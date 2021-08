Cuáles son las 15 mejores razas de perros para adultos mayores

Los perros son las mascotas ideales por muchos motivos, lo que los hace también ideales para los adultos mayores

Tener una mascota puede ayudar a mantener un corazón sano, especialmente si esa mascota es un perro. Si algo caracteriza a los perros es su diferente estilo en materia de temperamento, se adecuan a cada personalidad y rango de edad propicio al entorno familiar.

Sus paseos y espíritu aventurero pueden ser una de las claves para la longevidad y salud. Así, un perro es la mejor mascota que puede tener una persona mayor. Son animales sociales y cariñosos que adoran la compañía humana tanto como comer y dormir. Que una persona mayor tenga un perro como mascota, supone un beneficio para ambas partes: para la persona el animal ofrece todo su amor además de prevenir ciertas enfermedades físicas y mentales; para el perro, tener como propietario a una persona jubilada, se traduce en más tiempo para estar juntos.

Según un reciente estudio científico, las personas con perros tenían más probabilidades de mantener una mejor salud cardíaca y ser más activas que las que no tenían mascotas o inclusive otras mascotas(Getty)

La ciencia ya confirmó los beneficios de las mascotas en hogares de adultos. De hecho, un estudio científico realizado en 2019 halló que las personas con perros tenían más probabilidades de mantener una mejor salud cardíaca y ser más activas que las que no tenían mascotas o inclusive otras mascotas. “Los perros les dan a las personas mayores una razón para levantarse y moverse, y pasear a un perro los mantiene en forma”, explica Anita Kinscher-Juran, veterinaria del VCA Midpark Animal Hospital en Middleburg Heights, Ohio. Otra ventaja: cuando sales de la casa para ese paseo, también tienes más oportunidades de ser sociable, desde saludar a los vecinos en la calle hasta conversaciones improvisadas con otros dueños de perros. El estudio examinó a 1769 sujetos sin antecedentes de enfermedad cardíaca y los calificó en función de los factores y comportamientos de salud ideales de la Asociación Estadounidense del Corazón: índice de masa corporal, dieta, actividad física, tabaquismo. , presión arterial, glucosa en sangre y colesterol total. El estudio comparó los puntajes de salud cardiovascular de los dueños de mascotas en general con los que no tenían mascotas. Luego, comparó a los dueños de perros con otros dueños de mascotas y con aquellos que no tenían mascotas.

“En general, las personas que tenían una mascota tenían más probabilidades de reportar más actividad física, una mejor dieta y un nivel ideal de azúcar en la sangre”, explicó la doctora Andrea Maugeri, investigadora del Centro Internacional de Investigación Clínica de la Universidad de St. Anne. Hospital de Brno y la Universidad de Catania en Catania, Italia. “Los mayores beneficios de tener una mascota fueron para aquellos que tenían un perro, independientemente de su edad, sexo y nivel de educación”. El estudio demuestra una asociación entre tener un perro y la salud del corazón, que está en línea con la declaración científica de la American Heart Association sobre los beneficios de tener un perro en términos de actividad física, compromiso y reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular.

Pero adoptar un perro es una gran decisión. Al igual que con un compañero humano, debe comprender lo que está buscando en un perro antes de comprometerse con un arreglo de vida a largo plazo, por lo menos para los siguientes 15 años. Existen algunas razas destinadas específicamente a personas mayores debido a su temperamento, conducta, tamaño y otras características propias del animal.

Es importante estudiar las diferentes tipos de razas antes de adoptar un animal (Getty)

Para pensar los puntos importantes al buscar los mejores perros para personas mayores hay que remitirse a los niveles de energía del animal (los veterinarios a menudo recomiendan razas de perros tranquilos para las personas mayores), el tamaño de su hogar (estos son los mejores perros de departamento) y el tamaño del perro. La sociabilidad de la raza (algunas razas, como los pomeranos, son los mejores perros de apoyo emocional) y la edad y el temperamento de un perro. Las necesidades de salud y aseo y los requisitos de mantenimiento (es decir, con qué frecuencia deben cepillarse los perros, por ejemplo) también son consideraciones importantes. Los cocker spaniels, aunque son súper lindos con sus orejas grandes y largas , también son conocidos por tener frecuentes infecciones de oído, por ejemplo. Y mientras que el Bullmastiff, una de las razas de perros blancos más lindas, son muy portátiles, también requieren mucha preparación.

La decisión de adoptar una mascota no debe tomarse a la ligera. “Llevar una mascota al hogar es una decisión de por vida para ese animal”, dice la Dra. Kinscher-Juran. Pero después de considerar detenidamente su situación y necesidades, es reconfortante saber, como dice el doctor Kinscher-Juran, “que hay un perro para todos y para todas las edades”.

