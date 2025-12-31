España 2025 en 25 imágenes

MADRID, 10/02/2025 - Tractores y pancartas del sector agrícola recorren el centro de la capital en una jornada de movilizaciones convocadas por agricultores independientes para reclamar cambios estructurales en el sector, un año después de las grandes protestas de 2024. (RTVE)

El 10 de febrero de 2025, agricultores y ganaderos volvieron a sacar sus tractores a las calles de varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, para reclamar una respuesta efectiva a décadas de demandas no atendidas en el campo. La protesta fue convocada por asociaciones independientes tras constatar que, un año después de las masivas tractoradas de 2024, sus reivindicaciones (como reformas en la Política Agraria Común, mayores precios en origen frente a los costes de producción, reducción de la burocracia y soluciones al impacto de acuerdos comerciales como el Mercosur) seguían sin avances significativos.

Las movilizaciones se produjeron en diversas comunidades autónomas y fueron interpretadas por los propios agricultores como un intento de reactivar la agenda social y política del sector primario, que considera insuficientes las respuestas institucionales a sus problemas.

GRANADA, 08/02/2025 - Los equipos de "47" y "La infiltrada" celebran sobre el escenario el premio a Mejor Película durante la gala de los Premios Goya 2025, la primera vez en la historia de los galardones en la que el máximo reconocimiento se concede de forma compartida.

La gala de los Premios Goya 2025 ha dejado un hecho sin precedentes: el premio a Mejor Película se otorgó por primera vez de forma compartida. 47, de Marcel Barrena, y La infiltrada, de Arantxa Echevarría, obtuvieron exactamente el mismo número de votos de los académicos. El sobre anunció primero 47 y su equipo empezó a celebrarlo, pero pocos segundos después la organización anunció que el galardón era ex aequo y que La infiltrada también debía recogerlo.

La imagen captura ese instante de sorpresa y celebración compartida sobre el escenario. El empate, que unió dos películas muy distintas en temática y enfoque (47, centrada en la lucha vecinal por el derecho a la vivienda en un barrio obrero de Barcelona, y La infiltrada, basada en la historia real de una agente de policía que pasó años infiltrada en ETA), simbolizó la división del voto y la convivencia de miradas muy diferentes dentro del cine español actual.

TEXAS (EEUU) - 21/02/2025 - Jesús Calleja posa junto a la tripulación de la misión suborbital de Blue Origin, en la que se convirtió en el tercer español en viajar al espacio. (RTVE)

Jesús Calleja se convirtió en febrero de 2025 en el tercer español en viajar al espacio, tras participar en una misión suborbital de la compañía Blue Origin, propiedad de Jeff Bezos. El presentador y aventurero español cruzó la línea de Kármán (el límite internacional del espacio) a bordo de la nave New Shepard, en un vuelo de apenas unos minutos pero de enorme impacto mediático.

El viaje, retransmitido y ampliamente seguido en España, supuso un nuevo hito en la popularización del turismo espacial y situó a Calleja junto a Pedro Duque y Miguel López-Alegría como los únicos españoles que han alcanzado el espacio. La imagen muestra a la tripulación instantes antes del despegue, uno de los momentos más simbólicos de una misión que convirtió una experiencia científica y tecnológica en un fenómeno de masas en 2025.

MADRID, 05/04/2025 - Un hombre cruza la calle enfrente de la manifestación de la Crisis de la Vivienda del 5 de abril. (AP Foto/Paul White)

Las calles de Madrid acogieron el 5 de abril una de las mayores movilizaciones del año contra la crisis de la vivienda, en el marco de una jornada de protestas simultáneas en unas 40 ciudades de toda España. ¿Su propósito?: Exigir una bajada de los precios del alquiler y mayores medidas públicas frente al incremento sostenido de la vivienda.

