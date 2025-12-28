Hallan el cuerpo sin vida de uno de los dos desaparecidos de Alhaurín el Grande (Málaga)

Busqueda de dos desaparecidos en Alhaurín el Grande tras el temporal (Europa Press / Álex Zea)

El dispositivo de búsqueda desplegado en Alhaurín el Grande (Málaga) ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres desaparecidos en la noche del sábado en la región debido a las fuertes lluvias. La Guardia Civil informó del descubrimiento producido en el cauce del río Fahala a las 17:05 horas, mientras que las partidas de rescate mantienen la búsqueda del segundo desaparecido.

La desaparición de los dos hombres, de 53 y 54 años, provocó la movilización de numerosos efectivos y voluntarios. “Se han iniciado varios grupos, ya van por el quinto grupo, con más de 100 voluntarios, vecinos y vecinas”, ha declarado esta tarde el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez, ante los medios antes de confirmar el hallazgo del cuerpo.

La intensidad del temporal de lluvia registrado ha generado graves afectaciones en la provincia de Málaga, donde se han registrado 304 incidencias de un total de 339 reportadas en Andalucía, según datos proporcionados por el sistema Emergencias 112 Andalucía. Especialmente, la mayoría de avisos se han concentrado en la comarca de Sol y Guadalhorce, que permaneció bajo alerta roja desde las 21:16 horas del sábado hasta la desactivación de los avisos durante la jornada dominical, tal y como fueron informando los avances de la Aemet.

“Lo ha encontrado uno de los voluntarios”

El operativo de búsqueda y rescate de los dos hombres de Alhaurín el Grande ha contado con la participación de patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), desplegados en la zona para rastrear el paradero de los desaparecidos. Además, se han sumado los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, voluntarios de Protección Civil y miembros del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), quienes ampliaron el radio de búsqueda a lo largo del río Fahala y sus inmediaciones. Gracias a eso, se ha podido localizar la furgoneta utilizada por los hombres, lo que permitió orientar mejor los trabajos de rastreo.

El alcalde ha detallado que el cuerpo “lo ha encontrado uno de los voluntarios y estamos esperando información”. Además, señaló que el consistorio lanzó avisos de emergencia desde la mañana del sábado, “primero naranja y luego alerta roja”, para alertar a la población. Bermúdez ha añadido igualmente que espera que “podamos anunciar alguna buena noticia en las próximas horas”.

También ha transmitido la preocupación de la comunidad local y el impacto de este suceso que se suma al de la muerte de Rebeca y Juan Antonio, de 15 y 16 años, tras el trágico incendio de una vivienda en la mañana de este jueves, día de Navidad. Por lo que espera poder informar “pronto” a las familias implicadas de todos los detalles para que puedan estar más tranquilas en “estas Navidades muy tristes y negras para el municipio”.

El despliegue de recursos y la colaboración de los vecinos han sido claves en la labor de rastreo, mientras las autoridades insisten en que se mantendrán los trabajos hasta esclarecer la situación de ambos desaparecidos. El balance de daños y la coordinación de emergencias continúan bajo la supervisión de los organismos regionales y locales, a la espera de novedades en las próximas horas.