El origen de las uvas en Nochevieja: una estrategia de marketing española

En España, se toman 12 uvas por cada una de las 12 campanadas. (@raulsensato en X)

Cada 31 de diciembre, millones de personas en España repiten el mismo ritual sin plantearse de dónde viene ni por qué se hace. Y es que, para muchos, una Nochevieja sin uvas no es una auténtica Nochevieja. Sin embargo, esta tradición no nació por motivos culturales o religiosos, como otras de esta misma época, sino que fue por una necesidad económica.

El origen se remonta al cambio de año entre 1909 y 1910, cuando los viticultores de Alicante se encontraron con un excedente extraordinario de uva. Como tenían miedo de perder el producto, decidieron buscar una forma creativa de darle salida.

La solución fue tan sencilla como eficaz: propusieron asociar el consumo de 12 uvas en Nochevieja con la buena suerte para el año que entraba. Una uva por cada mes. El mensaje caló rápidamente y lo que comenzó como una estrategia puntual de marketing terminó convirtiéndose en una tradición nacional.

Ritual colectivo

La idea funcionó muy bien y pronto se extendió por todo el país. La propuesta era potente porque conectaba el deseo de la gente de empezar el año con buen pie con un ritual que podía convertirse en una tradición, y en España nos encantan las tradiciones, ya sean buenas o malas.

Un grupo de personas disfrutan de la celebración de las tradicionales 'preuvas' en la plaza de Sol de Madrid, a 30 de diciembre de 2025. (EFE/ Fernando Villar)

Además, el ritual era bastante sencillo de replicar, accesible para todos y tenía un componente simbólico claro. No hacía falta organizar grandes fiestas ni gastar dinero extra para acabar el año con suerte. Bastaba con seguir las campanadas y cumplir con el reto de comer las uvas a tiempo. Con el tiempo, esta idea se desligó de su origen comercial y las uvas pasaron a formar parte del imaginario del cambio de año español, hasta el punto de que hoy se percibe como una tradición ancestral y, realmente, no es tan antigua.

Una tradición que llegó para quedarse

Más de un siglo después, las uvas siguen marcando el inicio de año en nuestro país. Asociar el producto con la suerte, el inicio de un nuevo ciclo y una celebración colectiva fue clave para su éxito. Incluso quienes no creen en la suerte suelen cumplir el ritual “por si acaso”.

En estos últimos años, muchos jóvenes están introduciendo sus propias tradiciones alternativas para el día 31. Un gesto muy compartido, al menos en redes sociales, es el de tomar las uvas debajo de una mesa. Supuestamente, esto aumenta la probabilidad de tener suerte durante el año entrante. También, hoy en muchos hogares españoles se comerán lentejas. Una tradición que viene de Roma, pero que cada vez es más común.

Jesús López Terradas, relojero de la Puerta del Sol, explica su mantenimiento para que esté a punto y nos dé las Campanadas cada Nochevieja.

La creadora de contenido Maria Zamaldo (@mariazamaldo), que acumula cerca de 180.000 likes en TikTok, ha puesto el foco en esta curiosidad histórica en uno de sus últimos vídeos. Esta historia demuestra cómo una buena idea, nacida de la necesidad, se ha convertido en una tradición colectiva. Además, es gracioso ver como los Españoles perseguimos a la suerte cada año, cuando lo que realmente nos da felicidad es rodearnos de los nuestros; pero oye, por intentarlo, que no quede.