La protesta, convocada por colectivos sociales y plataformas de inquilinos bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”, se enmarcó en un contexto de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario, especialmente en las grandes ciudades. La imagen resume el clima de malestar social que definió la jornada: pancartas, consignas y una movilización masiva que situó el acceso a la vivienda en el centro del debate político de 2025.

CIUDAD DEL VATICANO, 21/04/2025 - El féretro del papa Francisco es trasladado por la plaza de San Pedro durante el cuarto día del funeral celebrado tras su fallecimiento, ante la presencia de jefes de Estado y delegaciones internacionales.

El Vaticano celebró el 21 de abril el 4º día del funeral del papa Francisco, fallecido el 17 de abril de 2025 a los 88 años. La imagen muestra el traslado del féretro por la plaza de San Pedro, en una ceremonia marcada por la solemnidad y la asistencia de numerosos líderes políticos y representantes internacionales. Entre los asistentes se encontraban, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reflejo del alcance global de un pontificado que trascendió el ámbito religioso y tuvo un fuerte impacto político y social.

MADRID, 29/04/2025 - Personas pasan la noche en las gradas del Movistar Arena, habilitado como punto de acogida tras el apagón que afectó a España y Portugal.(Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

El 28 de abril de 2025, alrededor de las 12:33 CEST, un apagón masivo dejó sin suministro a buena parte de España y Portugal: en pocos minutos se perdió cerca de 15 gigavatios de potencia, lo que provocó la parada de trenes y metros, fallos en las comunicaciones y el uso de generadores en hospitales. La restauración fue gradual y, aunque la mayor parte del servicio se reponía durante la madrugada del 29, hubo zonas con cortes más prolongados.

La imagen del Movistar Arena (convertido puntualmente en refugio improvisado) es una de las miles de escenas surrealistas que dejó aquella jornada, recordada como un impacto inmediato en la movilidad, la actividad económica y la vida cotidiana de millones de personas.

BASILEA (SUIZA), 16/05/2025. Melody, representando a España, durante el ensayo previo a la final de Eurovisión 2025. (REUTERS / Denis Balibouse)

España regresó a la final de Eurovisión 2025 de la mano de Melody, que defendió la canción Esa Diva sobre el escenario de Basilea. La actuación supuso el regreso de la artista al foco internacional dos décadas después de su culmen como fenómeno infantil.

En la clasificación final, España quedó 24.ª de 26 con 37 puntos en total: 27 procedentes del jurado y 10 del televoto. La imagen, tomada en un ensayo previo a la final en Basilea, subraya ese regreso mediático y la intensa atención sobre una propuesta que combinó espectáculo y nostalgia.

EL HIERRO, 28/05/2025 - Migrantes a bordo de un cayuco momentos antes de volcar en el puerto de La Restinga durante las maniobras de desembarco, en una jornada marcada por una nueva tragedia en la ruta canaria. (RTVE)

La imagen corresponde a la llegada de un cayuco al puerto de La Restinga, en El Hierro, el 28 de mayo de 2025, una jornada que terminó en tragedia cuando la embarcación volcó ya en el muelle durante las maniobras de desembarco. El accidente causó la muerte de siete personas, entre ellas varios menores, y dejó a otras en estado grave, pese a que el rescate se estaba realizando bajo supervisión de los servicios de emergencia.

El suceso volvió a poner en primer plano la peligrosidad de la ruta atlántica y el aumento de llegadas a Canarias en 2025, en un contexto de saturación de los recursos de acogida y de presión constante sobre los dispositivos de salvamento. La imágenes de esta tragedia se convirtieron en una de las más impactantes del año en relación con la migración irregular.

VALENCIA, 10/06/2025 - El exministro José Luis Ábalos atiende a los medios tras el registro de su vivienda por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación abierta por presuntos contratos irregulares. (EFE / Ana Escobar)

La imagen de José Luis Ábalos en camiseta, tomada el 10 de junio frente a su domicilio en Valencia tras el registro de la UCO, se convirtió en uno de los recursos visuales más replicados en redes. Mientras los medios cubrían las actuaciones policiales en el marco de una investigación por presuntos contratos de obra pública, usuarios en X y otras plataformas inundaron la red de memes y comparaciones (algunos recuperando el famoso meme de Chenoa en chándal) que se viralizaron con rapidez.

