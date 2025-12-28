España

Hallan el cuerpo sin vida de uno de los dos desaparecidos de Alhaurín el Grande (Málaga)

La desaparición de los dos hombres, de 53 y 54 años, provocó la movilización de numerosos efectivos y voluntarios

Guardar
Busqueda de dos desaparecidos en
Busqueda de dos desaparecidos en Alhaurín el Grande tras el temporal (Europa Press / Álex Zea)

El dispositivo de búsqueda desplegado en Alhaurín el Grande (Málaga) ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos en la noche del sábado en la región debido a las fuertes lluvias. La Guardia Civil informó del descubrimiento producido en el cauce del río Fahala a las 17:05 horas, mientras que las partidas de rescate mantienen la búsqueda del segundo desaparecido.

La desaparición de los dos hombres, de 53 y 54 años, provocó la movilización de numerosos efectivos y voluntarios. “Se han iniciado varios grupos, ya van por el quinto grupo, con más de 100 voluntarios, vecinos y vecinas”, ha declarado esta tarde el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ante los medios antes de confirmar el hallazgo del cuerpo.

La intensidad del temporal de lluvia registrado ha generado graves afectaciones en la provincia de Málaga, donde se han registrado 304 incidencias de un total de 339 reportadas en Andalucía, según datos proporcionados por el sistema Emergencias 112 Andalucía. Especialmente, la mayoría de avisos se han concentrado en la comarca de Sol y Guadalhorce, que permaneció bajo alerta roja desde las 21:16 horas del sábado hasta la desactivación de los avisos durante la jornada dominical, tal y como fueron informando los avances de la Aemet.

Buscan a dos personas desaparecidas
Buscan a dos personas desaparecidas en Alhaurín el Grande (Málaga) tras el temporal, en Alhaurín el Grande (Álex Zea / Europa Press)

“Lo ha encontrado uno de los voluntarios”

El operativo de búsqueda y rescate de los dos hombres de Alhaurín el Grande ha contado con la participación de patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), desplegados en la zona para rastrear el paradero de los desaparecidos. Además, se han sumado los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, voluntarios de Protección Civil y miembros del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), quienes ampliaron el radio de búsqueda a lo largo del río Fahala y sus inmediaciones. Gracias a eso, se ha podido localizar la furgoneta utilizada por los hombres, lo que permitió orientar mejor los trabajos de rastreo.

El alcalde ha detallado que el cuerpo “lo ha encontrado uno de los voluntarios y estamos esperando información”. Además, señaló que el consistorio lanzó avisos de emergencia desde la mañana del sábado, “primero naranja y luego alerta roja”, para alertar a la población. Bermúdez ha añadido igualmente que espera que “podamos anunciar alguna buena noticia en las próximas horas”.

También ha transmitido la preocupación de la comunidad local y el impacto de este suceso que se suma al de la muerte de Rebeca y Juan Antonio, de 15 y 16 años, tras el trágico incendio de una vivienda en la mañana de este jueves, día de Navidad. Por lo que espera poder informar “pronto” a las familias implicadas de todos los detalles para que puedan estar más tranquilas en “estas Navidades muy tristes y negras para el municipio”.

El despliegue de recursos y la colaboración de los vecinos han sido claves en la labor de rastreo, mientras las autoridades insisten en que se mantendrán los trabajos hasta esclarecer la situación de ambos desaparecidos. El balance de daños y la coordinación de emergencias continúan bajo la supervisión de los organismos regionales y locales, a la espera de novedades en las próximas horas.

Temas Relacionados

Sucesos EspañaSucesosMálaga EspañaAndalucíaLluviasTormentasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo| La Guardia Civil evacúa a 38 personas en Pobla Llarga ante el posible desbordamiento de un barranco

La Generalitat ha enviado a la población de la zona un mensaje Es-Alert que insta a no realizar actividades cerca de ríos y barrancos y buscar zonas altas en caso de estar en áreas inundables

Última hora del temporal en

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Las series favoritas del público en Prime Video España

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Prime Video, que busca seguir gustando a los usuarios

Las series favoritas del público

Receta de tarta de naranja con base de galleta: sencilla, deliciosa y con un sabor cítrico protagonista

La mezcla de ingredientes sencillos y el sabor intenso de la naranja hacen que esta receta se convierta en tendencia para fin de año

Receta de tarta de naranja

Un piloto de avión cuenta que este año le ha tocado volar en Nochebuena y Nochevieja: “Irse a trabajar de mal humor no sirve de nada”

“Todos los días del año son potencialmente laborales” comenta Ramón Valles. Esto significa que cualquier día del año es susceptible de estar bajo la obligación de trabajar, incluido el día 31 de diciembre

Un piloto de avión cuenta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Santos Cerdán, en cifras: agota

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

Un inquilino reclama una indemnización porque un árbol de la finca colindante cayó sobre su valla tras una tormenta: el juez la rechaza porque “no está a su nombre”

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 28 diciembre

Un jubilado explica por qué ha decidido irse con su pensión a Albania: “Aquí no se pagan impuestos”, pero “el motivo no es solo económico”

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa

DEPORTES

Muere Amelia del Castillo: quién

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”