Un hombre detenido después de robar en un coche patrulla y darse a la fuga: aprovechó mientras la policía intervenía en un caso de violencia machista

La Policía Local de Málaga ha arrestado a un hombre acusado de robar material de un coche patrulla mientras los agentes intervenían en un presunto caso de violencia machista en la calle Carlinda, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de Málaga a Europa Press. El cuerpo policial estacionaron el vehículo rápidamente para salir a la carrera hacia el interior del inmueble, donde tenían la llamada de emergencia, siendo el momento que el hombre aprovechó para sustraer dos objetos.

El arrestado se apoderó de una gorra y una defensa extensible, artículos que forman parte del equipamiento policial, de acuerdo con la información difundida por Diario Sur. Este suceso ocurrió en la mañana del pasado 26 de diciembre. Al percatarse del robo, los agentes de la unidad adscrita a la Jefatura del distrito Norte de la Policía Local de Málaga ubicaron al individuo oculto debajo de un vehículo y tuvieron que persuadirlo para que saliera.

De este modo, recuperaron el material policial sustraído y procedieron a su detención por un delito de hurto. Al mismo tiempo, en el mismo lugar, los agentes procedieron a la detención del presunto agresor por el caso de malos tratos. Ambos se encuentran a disposición judicial.