Aquí elaboramos un ránking con los 15 mejores perros para personas mayores con descripciones generales de las razas según sus características propias.

Los bichones son amables y juguetones. Son excelentes mascotas para los dueños de perros por primera vez

- Mejor en general: Bichon Frise

La raza Bichon Frise es dulce y amigable y suele ser perfecta para personas mayores que buscan una compañía. Son excelentes mascotas para los dueños de perros por primera vez. Estos cachorros de bajo mantenimiento no son difíciles de entrenar para ir al baño, razón por la cual son uno de los mejores perros para las personas mayores, afirma Kinscher-Juran. Un tip importante: para mantener su cabello blanco como la nieve con un aspecto esponjoso, es necesario que lo arreglen cada cinco semanas aproximadamente.

Los bichones son amables y juguetones y se llevan bien con otras mascotas y niños. Por su tamaño y peso son fáciles de llevar. Como los mejores perros de juguete, están perfectamente contentos de sentarse en el regazo de su dueño durante horas. Los Bichon Frise no requieren largas caminatas para mantenerlos felices, sino que están bien con paseos tranquilos de 20 a 30 minutos. Lo que más anhelan es atención, algo que las personas mayores suelen tener para ofrecer.

Resumen de la raza:

Altura: 24 a 26 centímetros

Peso: 2,5 a 3,5 kilos

Esperanza de vida: 14 a 15 años

Los Cavalier King Charles spaniels tienen grandes ojos y largas orejas

- Mejor perro faldero: Cavalier King Charles spaniel

Los perros Cavalier King Charles spaniels deberían ser los primeros en su lista de los más buscados por adultos mayores. Es fácil enamorarse de sus grandes ojos y sus largas orejas. Son muy amistosos y se dejan besar y abrazar fácilmente. Tienen una personalidad ansiosa por complacer, lo que los hace más fáciles de entrenar. También solo requieren una cantidad moderada de ejercicio, lo que puede ser bueno para las personas mayores menos activas. La belleza, por supuesto, requiere atención: hay que cepillar pelos una vez al día.

Resumen de la raza:

Altura: 30 a 33 centímetros

Peso: 5 a 8 kilos

Esperanza de vida: 12 a 15 años

Los pugs son excelentes perros de departamento

- Mejor perro de departamento: Pug

El lema del pug es “mucho en poco” y esa es una descripción perfecta para describir esta raza vivaz. De tamaño, son fáciles de manejar y cuidar. Sus rostros expresivos y su disposición amable los convierten en excelentes compañeros para las personas mayores y una de las razas de perros más amables. Los pugs adoran a sus dueños y son conocidos por seguirlos (hay una razón por la que a veces se les llama pequeñas sombras). Con su tendencia a preferir dormir sobre el ejercicio, los pugs son excelentes perros de departamento, aunque son igualmente felices en una casa. Cuando adoptás un pug, te hacés un amigo de por vida.

Resumen de la raza:

Altura: 25 a 33 centímetros

Peso: 6 a 8 kilos

Esperanza de vida: 13 a 15 años

- Mejor perro pequeño: maltés

Uno de los mejores perros pequeños para personas mayores es el maltés. Estos adorables perros de juguete fueron criados específicamente para ser compañeros porque son leales, dulces, tranquilos y manejables. No es difícil para un maltés convertirse rápidamente en el mejor amigo de cuatro patas de las personas mayores. Aunque les encanta seguir a sus dueños, todo lo que realmente necesitan para su salud son caminatas cortas y fáciles. Los malteses también son fácilmente transportables por su pequeño tamaño, lo que también los hace muy adecuados para departamentos o casas con espacio limitado. No se puede mencionar a un maltés sin mencionar su melena blanca, larga y sedosa, que se puede trenzar o hacer en un moño. “Para la persona que quiere una muñeca Barbie viva y le encanta jugar con el pelo, los malteses son su perro”, dice doctora Kinscher-Juran.

Resumen de la raza:

Altura: 17 a 23 centímetros

Peso: 3 kilos

Esperanza de vida: 12 a 15 años

- Perro más social: Bullmastiff

Dulce, amigable y ávido de atención, el Bullmastiff es un gran compañero para las personas mayores que se encuentran más en casa. Como raza, a los Haveneses no les gusta estar solos por mucho tiempo (razón por la que se llaman perros con velcro). Estos perros súper sociales anhelan el afecto y se llevan bien con otras razas y extraños. Su gran inteligencia los hace más fáciles de entrenar y de ir al baño. Son fáciles de transportar. Las caminatas pueden llevar un poco más de tiempo con Haveneses porque querrán tratar de saludar a todos. Pero para las personas mayores, que buscan sociabilidad, puede ser una gran ventaja. Es por eso que los Havaneses son uno de los mejores perros para personas mayores.

