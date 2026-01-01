Ensalada de fruta y queso, una forma saludable de empezar el año

Ensalada de fruta y queso light. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las navidades es habitual tener muchas comidas familiares y quedar más con tus amigos. Esto, inevitablemente, nos lleva a excedernos y comer más, lo que puede provocar que empieces el año con más peso del deseado o con hinchazón estomacal.

Si eres una de esas personas y estás buscando un plato saludable, saciante y con pocas calorías, esta receta de ensalada de fruta y queso puede ser una gran opción para ti.

Es una elaboración que combina la dulzura natural de las frutas frescas con la suavidad y bajo contenido graso del queso fresco light, lo que la convierte en una alternativa perfecta para quienes cuidan su alimentación sin renunciar al sabor.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Montaje de la ensalada: 5 minutos

Reposo en nevera (opcional): 15 minutos

Tiempo total: 20-30 minutos

Ingredientes

250 gramos de fresas 3 kiwis ½ manzana ½ plátano 1 mandarina 250 gramos de queso fresco 0% materia grasa 4 cucharadas de nata para montar (puede ser baja en grasa) 1 cucharada de canela en polvo

Cómo hacer ensalada de frutas con queso light de pocas calorías y dulce, paso a paso

Pelar y trocear las frutas en dados pequeños: fresas, kiwis, manzana, plátano y mandarina. Reservar en la nevera. Mezclar el queso fresco light con la nata y la canela, batiendo hasta obtener una crema suave y homogénea. Distribuir la fruta en copas o cuencos individuales. Cubrir cada porción de fruta con la crema de queso light. Decorar con un poco de canela en polvo o frutas rojas adicionales si se desea. Dejar reposar en la nevera unos 15 minutos antes de servir para que la ensalada esté bien fría y los sabores se integren.

Consejos clave:

Utiliza queso fresco 0% materia grasa para mantener el bajo aporte calórico.

Enfría la ensalada antes de servir para potenciar el sabor y la textura.

Corta las frutas justo antes de montar la ensalada para evitar que se oxiden.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da aproximadamente para seis porciones individuales, aunque dependerá del tamaño de las mismas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 100 kcal por porción

Grasas: 2 gramos

Hidratos de carbono: 16 gramos

Proteína: 5 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se recomienda conservar la ensalada en la nevera, siempre bien tapada, durante un máximo de 24 horas. Lo ideal es consumirla el mismo día en que se prepara, ya que de esta forma se mantiene intacta la textura de la fruta y se preserva su frescura y sabor natural.

Guardarla en un recipiente hermético ayuda a evitar que absorba olores de otros alimentos y hace que se conserve mejor. Aunque pueda mantenerse un día más, la calidad y el aspecto pueden verse afectados, por lo que lo más recomendable es disfrutarla recién hecha.