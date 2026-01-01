España

Xavier Batalla, doctor: “Los poros también son un signo de envejecimiento”

Los poros son los orificios de los folículos pilosos, donde además se alojan las glándulas sebáceas responsables de producir el sebo, el aceite natural que protege la piel

Los poros abiertos representan una inquietud frecuente del cuidado facial. Esta condición dermatológica se constata de pequeñas aberturas naturales presentes en toda la piel. Su visibilidad suele generar molestias e inseguridades, por lo que muchas personas buscan su origen para reducir sus efectos. Para comprender el arranque de la dilatación hay que conocer primero su naturalidad.

Los poros son los orificios de los folículos pilosos, donde además se alojan las glándulas sebáceas responsables de producir el sebo, el aceite natural que protege la piel. No obstante, cuando el exceso de grasa, las células muertas o las impurezas se acumulan en los poros, estos pueden dilatarse y resultar más notorios. Este proceso se presenta sobre todo en personas con piel grasa o mixta, debido a una mayor actividad de las glándulas sebáceas. Pero esta tendencia no se limita solo a estos tipos de piel.

Y es que, factores como la genética, el envejecimiento, el clima y el uso de productos inadecuados también influyen en la aparición y el tamaño de los poros. Algo que señala el doctor Xavier Batalla en un video publicado en su perfil de TikTok. De este modo, “si notas que cada año se ven más grandes, no es solo por grasa o suciedad, es porque tu piel va perdiendo colágeno con el paso del tiempo”, apunta

“Si buscas un efecto más potente, incorpora retinol”

La preocupación por la apariencia de los poros en el rostro ha llegado a las redes sociales, de la mano de Xavier Batalla. Según ha relatado el doctor, “a medida que envejeces, el colágeno y la elasticidad de tu piel se degrada. Eso hace que los poros se dilaten más y se noten con mayor claridad”, explica. De esta forma, el especialista insiste en que esos poros más visibles no solo responden a factores externos, sino a una progresiva pérdida de firmeza estructural en la piel.

Además, la falta de intervención puede potenciar este efecto. “Si no actúas, esa tendencia se mantiene y los poros parecen cada vez más visibles”, manifiesta el médico. Así, entre las soluciones habituales, señala que muchos recurren a cubrir los poros o recurrir a exfoliaciones frecuentes. No obstante, no abordan la raíz del problema. Batalla insiste en que habría que ir a su origen: “Apoyar la producción de colágeno y mantener la piel regulada”.

Frente a esta situación, propone un protocolo de cuidado que se estructura en tres pasos. “Primero, utiliza niacinamida diario, por la mañana y por la noche. Esto ayuda a equilibrar la producción de sebo, mantiene los poros limpios y además refuerza la barrera cutánea”, recomendó el especialista. Con esto se regula la grasa y se fortalece la protección natural de la piel, lo que disminuye la tendencia a la obstrucción y dilatación de los poros.

El segundo punto del protocolo se centra en la incorporación de ingredientes que estimulen la síntesis de colágeno. “Número dos: complementa con péptidos que favorecen la síntesis de colágeno y mejoran la firmeza sin irritar”, indica Batalla. Estas sustancias son moléculas que han ganado relevancia en la cosmética porque promueven la producción de proteínas estructurales sin generar reacciones adversas.

Finalmente, para quienes buscan un efecto más profundo en la calidad de la piel, el doctor sugiere incluir otro activo de eficacia comprobada. “Si buscas un efecto más potente, incorpora retinol de forma progresiva, empezando con poca frecuencia de una a dos noches por semana”, detalla el médico. El retinol, derivado de la vitamina A, se reconoce por su capacidad para estimular la renovación celular y favorecer la producción de colágeno, aunque requiere un uso gradual para evitar irritaciones.

Tras estas recomendaciones, Batalla advierte el factor “más importante: constancia, introducción de los activos poco a poco y no abusar de productos que solo irritan”, puntualiza. De este modo, el especialista invita a quienes buscan mejorar la salud y el aspecto de su piel a informarse a través de contenidos educativos y a mantener la regularidad en la aplicación de los tratamientos.