Más allá del tono humorístico en internet, la foto tuvo efecto político: alimentó la narrativa de desgaste personal y de partido alrededor de figuras socialistas implicadas en casos de presunta corrupción y tensionó el debate público sobre la respuesta institucional y la imagen de la clase política.

TORRE PACHECO (MURCIA), 12/07/2025 - Un grupo de personas corre durante una de las jornadas de disturbios registrados en la localidad, en un episodio de varios días marcado por episodios de violencia contra migrantes. (REUTERS / Violeta Santos Moura)

Torre Pacheco vivió entre el 11 y el 14 de julio de 2025 varios días de disturbios de carácter antinmigrante tras la agresión a un hombre mayor, cuyos autores no habían sido identificados en el momento de los hechos. Los incidentes derivaron en noches de enfrentamientos, persecuciones y ataques contra residentes de origen magrebí.

Las protestas, que se prolongaron durante varios días, estuvieron acompañadas por la difusión de mensajes y bulos en redes sociales y por la participación de grupos de ultraderecha en algunas de las movilizaciones; en ese contexto se produjeron identificaciones y detenciones, y la Fiscalía abrió investigaciones por posibles delitos de incitación al odio.

El episodio generó un intenso cruce de acusaciones políticas: partidos y colectivos apuntaron a Vox y a dirigentes de la extrema derecha por su discurso sobre inmigración, mientras desde ese ámbito se defendió que las protestas respondían a una preocupación ciudadana por la seguridad. El balance resultó en centenares de identificaciones y varias detenciones.

CARUCEDO (LEÓN), 27/08/2025 - Zonas calcinadas en el entorno del parque natural de Las Médulas, tras los incendios registrados a finales de agosto, uno de los episodios más graves de la campaña de fuegos del verano de 2025 en España. (Europa Press / Fernando Otero)

El verano de 2025 estuvo marcado por una de las campañas de incendios más destructivas de las últimas décadas en España. Entre julio y agosto, el fuego arrasó entre 300.000 y 400.000 hectáreas, según los balances provisionales de las autoridades, una cifra que no se alcanzaba desde hacía más de treinta años.

Castilla y León fue una de las comunidades más afectadas, junto a Galicia, Asturias y zonas del interior peninsular, en un contexto de temperaturas extremas, sequedad acumulada y episodios prolongados de viento. El incendio que afectó al entorno de Las Médulas, declarado a finales de agosto, se convirtió en uno de los más simbólicos del verano por su impacto ambiental y por la extensión de las áreas calcinadas, como muestra la imagen.

MADRID, 01/09/2025 - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una entrevista en RTVE con Pepa Bueno, en pleno debate político por las investigaciones judiciales que afectaron a miembros de su entorno familiar. (RTVE)

Las causas judiciales abiertas contra la familia de Pedro Sánchez se convirtieron en uno de los focos políticos más persistentes de 2025. Las investigaciones que afectaron a su esposa, Begoña Gómez, por presuntas irregularidades relacionadas con su actividad profesional y el uso de recursos públicos, y a su hermano, David Sánchez, por supuestos delitos vinculados a su contratación en una institución cultural, mantuvieron al entorno personal del presidente en el centro del debate público durante meses.

En septiembre, Sánchez rompió su habitual silencio institucional para denunciar lo que calificó como una instrumentalización política de la justicia, asegurando que existían “jueces haciendo política y políticos intentando hacer justicia”.

