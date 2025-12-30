España

La previsión del tiempo de la Aemet para Nochevieja y Año Nuevo: cielos despejados y frío con temperaturas que no alcanzarán los 10ºC en el interior

La Agencia Estatal de Meteorología espera la llegada de la borrasca Francis, que azotará a Canarias y al resto del país durante los primeros días de 2026

Guardar
Decenas de personas durante la
Decenas de personas durante la inauguración del alumbrado navideño, en la Porta do Sol, a 15 de noviembre de 2025, en Vigo. (Adrián Irago / Europa Press)

Solo quedan unas horas para que empiece el último día de 2025. El cambio de año llegará con cielos despejos y sin lluvias pero con mucho frío. Así que los que decidan salir después de las Campanadas deberán hacerlo bien abrigados, aunque podrán prescindir del paraguas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera a partir de este martes un tiempo anticiclónico y temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en la mitad norte y el interior del España.

Tras varias jornadas de lluvias torrenciales en el sureste del país, llega por fin la calma. El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, apunta que durante esta jornada apenas habrá ya lluvias en España, salvo en el Cantábrico, donde las precipitaciones serán débiles. No obstante, las heladas se extenderán por zonas de montaña y por el norte y centro de la península. Volverán a aparecer bancos de niebla en el interior. Del campo matiza que serán “densas y persistentes” y podrán ser engelantes, es decir, dar lugar a placas de hielo. Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel de aviso amarillo por la niebla en Salamanca, Valladolid, Zamora, Badajoz, Cáceres y Lugo. En las zonas donde persisten estas nieblas, las temperaturas serán muy bajas a lo largo de todo el día. En ciudades como Zamora, Palencia o Valladolid “a duras penas” se alcanzarán los 5 grados de máxima.

Un fuerte temporal azota a España, dejando a su paso carreteras heladas, graves inundaciones que requieren rescates en bote y paisajes completamente cubiertos por la nieve. Estas imágenes muestran la intensidad de los fenómenos meteorológicos.

La previsión del tiempo para el 31 de diciembre

El último día del año estará acompañado de un tiempo estable y con una ausencia casi total de lluvias. Eso sí, las heladas continuarán por buena parte del norte, centro y este de la península, al igual que los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que formen placas de hielo. Así, la noche de Nochevieja será fría en el interior peninsular, pero sin lluvias prácticamente en ningún punto de nuestro país.

En el interior del país, las máximas rondarán los 10 grados, mientras que las temperaturas más elevadas en el área peninsular y balear se darán en la costa mediterránea, donde el termómetro podrá alcanzar los 17 grados en ciudades como Málaga, Almería y Murcia.

La previsión del tiempo para el 1 de enero

El día de Año Nuevo estará marcado por la llegada de la borrasca Francis, que llegará a Canarias. Dejará lluvias generalizadas en el archipiélago, que localmente serán fuertes y persistentes, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La borrasca atlántica con frentes asociados llevará al resto del país precipitaciones generalizadas a partir del viernes, cuando empezará a afectar al el oeste peninsular, terminando por afectar al resto del territorio. Los mayores acumulados se darán en el tercio occidental, Pirineos, Alborán e islas Canarias, con probables acumulados significativos. Se prevén en forma de nieve en cotas altas de zonas de montaña de la mitad norte.

Las temperaturas por lo general aumentarán, con probables descensos al final del periodo, y con heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días. Predominará el viento de componentes sur y oeste, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y litorales y montañas de la Península.

Temas Relacionados

MeteorologíaAemetTiempoTiempo en EspañaFríoEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Gobierno termina el año con un último gran gasto en defensa con camiones, submarinos o ayudas de la OTAN a Ucrania

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de más de 2.000 millones de euros

El Gobierno termina el año

Aragón autorizó, pocas horas antes del accidente en Panticosa, la instalación de tres estaciones destinadas a mejorar la seguridad en la prevención de aludes

La avalancha que tuvo lugar este lunes en la zona del pico de Tablato dejó tres muertos y una herida leve

Infobae

La segunda hoguera mixta de ‘La isla de las tentaciones’: Sandra se enfrenta a un Darío desatado

El programa de Telecinco encara la recta final con las hogueras mixtas entre las parejas y deja momentos inesperados

La segunda hoguera mixta de

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

Precio de la gasolina hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 30 de diciembre

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno termina el año

El Gobierno termina el año con un último gran gasto en defensa con camiones, submarinos o ayudas de la OTAN a Ucrania

Cómo se gasta el dinero Interior: 313 comisarías y 253 cuarteles en mal estado mientras 31 prisiones ya cuentan con piscina

El nuevo Palacio de Congresos con hotel amadrinado por Ayuso, diseñado por el exmarido de Lydia Bosch y que rechazan 6.000 vecinos y los ecologistas

Los diez protagonistas que han marcado la agenda de tribunales en el 2025: de Santos Cerdán a Cristóbal Montoro, pasando por Álvaro García Ortiz

Mazón nombra a Cuenca asesor de su Oficina de expresident con un salario que podría alcanzar los 58.000 euros al año

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy martes 30 de diciembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 30 de diciembre

2025, el año en que España vuelve a liderar la economía europea ‘inmune’ a la incertidumbre global

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 29 diciembre

DEPORTES

El deporte español se despide

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar