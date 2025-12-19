España

Disneyland París, lleno de basura a las puertas de Navidad por una huelga de limpieza: el personal reclama mejores condiciones laborales

La protesta dejó residuos visibles en zonas clave del parque y generó malestar entre turistas y visitantes

Guardar
Castillo de Disneyland Paris. (Disneyland)
Castillo de Disneyland Paris. (Disneyland)

Disneyland París, uno de los parques temáticos más visitados de Europa, atraviesa días turbulentos. El foco no está puesto en sus atracciones ni en sus espectáculos, sino en la acumulación de basura dentro de las instalaciones. La situación se produjo como consecuencia de una huelga del personal de limpieza.

La medida fue impulsada por trabajadores de la empresa Onet, responsable de las tareas de limpieza en el parque. Los empleados reclaman mejores condiciones laborales. En consecuencia, decidieron interrumpir sus tareas, iniciando una huelga para visibilizar el conflicto en espacios de gran tránsito de visitantes.

La acumulación de residuos se hizo evidente en distintas áreas del parque. Entre los puntos más afectados se encontraron la entrada de Main Street, la estación central y los alrededores del Disneyland Hotel. En esos sectores, los turistas se encontraron con bolsas de basura y desechos de todo tipo.

Las imágenes no tardaron en circular por redes sociales. Algunos usuarios publicaron vídeos en los que se observa a varios trabajadores del personal de limpieza golpeando los cubos de basura, en un entorno rodeado de papeles y residuos. El contenido se viralizó rápidamente y generó debate entre los usuarios.

Los trabajadores del parque, haciendo
Los trabajadores del parque, haciendo boicot en plenas Navidades. (Instagram)

Boicot en plenas Navidades

La huelga del personal de limpieza se ha llevado a cabo en uno de los momentos más importantes del año para Disneyland París. La temporada navideña concentra una gran cantidad de visitantes y es clave para la actividad del parque. Precisamente por eso, los trabajadores eligieron estas fechas para visibilizar sus reclamos por mejores condiciones laborales.

El objetivo fue llamar la atención sobre una situación que, según plantean, no había tenido respuestas previas. Al realizar la medida en un período de alta afluencia, el conflicto logró mayor exposición pública y obligó a que el tema saliera del ámbito interno.

Desde la mirada de los trabajadores, la huelga es una herramienta legítima para reclamar mejoras. La acumulación de basura en sectores transitados del parque funcionó como una forma de hacer visible un trabajo que suele pasar desapercibido cuando todo funciona con normalidad.

La razón por la que Valentina Cervantes viajó con sus hijos a Disneyland París

Al mismo tiempo, la medida tuvo consecuencias directas para los visitantes. Muchas familias expresaron su incomodidad por encontrarse con residuos en zonas centrales del parque. Para quienes viajaron desde otros países, la escena contrastó con la imagen habitual de orden que caracteriza a Disneyland París, especialmente durante la Navidad.

El parque continuó abierto y funcionando con normalidad, pero la experiencia idílica se vio alterada. La presencia de basura afectó la experiencia de algunos turistas, que esperaban encontrarse con una situación muy distinto, libre de residuos y basura.

El episodio ha expuesto dos realidades que conviven en el mismo espacio. Por un lado, el derecho de los trabajadores a reclamar mejores condiciones. Por el otro, el impacto que una medida de fuerza de este tipo puede tener en un lugar que recibe a miles de personas cada día. En consecuencia, la huelga puso en primer plano un conflicto laboral que, en esta ocasión, se hizo visible ante el público en uno de los momentos más sensibles del calendario anual,

