Un estudio revela las consecuencias del apego excesivo de los animales en la salud mental durante la tercera edad

El estudio reveló que un alto nivel de apego se asocia con un mayor deterioro del bienestar mental a largo plazo

Si bien tener mascotas ayuda al envejecimiento, el apego intenso es perjudicial para los mayores es perjudicial en su salud (@gettyimages)

La psicología ha analizado durante décadas el impacto que las mascotas tienen en la salud mental y la gestión emocional humana. Si bien es un hecho aceptado que los animales ayudan a combatir la soledad y aportan estabilidad mediante el apoyo social, existía un vacío en la investigación sobre su papel específico en el deterioro cognitivo asociado a la edad y cuando se muestra un cariño muy fuerte.

Es por ello que un último estudio elaborado por profesionales con años en el sector ha buscado la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo afecta la tenencia de mascotas al desarrollo cognitivo a lo largo de los años? Y la respuesta ha sido sorprendente: actúa como un factor protector que ralentiza la pérdida de funciones cognitivas durante el envejecimiento. De esta forma, los profesionales han conseguido probar el impacto real y positivo de los animales domésticos y la responsabilidad que conllevan, en específico, el hecho de sacarlos a pasear. Aunque también hablan los mismos científicos de que el apego intenso termina siendo perjudicial.

Ahora, un estudio científico elaborado por Erika Friedmann y Nancy R. Gee (entre otros especialistas) presentó un informe acerca de la relación entre la tenencia de mascotas y el mantenimiento de la función cognitiva en adultos mayores sanos. En él se demostró que los dueños de mascota mostraron un deterioro cognitivo más lento en comparación con quienes no tenían animales.

Además, llegaron a comprobar que las mascotas también ayudan a mantener la memoria y benefician la salud cerebral del adulto mayor al reducir el estrés biológico, mitigar la soledad mediante el apoyo social y proporcionar una estimulación mental constante a través de las responsabilidades de su cuidado.

A diferencia de investigaciones previas, este nuevo estudio, denominado Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore, midió el nivel de vínculo emocional mediante la Escala de Apego a las Mascotas de Lexington (LAPS). Los resultados arrojaron una conclusión sorprendente: un apego intenso no explica los beneficios de convivir con un animal.

Fue al contrario: se observó un impacto negativo en el tiempo, ya que una mayor puntuación en esta escala se relacionó con un deterioro más acentuado del bienestar mental con el paso de los años. Este fenómeno podría atribuirse al estrés derivado del cuidado del animal, la dependencia emocional o el sufrimiento por un duelo anticipado ante su futura pérdida.

Tener una mascota aporta un envejecimiento favorable

La investigación concluye que tener una mascota y, en el caso de los perros, sacarlos a pasear, son estrategias eficaces para promover un envejecimiento exitoso y proteger la salud mental. Los autores recomiendan que las políticas de vivienda y servicios para personas mayores apoyen la convivencia con animales para ayudar a mantener sus capacidades cognitivas por más tiempo.

En este estudio, se analizaron los patrones de sueño y su relación con el desempeño cognitivo en 1.853 adultos de entre 27 y 85 años (edad promedio: 50 años).

Este es otro estudio psicológico que consigue probar los beneficios de tener mascotas. Además de todo lo ya demostrado de acompañamiento, mejor salud mental y estado emocional, ahora se descubre que también favorece a poder envejecer de una mejor manera, aunque cuando es intenso puede ser perjudicial para la salud.

