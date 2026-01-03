La mujer de Zohran Mamdani elige una firma española para calzarse en la ceremonia de investidura de su marido

Zohran Mamdani y Rama Duwaji, en montaje de 'Infobae' (X / @NYCMayor)

Durante la ceremonia de investidura de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, la atención del público español se ha dirigido hacia Rama Duwaji, esposa del mandatario, quien optó por llevar unas botas modelo Shelley de la firma Miista, tal y como recoge EFE. Este calzado cuesta 530 euros y está diseñado por la gallega Laura Villasenin. El modelo Shelley, con cordones en la parte trasera y un tacón de 6 centímetros, acompañó a Duwaji en un estilismo que completó con un abrigo vintage de Balenciaga.

La aparición de Miista en este contexto refuerza la proyección internacional de la marca española, fundada en Londres en 2010 por Villasenin, nacida en Ordes, que actualmente mantiene su sede y taller de confección en el polígono de Alvedro, en las afueras de A Coruña. La firma, que produce calzado, ropa y accesorios de manera artesanal entre España y Portugal, sostiene en su web corporativa un compromiso con lo alternativo.

“Nos dedicamos a hacer ‘lo opuesto’”, resume la marca sobre su filosofía de diseño. Su evolución la ha llevado a convertirse en referente dentro del sector, siendo elegida por figuras como Madonna, Charli XCX, Jorja Smith, Candice Swanepoel, las componentes de Katseye o Jenna Ortega, entre otras celebridades.

Jura de Zohran Mamdani en Nueva York (Instagram)

La expansión de Miista

El recorrido de Miista continúa con planes de expansión, entre los que figura la construcción de una nueva fábrica en el polígono de Morás y la consolidación de sus exportaciones desde A Coruña. Así, los diseños de Villasenin siguen sumando reconocimiento y presencia en escenarios internacionales, ahora también en la alcaldía de Nueva York. Con un enfoque en la proyección internacional de la moda gallega, la reciente toma de posesión de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York ha situado a la firma gallega, que se fundó en Londres, en el centro de la conversación.

Por su parte, la directora creativa Elysia Berman ha calificado el estilismo de Rama Duwaji como “una victoria para la moda”. Su enfoque marcó, según Berman, el inicio de una nueva etapa en el estilo de quien ya antes de la llegada de su esposo a la alcaldía imponía tendencia desde su perfil de Instagram.

Botas Shelley en la web de Miista

La jura de Zohran Mamdani

El evento, celebrado justo después de la medianoche del 31 de diciembre en la histórica estación Old City Hall, cerrada al público y ubicada bajo la alcaldía, estuvo marcado por un carácter simbólico. Al justificar la elección de la estación como escenario se declaró que se buscaba “un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”, declaró el alcalde en el acto donde firmó documentos oficiales y abonó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía.

Durante la ceremonia, Mamdani realizó el juramento como alcalde número 112 de Nueva York con el Corán sostenido por su esposa. A sus 34 años, es el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero musulmán en ocupar el cargo.

