Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebra "la vuelta de la democracia a Venezuela": "Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo"

La escalada que se venía anticipando en las últimas semanas tomó cuerpo este sábado, 3 de enero de 2026. El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos sobre varios objetivos en el interior de Venezuela y capturado a Nicolás Maduro.

Entre los lugares alcanzados se encuentran el Cuartel de la Montaña – donde está el mausoleo de Hugo Chávez –, distintos puntos de Caracas como La Carlota, un aeródromo militar, y la base principal de Fuerte Tiuna, así como instalaciones en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que las autoridades venezolanas no disponen de información sobre el paradero de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Además, exigió al mandatario estadounidense que “entregue una prueba de vida de ambos”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado también el desarrollo en Venezuela. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, ha publicado en su cuenta personal de X.

“La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, ha valorado.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha pronunciado también a través de su perfil en X: “Seguimos con atención la situación en Venezuela. Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento”, ha informado.

“Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente ya electo Edmundo González y de María Corina Machado. Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos”, ha afirmado también. Vincula al Gobierno de España con el régimen venezolano: “El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas”.

“La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece”, ha concluido su mensaje.

Santiago Abascal, líder de Vox, se ha pronunciado en la misma línea con un mensaje a través de su cuenta personal en X: “Hoy el mundo es un poco más libre”, ha valorado. “Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello”.

Ha aprovechado para lanzar un dardo al presidente del Gobierno: “Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán”.

Desde la cuenta oficial del grupo han trasladado un mensaje similar: “Ahora veremos a la mafia sanchista y a la izquierda corrupta hablar mucho de los derechos humanos... Pero durante años han sido cómplices y beneficiarios directos del régimen narcoterrorista de Maduro que ha torturado y oprimido ha su pueblo”.