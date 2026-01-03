España

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Tras el anuncio de que Estados Unidos habían capturado a Nicolás Maduro, ha celebrado “la vuelta de la democracia” al país

Guardar
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebra “la vuelta de la democracia a Venezuela”: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo” (Europa Press)

La escalada que se venía anticipando en las últimas semanas tomó cuerpo este sábado, 3 de enero de 2026. El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques aéreos sobre varios objetivos en el interior de Venezuela y capturado a Nicolás Maduro.

Entre los lugares alcanzados se encuentran el Cuartel de la Montaña – donde está el mausoleo de Hugo Chávez –, distintos puntos de Caracas como La Carlota, un aeródromo militar, y la base principal de Fuerte Tiuna, así como instalaciones en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Desde Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez confirmó que las autoridades venezolanas no disponen de información sobre el paradero de Nicolás Maduro ni de Cilia Flores. Además, exigió al mandatario estadounidense que “entregue una prueba de vida de ambos”.

La palabra de Delcy Rodríguez

PP y Vox celebran la “vuelta de la democracia” a Venezuela con la captura de Nicolás Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado también el desarrollo en Venezuela. “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, ha publicado en su cuenta personal de X.

“La caída del régimen y la vuelta de la democracia a Venezuela con la Nobel de la Paz María Corina Machado, es una de las noticias más importantes de los últimos tiempos”, ha valorado.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se ha pronunciado también a través de su perfil en X: “Seguimos con atención la situación en Venezuela. Nuestra principal preocupación son los españoles residentes en el país y el conjunto de los venezolanos, la máxima prioridad en todo momento”, ha informado.

“Venezuela ha sufrido una férrea dictadura y reclama un futuro sin represión y con una transición democrática bajo el liderazgo del presidente ya electo Edmundo González y de María Corina Machado. Llevamos muchos años denunciando el régimen de Maduro y a sus aliados, también desde la órbita del Gobierno de España. Hoy es un mal día para todos ellos”, ha afirmado también. Vincula al Gobierno de España con el régimen venezolano: “El actual Ejecutivo socialista sacó de Venezuela al ganador de las elecciones. Estados Unidos ha sacado a quien se mantuvo en el poder pese a perderlas”.

“La prudencia es compatible con la esperanza de que Venezuela recupere el futuro que Maduro le arrebató con el silencio cómplice de demasiados dirigentes de mi país. Solo la libertad y la democracia traerán el futuro en paz que Venezuela merece”, ha concluido su mensaje.

Santiago Abascal, líder de Vox, se ha pronunciado en la misma línea con un mensaje a través de su cuenta personal en X: “Hoy el mundo es un poco más libre”, ha valorado. “Debemos alegrarnos por ello y apoyar la restauración de la democracia en Venezuela. Con nuestros aliados del Foro Madrid trabajaremos por ello”.

Ha aprovechado para lanzar un dardo al presidente del Gobierno: “Por el contrario, Sánchez debe estar muy preocupado. La caída de Maduro es un golpe para la mafia sanchista más grande que la detención de Ábalos y Cerdán”.

Desde la cuenta oficial del grupo han trasladado un mensaje similar: “Ahora veremos a la mafia sanchista y a la izquierda corrupta hablar mucho de los derechos humanos... Pero durante años han sido cómplices y beneficiarios directos del régimen narcoterrorista de Maduro que ha torturado y oprimido ha su pueblo”.

Temas Relacionados

MadridAyusoNicolás MaduroVenezuelaIsabel Díaz AyusoMaría Corina MachadoInternacionalEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Alfredo Molina, veterinario: “Querer a los animales no es humanizarlos. Eso no es amor, es ego”

Negar los instintos básicos animales por exceso de afecto humano causa graves problemas de comportamiento y salud

Alfredo Molina, veterinario: “Querer a

Junko, la madrastra de Anabel Pantoja que Isabel Pantoja quiere desahuciar, tras la muerte de su marido: “Nadie me dijo nada de su entierro”

La viuda de Bernardo Pantoja ha roto su silencio en ‘¡De Viernes!’ sobre los múltiples desprecios de la familia Pantoja hacia ella durante su relación

Junko, la madrastra de Anabel

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

Pedro Sánchez hace un “llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela y ofrece a España para buscar una “solución pacífica”

El presidente del Gobierno de España ha señalado la importancia de respetar el Derecho Internacional

Pedro Sánchez hace un “llamamiento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, celebra “la vuelta de la democracia a Venezuela”: “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo”

Pedro Sánchez hace un “llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad” en Venezuela y ofrece a España para buscar una “solución pacífica”

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Pedro Sánchez hace “un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad”

Un brote de gripe A deja cinco muertos en una residencia de ancianos de Sevilla

El Gobierno de España afirma que todo el personal de la Embajada en Venezuela está a salvo

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Lista de permisos retribuidos en 2026: de los 15 días por matrimonio al permiso por ingreso hospitalario de un familiar

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 3 enero

DEPORTES

Del Mundial de fútbol al

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla