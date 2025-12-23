Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos cinco cambios rejuvenecen la piel”

Cuidar de la piel como un órgano más del cuerpo es fundamental, por lo que Rodrigo Arteaga difunde a través de redes sociales cómo hacerlo. / Freepick

La piel es un órgano y, como tal, merece ser cuidado. Pequeñas acciones diarias favorecen o perjudican nuestra salud, ya sea con la alimentación, con el descanso o con la correcta limpieza e hidratación. Sumado a ello está el interés por rejuvenecer la piel, tanto a través de hábitos saludables como de los procedimientos médicos. El doctor Rodrigo Arteaga, cuyo perfil es público en TikTok, sostiene que modificar rutinas cotidianas puede generar mejoras visibles en la piel. Por ello, en uno de sus últimos vídeos, ofrece cinco cambios que “rejuvenecen la piel”.

Por su parte, la medicina regenerativa presenta alternativas no invasivas que ganan terreno entre las tendencias actuales. Colombia figura entre los países con mayor demanda de procedimientos cosméticos, una tendencia respaldada por cifras de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. No obstante, y frente a esta alternativa cada vez más extendida, Arteaga recomienda priorizar el descanso adecuado. El médico, que se declara “experto en salud integral, metabolismo y longevidad basada en evidencia” en su perfil de TikTok, explica que “mientras duermes profundo, la piel se repara y restaura su barrera”, lo que ayuda a evitar la pérdida de agua y la deshidratación.

El especialista sugiere dormir al menos siete horas por noche, ya que la falta de sueño puede provocar un aspecto apagado y resequedad. Paralelamente a la aparición de estas percepciones sobre el cuidado personal, la medicina regenerativa se consolida como una opción relevante. La doctora Luz Marina Díaz, pionera en este campo en Colombia, afirma que esta tendencia “integra ciencia avanzada, equilibrio emocional y hábitos saludables” para revitalizar el cuerpo y restaurar la apariencia de la piel.

Entre las técnicas más populares en el país latinoamericano destacan los biostimuladores de colágeno, el ultrasonido focalizado de alta intensidad, los peelings químicos y físicos, la radiofrecuencia, los láseres de Co2 fraccionado y erbium, el láser switch, la sueroterapia de revitalización con vitaminas, el análisis de telómeros, la medición de biomarcadores y el plasma rico en plaquetas (PRP).

Hidratar la piel, ejercitar la musculación y controlar la glucosa para evitar las arrugas

Arteaga también enfatiza la importancia de la hidratación y la nutrición como segundo punto a tener en cuenta día tras día. Aconseja beber agua en pequeños sorbos durante el día y consumir grasas saludables a diario, como pescados, aguacate y frutos secos. “Si faltan grasas saludables, la humedad se pierde aunque uses cremas”, advierte el médico. Esta visión coincide con la recomendación de la doctora Díaz, quien señala que una alimentación rica en omega-3 favorece la elasticidad y la producción de colágeno.

El entrenamiento de fuerza se suma a las estrategias sugeridas por Arteaga. Sostiene que el músculo da soporte a la piel y que su pérdida reduce el sostén cutáneo. Recomienda entrenar dos o tres veces por semana, lo que también contribuye a mejorar la circulación y estimular la producción de endorfinas. El control de la glucosa es otro aspecto subrayado por el creador de contenido. Arteaga advierte que los picos frecuentes de glucosa pueden dañar el colágeno y la elastina, debilitando la firmeza y elasticidad cutánea. Para evitar estos efectos, sugiere reducir el consumo de azúcares y aumentar la actividad física con caminatas regulares.

La medicina regenerativa ha reducido casi tres veces la necesidad de cirugías estéticas correctivas, a partir de estudios realizados en la Clínica Mayo y publicados en el Orthopaedic Journal of Sports Medicine. El éxito de estos tratamientos depende en gran medida de los hábitos y comportamientos de quienes los adoptan. El mercado global de la medicina regenerativa alcanzó un valor estimado de 38.650 millones de dólares en 2024 y podría llegar a 115.750 millones de dólares en 2029, impulsado por tecnologías como las células madre y la ingeniería de tejidos.

“La piel se está renovando todo el tiempo”, subrayó el médico en TikTok, “por eso nunca es tarde para empezar”. Rodrigo Arteaga induce a su millón de seguidores en TikTok a incorporar hábitos y alternativas médicas para el cuidado de la piel, sin que estas supongan un engorro. Por ello, advierte de los cinco sencillos y rápidos trucos por los que opta en vez de acudir a cualquier tipo de medicina.