Resumen de la raza:

Altura: 25 a 28 centímetros

Peso: 3 a 5 kilos

Esperanza de vida: 14 a 16 años

- Mejor perro de la casa: Schnauzer miniatura

Los schnauzer miniatura son una de las razas de perros más adaptables. Criado originalmente como un perro de granja en Alemania, les gusta tanto los interiores como los exteriores. Pequeños, robustos, hipoalergénicos y cariñosos, son geniales para nietos revoltosos. Y su tranquilidad, y su sintonía con los estados de ánimo de los humanos, los convierte en excelentes animales de terapia. Los Schnauzer miniatura juegan duro y se relajan mucho. Necesitan una cantidad moderada de ejercicio diario, pero también son buenos simplemente para descansar, mientras sus dueños ven la televisión o preparan la cena.

Resumen de la raza:

Altura: 30 a 35 centímetros

Peso: 4 a 9 kilos

Esperanza de vida: 12 a 15 años

- Mejor perro grande: galgo Greyhound

Con sus cuerpos delgados, espinas flexibles y patas largas, los galgos son conocidos por su habilidad atlética y por ser la raza de perro más rápida. Lo que no es tan conocido es que su temperamento suave y sensible y sus mínimas necesidades de aseo lo convierten en uno de los mejores perros para personas mayores. Los galgos de carreras de edad avanzada suelen ser la mejor opción para las personas mayores. “Como perros de carreras, a menudo viven en una pista sin mucha interacción humana y social positiva. Cuando son adoptados, aprecian mucho más el amoroso hogar que les brindas y no parecen darlo por sentado”, afirmó Kinscher-Juran. Estos gentiles gigantes se contentan con holgazanear en la casa, aceptando mascotas y masajes en la espalda.

Resumen de la raza:

Altura: 68 a 70 centímetros

Peso: 27 a 31 kilos

Esperanza de vida: 10 a 13 años

- Mejor con nietos: Golden retriever

Los perros golden retriever son una raza grande con un corazón aún más grande. Para las personas mayores que buscan razas de perros suaves, son leales, amigables, inteligentes y complacientes con la gente. Son fáciles de entrenar, famosos por su paciencia y geniales con los nietos. Los perros perdigueros de oro requieren ejercicio constante y duro todos los días, pero están más que contentos con que parte de ese ejercicio consista en encontrar y recuperar pelotas en el patio trasero. “Los perros perdigueros de oro están felices de sentarse contigo en el patio al final del día, con la cabeza en tu regazo, mirando la puesta de sol”, dice Kinscher-Juran.

Resumen de la raza:

Altura: 53 a 60 centímetros

Peso: 4 a 9 kilos

Esperanza de vida: 10 a 12 años

- Mejor hipoalergénico: Toy Poodle

Para las personas mayores con alergias o problemas respiratorios, los caniches son una de las mejores razas de perros hipoalergénicos. Tienen un pelaje de una sola capa que no se desprende, pero su cabello hermoso y naturalmente rizado requiere mucho cepillado y cuidado. Vienen en varios tamaños. Como el mejor tipo de compañero humano, los caniches son conocidos tanto por su belleza como por sus cerebros. Su alta inteligencia los hace fáciles de entrenar (útil para las personas mayores) y su personalidad afectuosa los hace fáciles de amar. El caniche de juguete más pequeño es la mejor opción para las personas mayores.

Resumen de la raza:

Altura: 25 centímetros

Peso: 2 a 3 kilos

Esperanza de vida: 10 a 18 años

- El mejor perro para quienes gustan de una casa limpia: Goldendoodle

Se trata de un cruce entre caniches y perros perdigueros de oro, los goldendoodles, que pesan entre 50 y 90 libras, son conocidos por poseer los mejores rasgos de ambas razas. Son leales, obedientes y cariñosos. Para las personas mayores con alergias, o aquellos que prefieren evitar pasar la aspiradora a diario, los goldendoodles, que en su mayoría cambian pelaje a diario y son hipoalergénicos. Son excelentes compañeros. No es necesario haber sido un dueño de mascotas experimentado para adoptar una: la inteligencia y el temperamento tranquilo de Goldendoodle hacen que sea fácil de entrenar. Sin embargo, a los goldendoodles les encanta el ejercicio, especialmente la natación.

