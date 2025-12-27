Las grandes noticias del mundo del corazón que protagonizaron los titulares del 2025

La princesa Leonor, La oreja de Van Gogh y Andrés Mountbatten-Windsor en una composición fotográfica.

El año 2025 ha sido especialmente intenso para la crónica social. Ha habido de todo, desde rupturas inesperadas a regresos que dividieron opiniones, pasando por muertes que conmocionaron al país y escándalos que han sacudido tanto a las casas reales y como a los personajes de televisión.

Han pasado tantas cosas que es casi imposible recordarlas todas, pues la actualidad ha ido mandando y dominando cada mes, convirtiendo en protagonista a un personaje nuevo cada poco tiempo.

Por eso, hacemos un repaso por los episodios que más titulares, debates y portadas han generado a lo largo de los últimos doce meses.

La muerte de Verónica Echegui, un golpe inesperado para la cultura

A finales de agosto, el mundo del cine y la interpretación quedaba en estado de shock con la muerte de Verónica Echegui. La actriz madrileña, que había conquistado al público desde sus primeros trabajos y mantenía una carrera sólida y versátil, fallecía de forma repentina, dejando un vacío enorme en la industria cultural.

Las memorias de Juan Carlos I: confesiones, reproches y polémica

Cubierta de 'Reconciliación', las memorias de Juan Carlos I. (Planeta)

La publicación de Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I, fue uno de los grandes acontecimientos editoriales de 2025. El libro, que llegó a las librerías españolas tras su publicación previa en Francia, despertó una expectación enorme que se tradujo en cifras de ventas inmediatas.

En sus páginas, el monarca abordó sin rodeos algunos de los episodios más controvertidos de su vida: su relación con el franquismo, su visión sobre la reina Letizia, su rechazo al término “emérito” y el papel de la reina Sofía en su matrimonio. Las revelaciones reabrieron viejos debates y generaron nuevas tensiones en torno a la figura del antiguo jefe del Estado.

Alessandro Lequio, apartado de Mediaset tras la denuncia de su exmujer

El 2025 también estuvo marcado por decisiones contundentes en el ámbito televisivo. En noviembre, Mediaset prescindía de Alessandro Lequio tras la denuncia pública de violencia machista realizada por su exmujer, Antonia Dell’Atte. La cadena tomó la decisión después de revisar documentación judicial y mantener reuniones con la productora del programa en el que colaboraba.

La salida de Lequio, tras décadas vinculado a los platós del grupo, supuso un punto de inflexión y abrió un debate sobre la responsabilidad de los medios ante este tipo de casos, convirtiéndose en uno de los asuntos más comentados del final de año.

El asesinato de Encarnita Polo, un final trágico e inesperado

La muerte de Encarnita Polo conmocionó tanto por la figura de la artista como por las circunstancias que la rodearon. La cantante y actriz, icono de la copla y el pop español, falleció a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila. Lo que inicialmente se comunicó como una muerte natural derivó en una investigación policial por posible homicidio.

Según las primeras pesquisas, la artista habría sido atacada mientras dormía por otro residente del centro, un suceso que generó una profunda consternación y abrió un debate sobre la seguridad en residencias geriátricas.

El divorcio de Kiko Rivera e Irene Rosales: el final de once años juntos

El verano arrancó con una de las rupturas más comentadas del año. En agosto se hacía pública, a través de una exclusiva, la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales tras once años de relación y nueve de matrimonio. La pareja, que había formado una familia con dos hijas en común, ponía así punto final a una historia marcada por altibajos y exposición mediática constante.

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh.

Uno de los anuncios musicales más impactantes del año llegó en octubre: La Oreja de Van Gogh confirmaba el regreso de Amaia Montero a la banda, justo un año después de la polémica salida de Leire Martínez. Aunque el grupo no aclaró si la vuelta sería definitiva, la noticia desató una oleada de entusiasmo entre los seguidores.

El regreso se materializará con actuaciones en directo y la presentación de un nuevo single en el especial musical previo a las Campanadas, consolidando uno de los retornos más comentados de la escena musical española.

El príncipe Andrés, caído en desgracia definitiva

El 2025 supuso el hundimiento definitivo del expríncipe Andrés. Tras décadas de polémicas, el hijo de Isabel II renunció a sus títulos y fue despojado de sus privilegios reales por decisión de su hermano, el rey Carlos III. Además, fue desalojado de Royal Lodge, la residencia por la que no había abonado alquiler alguno.

El caso Epstein, los escándalos financieros y su progresivo aislamiento acabaron por convertir su historia en una de las más oscuras de la monarquía británica contemporánea.

La boda de Stella del Carmen, el enlace que puso a España en el foco internacional

Montaje de fotografías de la boda de Stella Banderas y Alex Gruszynski. (Instagram)

La boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, fue uno de los acontecimientos sociales del año. El enlace con Álex Gruszynski se celebró en Valladolid y reunió a numerosas estrellas internacionales, desde Penélope Cruz hasta miembros del entorno de Barack Obama.

A pesar del hermetismo, Antonio Banderas tuvo un gesto con la prensa, compartiendo unas palabras emocionadas que reflejaron el carácter íntimo y familiar de una boda que dio la vuelta al mundo.

José Luis Martínez-Almeida, una paternidad muy deseada

El año también dejó espacio para las buenas noticias. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se convirtió en padre por primera vez en julio junto a su esposa, Teresa Urquijo. El nacimiento de su hijo Lucas fue recibido con enorme atención mediática y mostró una faceta más personal y desconocida del político.

La princesa Leonor completa su primer vuelo en solitario en la Academia del Aire

La Casa Real ha difundido un vídeo en el que la heredera al trono pilota un avión Pilatus PC-21 (E.27). (Casa Real)

El 19 de diciembre, la Casa Real difundió unas imágenes históricas de la princesa Leonor realizando su primer vuelo en solitario en la Academia General del Aire. Con el grado de alférez, la heredera al trono pilotó un avión Pilatus PC-21 tras superar una exigente formación teórica, práctica y en simulador.

La conocida como “suelta” es uno de los momentos más simbólicos en la carrera de cualquier piloto militar y supone un paso clave en su preparación como futura jefa de las Fuerzas Armadas. El ejercicio tuvo lugar sobre el Mar Menor y se produjo después de cuatro meses de instrucción intensiva.

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a su salida de la Iglesia de los Gitanos de Sevilla tras haber contraído Matrimonio este sábado. EFE/Raúl Caro

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se dieron el “sí, quiero” el 4 de octubre en la iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, en una boda que acaparó titulares. Aunque la ceremonia se retrasó por motivos de seguridad y organización, el enlace se desarrolló según lo previsto y con gran expectación mediática.

Más allá del evento, la pareja volvió a situarse en el foco por las declaraciones del aristócrata sobre su futuro familiar. Padre de dos mellizos de 23 años, Cayetano se mostró abierto a la posibilidad de volver a ser padre junto a su esposa. Así lo expresó en sus memorias, donde reconoció que esta nueva etapa vital le ha hecho replantearse opciones que antes descartaba.