NAVACERRADA (MADRID), 13/09/2025 -Manifestantes propalestinos irrumpen en el recorrido durante la penúltima etapa de la Vuelta a España, obligando a neutralizar tramos del pelotón. (Rafael Bastante / Europa Press)

La organización de La Vuelta a España anuló la última etapa en Madrid el 14 de septiembre de 2025 después de que protestas pro-palestinas bloquearan el circuito final y provocaran enfrentamientos con la policía, el lanzamiento de vallas y la interrupción del pelotón a unos 55–60 km de la meta. En los días previos, como muestran imágenes y crónicas de la carrera, manifestantes habían interrumpido el recorrido en distintas etapas (entre ellas la de Navacerrada), motivando neutralizaciones y cambios de trazado.

No hubo ceremonia de podio ni llegada en Cibeles: la general quedó proclamada oficialmente con Jonas Vingegaard como vencedor. Las manifestaciones, que habían afectado ya varias jornadas del recorrido, motivaron detenciones y una amplia cobertura policial en la capital.

MOTEGI (JAPÓN), 28/09/2025 - El piloto español Marc Márquez celebra junto a su equipo Ducati Lenovo la conquista del título mundial de MotoGP 2025 tras el Gran Premio de Japón, culminando su regreso a lo más alto después de varios años marcados por lesiones y caídas. (REUTERS)

Marc Márquez volvió a proclamarse campeón del mundo de MotoGP en 2025, cerrando uno de los regresos más significativos del deporte español reciente. Tras un largo periodo condicionado por lesiones graves en el brazo derecho, múltiples operaciones y temporadas irregulares que pusieron en duda su continuidad al máximo nivel, el piloto de Cervera logró reconstruir su carrera con Ducati y recuperar la regularidad competitiva que le había definido. El título, asegurado en el Gran Premio de Japón, simbolizó un triunfo y devolvió al piloto al centro del motociclismo mundial.

Un avión de Ryanair, en una imagen de archivo, durante el conflicto de 2025 que provocó recortes de plazas y cancelaciones de rutas en aeropuertos españoles. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El año 2025 estuvo marcado por una tensa disputa entre Ryanair y el sector aeroportuario español, que afectó de forma tangible a los pasajeros y a la conectividad regional. La aerolínea irlandesa redujo de forma significativa su oferta en España, eliminando cerca de 3 millones de plazas para las temporadas de verano 2025 e invierno 2025-26 y anunciando otros recortes para 2026, incluida la retirada de servicios en aeropuertos regionales como Vigo, Asturias, Tenerife Norte, Valladolid y Jerez de la Frontera.

Estos movimientos se produjeron en el contexto de un choque abierto con Aena por las tasas aeroportuarias, que Ryanair calificó de “excesivas” y perjudiciales para las rutas de bajo coste, y también contra las multas por equipaje impuestas por el Gobierno español. La reducción de capacidad obligó a cancelar rutas, dejó a miles de pasajeros sin opciones directas desde aeropuertos pequeños y alteró la programación habitual de vuelos en varias comunidades, al tiempo que competidores iban ocupando parte del espacio liberado por la low cost.

CARTEL OFICIAL, octubre de 2025 - Imagen promocional de la gira "Tantas cosas que contar Tour 2026", anunciada por La Oreja de Van Gogh con la vuelta de Amaia Montero. (Mouro Producciones)

La Oreja de Van Gogh confirmó el 15 de octubre de 2025 el regreso de Amaia Montero como vocalista, casi 18 años después de su salida del grupo en noviembre de 2007 para iniciar carrera en solitario. El anuncio llegó acompañado del cartel de la gira Tantas cosas que contar Tour 2026 (con paradas ya confirmadas en Bilbao y Madrid para mayo de 2026) y de la información de que el guitarrista Pablo Benegas se tomará un descanso temporal durante esta etapa.

El primer single de su regreso se estrenará en RTVE durante su emisión de Nochevieja, un estreno que cerrará el año y marcará la vuelta televisiva masiva de la artista. Amaia, que dejó la banda tras una década de éxitos compartidos, retorna ahora en un movimiento que ha reavivado la expectación entre seguidores de todas las épocas.