Resumen de la raza:

Altura: 48 a 60 centímetros

Peso: 13 a 20 kilos

Esperanza de vida: 10 a 15 años

- Lo mejor para personas mayores activas: Westies

Reconocibles por su melena blanca y ojos oscuros en forma de almendra, los West Highland White Terrier (también conocidos como Westie) son compañeros amistosos y cariñosos para las personas mayores activas. Los Westies todavía son lo suficientemente pequeños para manejar y ser buenos perros de apartamento, siempre y cuando realicen sus largas caminatas diarias. A los Westies les gusta mucho jugar. Sin embargo, los Westies no son blandos: debajo de su pelaje hay un cuerpo bien musculoso. Criados para ser asesinos de roedores, los Westies requieren pocos mimos y rara vez se mudan. Para las personas mayores que buscan un poco de emoción en sus días, los Westies seguramente lo mantendrán alerta.

Resumen de la raza:

Altura: 25 a 27 centímetros

Peso: 7 a 9 kilos

Esperanza de vida: 13 a 15 años

- El mejor perro que no ladra: Shih Tzu

El nombre Shih Tzu significa pequeño león, pero lo más feroz de esta raza es su amor por el dueño. Los Shih Tzus se vinculan muy rápidamente con los humanos, lo que los convierte en excelentes opciones para las personas mayores que buscan un compañero canino cercano. Son conocidos por sus abrigos largos, y tienen mucha personalidad en su pequeña estructura. Son una raza confiada, despreocupada y con un poco de terquedad. Pero son menos exigentes y ladran menos que otros perros de juguete más pequeños, lo que los convierte en una buena opción para las personas mayores que viven en apartamentos. Tampoco son muy enérgicos y solo necesitan un par de caminatas cortas al día, lo que los hace perfectos para personas mayores no activas.

Resumen de la raza:

Altura: 22 a 25 centímetros

Peso: 4 a 7 kilos

Esperanza de vida: 10 a 18 años

Senior Woman Sitting On Bench With Pet French Bulldog In Assisted Living Facility

- El perro más fácil de cuidar: bulldog francés

Con sus grandes ojos, adorables caras rizadas y patas cortas, hay una razón por la que los bulldogs franceses son la segunda raza más popular en los Estados Unidos en la actualidad y una de las razas de perros más fáciles. Su personalidad suave y poca energía lo convierten en uno de los mejores perros para personas mayores con un estilo de vida menos activo. Estos perros no son grandes atletas, una caminata alrededor de la cuadra es todo el ejercicio que necesitan para el día.

El pequeño tamaño de los bulldogs franceses y el hecho de que no son grandes ladridos o ladradores también los convierte en uno de los mejores perros de departamento. Como beneficio adicional, también son excelentes en recibir abrazos e increíblemente leales.

Resumen de la raza:

Altura: 27 a 23 centímetros

Peso: 10 a 12 kilos

Esperanza de vida: 10 a 12 años

- Mejor perro guardián: Pomerania

Los pomeranos se ven como pequeñas bolas. Su pequeño tamaño y su personalidad cariñosa los hacen fáciles de amar. Y su capacidad para mantener la calma en situaciones ocupadas también los convierte en uno de los mejores perros de apoyo emocional. Los pomeranos, cuyo cabello viene en una variedad de colores, desde el blanco, el negro y al crema, no parecen darse cuenta de su pequeño tamaño. Son muy alertas, con tendencia a ladrar, lo que los convierte en excelentes perros guardianes para personas mayores. Aunque los pomeranos son perros falderos, también tienen modos independientes, por lo que las personas mayores activas no tienen que preocuparse de que los pomeranos se aferren a ellos.

Resumen de la raza:

Altura: 15 a 17 centímetros

Peso: 2 a 3 kilos

Esperanza de vida: 12 a 16 años

- El mejor perro para personas mayores con jardín: Beagle

Para las personas mayores que aman estar al aire libre y les gustaría un impulso para hacer más ejercicio, los beagles son una buena opción. Enérgicos, activos y sociables, a los beagles les encanta jugar y dar largos paseos. Y a diferencia de otros perros más pequeños, no requieren mucho cuidado de niños. Están bien, incluso contentos, que los dejen solos por un tiempo. Para las personas mayores a las que no les encanta jugar a las esteticistas, los beagles, con su abrigo corto, denso y que se puede lavar y usar, son una buena opción. Son de muy bajo mantenimiento cuando se trata de arreglos. Los beagle más jóvenes requieren ejercicio constante, por lo que las personas mayores pueden encontrar que adoptar un beagle mayor es una opción menos exigente físicamente.

Resumen de la raza:

Altura: 33 a 38 centímetros

Peso: 3 a 13 kilos

Esperanza de vida: 10 a 15 años

