Un empleado de Disney World resulta herido al tratar de parar la ‘bola de Indiana Jones’, de 180 kilos, antes de que se estrellara contra el público

Un empleado de Disney World ha resultado herido al intentar contener una roca decorativa de gran tamaño durante una representación en directo en el parque temático de Florida. El suceso ha tenido lugar durante la celebración de la función ‘Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!’, que reproduce con especialistas algunas de las escenas más destacadas de la saga cinematográfica. Según la información recogida por CBS News, todo ocurrió cuando la piedra de atrezo, que pesa unos 180 kilos, ha perdido el control y ha rodado hacia el público.

Los hechos han quedado registrados en varios vídeos compartidos por los testigos en redes sociales. En estas imágenes se observa cómo la roca artificial, utilizada habitualmente en la recreación de una persecución inspirada en la película En busca del arca perdida, se desvía de su trayectoria durante la actuación. En un intento por evitar que la pieza alcanzara la zona en la que se encontraban los asistentes, uno de los empleados del espectáculo interviene, situándose entre la roca y el público. Como consecuencia, el trabajador cae derribado al suelo mientras el atrezo continuaba su recorrido. Otro miembro del equipo logra finalmente detener la roca antes de que llegara a los espectadores.

Los vídeos grabados por el público asistente han sido difundidos inicialmente a través de plataformas como TikTok y Reddit, multiplicándose rápidamente en otras redes sociales. En las imágenes se aprecia claramente cómo el efecto decorativo comienza a rodar por una zona elevada del escenario en mitad de la secuencia, desviándose más allá de los límites habituales de la función y activando la respuesta de los empleados presentes.

La compañía ha emitido un comunicado tras el accidente en el que ha subrayado que el empleado herido se encuentra en proceso de recuperación. “Nos centramos en apoyar a nuestro miembro del elenco, que se está recuperando. La seguridad es fundamental para nosotros, y este aspecto del espectáculo se modificará a medida que nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido”, ha señalado Disney en su declaración oficial, según ha compartido CBS News.

Una atracción de película

La atracción, que habitualmente incluye secuencias plagadas de acrobacias y efectos especiales, tiene como uno de sus momentos centrales la huida de Indiana Jones de una roca gigante, homenajeando la escena inicial de la película de 1981 protagonizada por Harrison Ford. Los propios materiales promocionales del parque describen el show como una experiencia en la que dos especialistas sortean trampas mortales, escapan de edificios en llamas y realizan saltos arriesgados, todo ello bajo la supervisión de un equipo de seguridad que explica al público cómo se llevan a cabo estas acciones de manera controlada.

Según los datos aportados por CBS News, las funciones de los siguientes días, celebradas durante esta Navidad, han prescindido de la roca para evitar riesgos adicionales. Disney, por su parte, no ha detallado la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador, aludiendo a motivos de privacidad, pero ha confirmado que se ha iniciado una revisión interna para esclarecer las causas que han llevado a que el atrezo se desplazara fuera de su recorrido previsto.