MADRID, 20/10/2025 - Rosalía corre por la Gran Vía rodeada de seguidores tras su aparición sorpresa en Callao para anunciar su cuarto álbum, LUX. (EFE / Juanjo Martín)

Rosalía convirtió el 20 de octubre la plaza de Callao en el epicentro de su regreso: tras lanzar una serie de pistas en redes sociales, anunció de forma informal una cita a última hora, después de iniciar un directo alrededor de las 20:45. Miles de personas se concentraron en el centro de Madrid a la espera de novedades, mientras en las pantallas de la plaza se activó una cuenta atrás que se prolongó hasta cerca de las 22:00, manteniendo la expectación.

Al finalizar, se proyectó únicamente la portada de LUX, su cuarto álbum, y durante un largo rato no ocurrió nada más, lo que llevó a muchos asistentes a pensar que la convocatoria había terminado. Minutos después, la artista se bajó de un vehículo de manera inesperada, desplazándose por Gran Vía a pie entre la multitud y saludando brevemente, una escena captada en la imagen. La cita, sin concierto ni comunicado formal, reforzó el carácter espontáneo del anuncio y volvió a demostrar la capacidad de la cantante para movilizar a miles de personas con un gesto mínimo.

VALENCIA, 03/11/2025 - Carlos Mazón, durante la comparecencia institucional en la que anunció su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana. (Rober Solsona / Europa Press)

Carlos Mazón anunció el 3 de noviembre de 2025 su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana tras meses de presión política y social por la gestión de la DANA de octubre de 2024. La renuncia se produjo en una declaración institucional en el Palau de la Generalitat y abrió un nuevo escenario político en la Comunitat Valenciana, con el Ejecutivo autonómico en funciones y el Partido Popular obligado a negociar un relevo en Les Corts.

La dimisión llega en un contexto de investigaciones por la gestión de la DANA (la Fiscalía apoyó la apertura de diligencias), mientras Mazón permanecerá en funciones y conservará su acta de diputado hasta que se elija a un sucesor o se convoquen elecciones autonómicas.

MADRID, 02/12/2025 - La capitana Irene Paredes alza el trofeo tras la victoria de la selección española en la final de la UEFA Women’s Nations League frente a Alemania. (AP / Manu Fernández)

España revalidó el título de la UEFA Women’s Nations League con una victoria por 3-0 sobre Alemania en la vuelta de la final disputada en Madrid. Claudia Pina firmó un doblete en la segunda mitad y Vicky López marcó el otro tanto en una actuación sólida que resolvió el partido y la eliminatoria.

El triunfo confirmó a la selección española como campeona de la competición por segundo año consecutivo y cerró un 2025 marcado por la continuidad del éxito deportivo del equipo femenino, que volvió a imponerse como una de las grandes potencias del fútbol europeo.

09/12/2025 - El fiscal general del Estado, Álvaro G. Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos. Cuatro días después presentó su dimisión. (Archivo RTVE)

La condena a Álvaro García Ortiz marcó en diciembre un hecho sin precedentes en la historia institucional de España. Por primera vez desde la restauración democrática, un fiscal general del Estado fue condenado penalmente mientras ocupaba el cargo. El Tribunal Supremo le impuso dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, al considerar probado que difundió información reservada vinculada a una causa judicial en el ejercicio de sus funciones. El fallo provocó una sacudida institucional inmediata y abrió un debate sin precedentes sobre los límites del cargo y la independencia del Ministerio Fiscal.

Cuatro días después de conocerse la sentencia, García Ortiz presentó su dimisión, convirtiendo el episodio en otro de los símbolos del clima de crisis política y judicial que definió 2025.

MURCIA, 19/12/2025 - La Princesa Leonor ha realizado su "suelta" 4 meses después de su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. (Handout por Casa de S.M. El Rey)

2025 marcó un punto de inflexión en la trayectoria militar de la princesa Leonor. Tras haber completado su paso por el Ejército de Tierra y por la Armada, la heredera al trono inició este año su formación en el Ejército del Aire, culminando el recorrido por los tres ejércitos que tradicionalmente han seguido los jefes del Estado en España.

