar en qué zona nevará más copiosamente" durante esta jornada, pero que en cualquier caso la cota de nieve "será muy baja". En concreto, se situará en unos 200 metros, así que de nuevo podrán verse afectadas poblaciones y vías de comunicación importantes.

En lo que respecta a las temperaturas, éstas continuarán bajando este día, por lo que será una víspera de Reyes "muy fría" en todo el país, con heladas en el norte, centro y este que podrán ser fuertes de forma local. En este día no se llegará a 5ºC en amplias zonas y algunas ciudades como Ávila podrán estar bajo cero durante toda la jornada. Además, lloverá en el norte de las islas en Canarias.

Es probable que el día 6, Día de Reyes, remita la inestabilidad, aunque todavía podría haber lluvias y nevadas en cotas bajas en el Cantábrico. El portavoz de AEMET no descarta que éstas se puedan extender al resto del tercio norte y además ha señalado que se registrarán a su vez en el extremo sureste peninsular.

De acuerdo con el pronóstico, este día se amanecerá con heladas intensas en buena parte del interior peninsular y el ambiente será frío durante toda la jornada de manera similar al lunes. En las jornadas siguientes, la probabilidad más alta de precipitaciones se dará en el tercio norte y en puntos del extremo sur de la Península. Si bien el tiempo será frío, las temperaturas tendrán tendencia a subir a partir del miércoles.

NEVADAS EN COTAS BAJAS

Eltiempo.es ha añadido que la interacción entre el aire frío ya asentado y la humedad procedente del Mediterráneo podría favorecer nevadas en cotas bajas el lunes día 5 de enero, sobre todo en la cordillera cantábrica, donde los acumulados podrían ser importantes, así como en zonas de la Ibérica, el este de la meseta Sur, las sierras prelitorales mediterráneas y el entorno de las Béticas.

A su vez, el portal meteorológico no descarta que se registren nevadas puntuales en otras zonas del centro peninsular. En líneas generales, ha apuntado a que la cota de nieve tenderá a descender de forma clara. Por otro lado, Meteored ha señalado que el sistema que dejará las nevadas más intensas será el sistema frontal que se desarrollará entre las masas de aire Mediterráneo y polar continental.

Según ha explicado, estas se producirán especialmente en el entorno del Ibérico sur, prelitoral mediterráneo, extremo oriental del Sistema Central y posiblemente en puntos del este de las mesetas.

Dado la incertidumbre presente en estas zonas, ha pedido no perder de vista áreas como ambas mesetas; las cordilleras Ibérica, Central, Cantábrica y Pirineos (en estas últimas, ha reclamado atención al escenario de nevadas en cotas muy bajas que plantean los mapas para Reyes) y el este-sureste peninsular, donde no descarta nevadas localmente significativas, sobre todo en zonas de montaña.