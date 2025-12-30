La previsión del tiempo de la Aemet para Nochevieja y Año Nuevo: cielos despejados y frío con temperaturas que no alcanzarán los 10ºC en el interior

Decenas de personas durante la inauguración del alumbrado navideño, en la Porta do Sol, a 15 de noviembre de 2025, en Vigo. (Adrián Irago / Europa Press)

Solo quedan unas horas para que empiece el último día de 2025. El cambio de año llegará con cielos despejos y sin lluvias pero con mucho frío. Así que los que decidan salir después de las Campanadas deberán hacerlo bien abrigados, aunque podrán prescindir del paraguas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera a partir de este martes un tiempo anticiclónico y temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en la mitad norte y el interior del España.

Tras varias jornadas de lluvias torrenciales en el sureste del país, llega por fin la calma. El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, apunta que durante esta jornada apenas habrá ya lluvias en España, salvo en el Cantábrico, donde las precipitaciones serán débiles. No obstante, las heladas se extenderán por zonas de montaña y por el norte y centro de la península. Volverán a aparecer bancos de niebla en el interior. Del campo matiza que serán “densas y persistentes” y podrán ser engelantes, es decir, dar lugar a placas de hielo. Ante este escenario, la Aemet ha activado el nivel de aviso amarillo por la niebla en Salamanca, Valladolid, Zamora, Badajoz, Cáceres y Lugo. En las zonas donde persisten estas nieblas, las temperaturas serán muy bajas a lo largo de todo el día. En ciudades como Zamora, Palencia o Valladolid “a duras penas” se alcanzarán los 5 grados de máxima.

Un fuerte temporal azota a España, dejando a su paso carreteras heladas, graves inundaciones que requieren rescates en bote y paisajes completamente cubiertos por la nieve. Estas imágenes muestran la intensidad de los fenómenos meteorológicos.

La previsión del tiempo para el 31 de diciembre

El último día del año estará acompañado de un tiempo estable y con una ausencia casi total de lluvias. Eso sí, las heladas continuarán por buena parte del norte, centro y este de la península, al igual que los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que formen placas de hielo. Así, la noche de Nochevieja será fría en el interior peninsular, pero sin lluvias prácticamente en ningún punto de nuestro país.

En el interior del país, las máximas rondarán los 10 grados, mientras que las temperaturas más elevadas en el área peninsular y balear se darán en la costa mediterránea, donde el termómetro podrá alcanzar los 17 grados en ciudades como Málaga, Almería y Murcia.

La previsión del tiempo para el 1 de enero

El día de Año Nuevo estará marcado por la llegada de la borrasca Francis, que llegará a Canarias. Dejará lluvias generalizadas en el archipiélago, que localmente serán fuertes y persistentes, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La borrasca atlántica con frentes asociados llevará al resto del país precipitaciones generalizadas a partir del viernes, cuando empezará a afectar al el oeste peninsular, terminando por afectar al resto del territorio. Los mayores acumulados se darán en el tercio occidental, Pirineos, Alborán e islas Canarias, con probables acumulados significativos. Se prevén en forma de nieve en cotas altas de zonas de montaña de la mitad norte.

Las temperaturas por lo general aumentarán, con probables descensos al final del periodo, y con heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días. Predominará el viento de componentes sur y oeste, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en ambos archipiélagos y litorales y montañas de la Península.