Su primer vuelo en solitario, realizado en diciembre, simbolizó ese salto de una etapa formativa a otra más operativa y visible, consolidando el paralelismo con la preparación militar de su padre, el rey Felipe VI, y situando su instrucción castrense como uno de los hitos institucionales más destacados del año.

RIVAS-VACIAMADRID (MADRID), 25/05/2024 - Roberto (Robe) Iniesta durante un concierto de la gira "Ni santos ni inocentes", la última que realizó antes de su fallecimiento. (Archivo / EFE)

Roberto Iniesta, conocido como Robe, fue el alma y la voz de Extremoduro y una de las figuras centrales del rock en español: compositor directo y poeta urbano que durante más de tres décadas marcó a varias generaciones con letras crudas y pasajes memorables. Tras la disolución de la banda, su trayectoria en solitario confirmó esa estatura: el disco Se nos lleva el aire (2023) y la gira Ni santos ni inocentes (2024) le mantuvieron en activo.

La imagen corresponde a uno de los conciertos de esa gira, la última que realizó antes de que los problemas de salud le obligaran a cancelar actuaciones y a apartarse de los escenarios. Tras su retirada de las giras, siguió muy presente entre sus seguidores hasta su fallecimiento el 10 de diciembre de 2025, a los 63 años. Aunque su legado artístico trasciende su partida: la honestidad de sus letras, su estilo visceral y su influencia sobre generaciones de músicos se recordará hoy y mañana como la huella de uno de los mejores compositores españoles y poetas del siglo XXI.

MADRID, 15/12/2025 - Cristina Lora, ganadora de ‘Operación Triunfo 2025’, tras la final celebrada el 15 de diciembre de 2025. (Prime Video / OT)

La sevillana Cristina Lora se proclamó vencedora de ‘OT 2025’ en la final celebrada la noche del 15 de diciembre de 2025, con un 46,3% de los votos del público, por delante de Olivia (30,1%) y Tinho (23,6%). El triunfo, que incluye un premio económico para impulsar su carrera, corona su paso por la Academia y la sitúa como la cara más visible de la edición emitida en Prime Video.

MADRID, 17/12/2025 - El dirigente socialista Santos Cerdán durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, en una imagen tomada en el tramo final del proceso judicial que desembocó días después en su ingreso en prisión preventiva. (RTVE)

El caso de Santos Cerdán se consolidó en 2025 como uno de los episodios más graves de la crisis de corrupción que afectó al PSOE durante el año. El exdirigente socialista fue acusado por el Tribunal Supremo de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias, en relación con una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública a cambio de comisiones, investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras declarar ante el alto tribunal, el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva en junio de 2025, al apreciar riesgo de destrucción de pruebas, convirtiéndose en uno de los cargos de mayor rango del partido en entrar en la cárcel en democracia.

La fotografía fue tomada durante una comparecencia parlamentaria en el Congreso celebrada un mes después de que quedara en libertad provisional con medidas cautelares, mientras la causa seguía su tramitación en el Tribunal Supremo. La investigación agravó el desgaste del PSOE y situó la corrupción en el centro del debate público en España.

2025 - El rey emérito Juan Carlos I posa junto a un ejemplar de sus memorias, publicadas en 2025, en una imagen difundida a través de redes sociales coincidiendo con el lanzamiento del libro. (Instagram)

El rey Juan Carlos I publicó en 2025 sus memorias, un libro en el que repasa los principales episodios de su trayectoria como jefe del Estado, desde la Transición democrática y el intento de golpe de Estado del 23-F hasta su abdicación en 2014. La obra aborda también los años posteriores a su salida de España y los asuntos que han marcado su figura en la última década. Su publicación generó una amplia repercusión mediática y política y volvió a situar el debate sobre el papel del rey emérito y su legado en el centro de la actualidad durante el año.