España

Un empleado de Disney World resulta herido al tratar de parar la ‘bola de Indiana Jones’, de 180 kilos, antes de que se estrellara contra el público

El suceso ha ocurrido en la recreación de una persecución inspirada en la película ‘En busca del arca perdida’

Guardar
Preocupación en Disney World: cinco
Preocupación en Disney World: cinco personas han fallecido en noviembre en el famoso parque de atracciones. (Pexels)

Un empleado de Disney World ha resultado herido al intentar contener una roca decorativa de gran tamaño durante una representación en directo en el parque temático de Florida. El suceso ha tenido lugar durante la celebración de la función ‘Indiana Jones Epic Stunt Spectacular!’, que reproduce con especialistas algunas de las escenas más destacadas de la saga cinematográfica. Según la información recogida por CBS News, todo ocurrió cuando la piedra de atrezo, que pesa unos 180 kilos, ha perdido el control y ha rodado hacia el público.

Los hechos han quedado registrados en varios vídeos compartidos por los testigos en redes sociales. En estas imágenes se observa cómo la roca artificial, utilizada habitualmente en la recreación de una persecución inspirada en la película En busca del arca perdida, se desvía de su trayectoria durante la actuación. En un intento por evitar que la pieza alcanzara la zona en la que se encontraban los asistentes, uno de los empleados del espectáculo interviene, situándose entre la roca y el público. Como consecuencia, el trabajador cae derribado al suelo mientras el atrezo continuaba su recorrido. Otro miembro del equipo logra finalmente detener la roca antes de que llegara a los espectadores.

Los vídeos grabados por el público asistente han sido difundidos inicialmente a través de plataformas como TikTok y Reddit, multiplicándose rápidamente en otras redes sociales. En las imágenes se aprecia claramente cómo el efecto decorativo comienza a rodar por una zona elevada del escenario en mitad de la secuencia, desviándose más allá de los límites habituales de la función y activando la respuesta de los empleados presentes.

La compañía ha emitido un comunicado tras el accidente en el que ha subrayado que el empleado herido se encuentra en proceso de recuperación. “Nos centramos en apoyar a nuestro miembro del elenco, que se está recuperando. La seguridad es fundamental para nosotros, y este aspecto del espectáculo se modificará a medida que nuestro equipo de seguridad complete la revisión de lo sucedido”, ha señalado Disney en su declaración oficial, según ha compartido CBS News.

El pueblo de Austria que fue la inspiración para crear el reino de una película de Disney.

Una atracción de película

La atracción, que habitualmente incluye secuencias plagadas de acrobacias y efectos especiales, tiene como uno de sus momentos centrales la huida de Indiana Jones de una roca gigante, homenajeando la escena inicial de la película de 1981 protagonizada por Harrison Ford. Los propios materiales promocionales del parque describen el show como una experiencia en la que dos especialistas sortean trampas mortales, escapan de edificios en llamas y realizan saltos arriesgados, todo ello bajo la supervisión de un equipo de seguridad que explica al público cómo se llevan a cabo estas acciones de manera controlada.

Según los datos aportados por CBS News, las funciones de los siguientes días, celebradas durante esta Navidad, han prescindido de la roca para evitar riesgos adicionales. Disney, por su parte, no ha detallado la gravedad de las lesiones sufridas por el trabajador, aludiendo a motivos de privacidad, pero ha confirmado que se ha iniciado una revisión interna para esclarecer las causas que han llevado a que el atrezo se desplazara fuera de su recorrido previsto.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaAccidentesWalt DisneyEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Pagará 14.700 euros para que esta universidad realice “una revisión e informe de la legislación de la Unión Europea sobre explotación sexual”. El Gobierno prepara una nueva ley para abolir la prostitución

El ministerio de Igualdad, que

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

Adornos, luces, estufas y cocinas elevan el peligro de incendios domésticos durante la Navidad, mientras los expertos advierten que la prevención y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas resultan claves para evitar tragedias

Por qué aumentan los incendios

Receta de strogonoff de champiñones, un guiso reconfortante con una salsa muy cremosa

Aunque la receta tradicional de strogonoff tiene la ternera como protagonista, hoy lo prepararemos solo con setas para una opción completamente vegetariana

Receta de strogonoff de champiñones,

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco series y películas que ver tras el final de la serie

La ficción de los hermanos Duffer ha llegado a su fin tras cinco temporadas y casi una década en emisión

Adiós a ‘Stranger Things’: cinco
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ministerio de Igualdad, que

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

Por qué aumentan los incendios domésticos durante las Navidades y cómo reducir el riesgo: ya van 19 muertos en viviendas en España en estas fechas

La Agencia Tributaria devuelve 13.094 millones de euros este año por la última campaña de la Declaración de Renta

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 2

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”