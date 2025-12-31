España

Un restaurante se enfrenta a una multa de 8.000 euros por no dar agua gratis a los clientes

La normativa obliga a todos los restaurantes a ofrecer agua gratuita y garantizar información clara para proteger los derechos de los clientes

Guardar
Una camarera sirve un poco
Una camarera sirve un poco de agua a un cliente (Freepik)

En los Alpes franceses, un restaurante de alta montaña fue sancionado con una multa de 8.000 euros tras negarse a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. La sanción fue impuesta por la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), organismo dependiente del Gobierno de Francia encargado de velar por el cumplimiento de la normativa comercial.

Los inspectores detectaron la irregularidad durante una visita al restaurante Les Aiguilles de Péclet, situado en la estación de esquí de Val Thorens, a 3.000 metros de altitud, tal y como han informado desde Le Figaro. El establecimiento ofrecía una amplia selección de vinos, champán y bebidas calientes, pero obligaba a los clientes a pagar botellas para poder consumir agua potable.

Varios clientes han declarado en diversas reseñas online que se sorprendieron ante la negativa del local a proporcionar un simple vaso de agua del grifo. Uno de los testimonios, además, recoge la respuesta de uno de los camareros del establecimiento: “Pedí agua al camarero y me respondió que salía demasiado caro…”. La situación provocó malestar entre los usuarios, especialmente porque el precio de algunos platos superaba los 30 euros.

La normativa exige agua gratis y transparencia en el servicio

A pesar de que este restaurante rechazaba dar vasos de agua a sus clientes, la legislación francesas obliga a todos los restaurantes a ofrecer agua potable gratuita, ya sea fría o templada, y a informar de este derecho de forma visible dentro del establecimiento. La normativa del país galo también exige que, al servir bebidas en vaso, el cliente pueda ver la botella de la que procede el líquido, y que las botellas o latas solicitadas enteras lleguen cerradas a la mesa y se abran en presencia del consumidor.

El gerente del restaurante sancionado explicó al medio francés que la ubicación del local, que se encuentra a gran altitud, complica el acceso al suministro convencional de agua. Según su versión, el establecimiento obtiene el agua “de depósitos de agua filtrada y tratada” para asegurar su potabilidad. Después de la inspección, el responsable aseguró que el restaurante cumple con la normativa y que ahora sí se ofrece agua gratuita a los clientes que la soliciten.

Estos son los sitios para comer más viejos para comer en la capital

Controles para proteger los derechos del consumidor en la hostelería

La intervención de la DGCCRF responde a una política de control sobre el cumplimiento de los derechos de los consumidores en el sector de la hostelería. Entre las obligaciones que recoge la normativa, figura la de facilitar información clara sobre los precios y las condiciones de los productos y servicios. El organismo destaca que el acceso gratuito al agua potable se considera un derecho fundamental para los clientes, especialmente en espacios de restauración donde los precios pueden ser elevados.

Este tipo de multas, como la impuesta al restaurante de Val Thorens, busca disuadir a los establecimientos de restringir servicios básicos y garantizar que todos los consumidores reciban un trato equitativo. La normativa francesa equipara la obligación de ofrecer agua gratuita a la de servir las bebidas en condiciones de transparencia y seguridad para el consumidor.

Ahora, Les Aiguilles de Péclet ha regularizado su situación tras la intervención de la DGCCRF e incorpora la información legal en su carta y en el local. Y, además, este tipo de controles se mantienen activos durante todo el año.

Temas Relacionados

Restaurantes EspañaLeyes EspañaAguaHostelería EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Uvas congeladas con azúcar y limón, el snack refrescante que puedes preparar si te sobra un racimo esta Nochevieja

Bañaremos nuestras uvas con zumo de limón y azúcar espolvoreado, consiguiendo así una mezcla de sabores dulces y ácidos que nos recordará a una deliciosa golosina

Uvas congeladas con azúcar y

Este es el menú para los presos de Cataluña en la época navideña: canelones y entrecot entre los platos principales

Las cárceles también disfrutan las Navidades y ofrecen a sus reclusos un menú especial

Este es el menú para

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

Sánchez está obligado a retomar la iniciativa legislativa, pero la estrategia de gobernar sin el Parlamento enfada a los sus aliados. El PP dice que la idea “es la nada” y señala que ha sido incapaz de impulsar “políticas sociales realistas”

El Gobierno gobernará a golpe

Quién es Josie, el cerebro que se esconde detrás de los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas: su caserón del siglo XVIII y su enfermedad

El estilista y uno de los nuevos rostros de la televisión nacional volverá a lucirse esta Nochevieja con el estilismo de Cristina Pedroche

Quién es Josie, el cerebro

La Comisión de Fiestas de Villamanín habilitará un canal para los premiados del Gordo y solicita “paciencia y comprensión”

La organización ha hablado con “distintos profesionales, principalmente en el ámbito jurídico y notarial”

La Comisión de Fiestas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno gobernará a golpe

El Gobierno gobernará a golpe de decreto mientras trata de hacer las paces con Junts: “Busca titulares para salir de una situación crítica”

La Justicia deniega el asilo en España a un ciudadano colombiano al considerar que las amenazas de la banda criminal Los Paisas son “delincuencia común”

El PSOE reconoce que pagó 15.612 euros a Leire Díez por trabajos como “periodista”, aunque confirman que no tuvo cargo en el partido

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Muere un hombre con una deuda de más 20.000 euros y la obligación de pagar ahora recae en sus hijos, pero con intereses

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Estos errores pueden hacer que pierdas la baja”

Precios de la luz en España en el inicio del 2026: cuánto costará por horas este 1 de enero

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 31 diciembre

DEPORTES

Thierry Henry explica lo que

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar