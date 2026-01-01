España

“Enero es el momento perfecto para empezar nuevas rutinas con tu perro”: un adiestrador canino explica cinco hábitos que pueden mejorar su bienestar en 2026

Estas fechas dan una motivación extra para encontrar nuevos desafios

Con el inicio del año, una de las cosas más comunes es marcar propósitos y objetivos para cumplir durante los próximos meses. Muchas personas que tienen mascotas aprovechan estas fechas para cambiar los hábitos de los animales.

Esto es algo que conocen a la perfección los expertos. Por este motivo, algunos de ellos animan a los dueños a proponerse desafíos. “Enero es el momento perfecto para empezar nuevas rutinas con tu perro”, afirma este adiestrador canino en su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas).

El adiestrador propone aprovechar el inicio del año para introducir pequeños cambios en el día a día del perro que, mantenidos en el tiempo, pueden tener un impacto muy positivo tanto en su bienestar como en la relación con su dueño. No se trata de grandes esfuerzos ni de rutinas complicadas, sino de hábitos sencillos que ayuden al animal a estar más equilibrado y satisfecho.

Hábitos que tu perro puede mejorar en 2026

Uno de los puntos clave es mejorar la calidad de los paseos. Más allá de cubrir una necesidad física, salir a la calle debe ser una experiencia con la que pueda socializar y cubrir sus necesidades.

Reservar al menos uno de los paseos diarios para hacerlo sin prisas permite que el perro explore, huela y se relacione con el entorno a su ritmo. Esta libertad controlada reduce el estrés y favorece un comportamiento más calmado en casa.

Otro hábito fundamental es la estimulación mental. Actividades como poner a prueba su olfato, buscar objetos o tener juguetes interactivos ayudan a mantener su mente activa. Dedicar unos minutos cada día a este tipo de ejercicios puede marcar una gran diferencia, ya que el cansancio mental es tan importante como el físico para lograr un perro equilibrado.

También se pone el foco en los momentos de tranquilidad compartida. Pasar tiempo juntos sin exigirle nada, simplemente estando presentes, refuerza la confianza y la seguridad del animal. A esto se suma la importancia de aprender cosas nuevas juntos, ya sea un truco, una habilidad o incluso variar las rutas habituales, lo que mantiene la motivación y fortalece el vínculo.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Por último, el experto insiste en la necesidad de ofrecer atención plena, evitando distracciones como el móvil. Dedicar tiempo de calidad, sin pantallas, ayuda a crear una conexión más profunda. El objetivo final no es lograr un perro más obediente, sino uno más feliz, tranquilo y conectado con su familia.

La importancia de la constancia en las rutinas caninas

Más allá de incorporar nuevos hábitos, uno de los factores que más influyen en el bienestar de un perro es la constancia. Los animales se sienten más seguros cuando su día a día es predecible y coherente, ya que esto les ayuda a anticipar situaciones y a gestionar mejor sus emociones. Mantener horarios estables para comer, descansar o salir a la calle contribuye a reducir la ansiedad.

Además, la coherencia por parte de los dueños es clave. Aplicar siempre las mismas normas y reaccionar de forma similar ante determinadas conductas evita confusiones y facilita el aprendizaje. No se trata de ser estrictos, sino de ofrecer referencias claras que ayuden al perro a entender qué se espera de él.

