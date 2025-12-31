España

Doce formas sencillas y originales de presentar las uvas esta Nochevieja

Se trata de un conjunto de ideas que combinan estética y practicidad preservando la tradición de un ritual arraigado en la cultura española

En la víspera de Año
En la víspera de Año Nuevo, la tradición de comer doce uvas simboliza los deseos para cada mes. Una práctica arraigada que marca la transición con optimismo. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las doce uvas siguen siendo parte imprescindible del ritual de la Nochevieja en España. Cada año, millones de personas repiten el mismo gesto al ritmo de las campanadas para dar la bienvenida al Año Nuevo. Es una tradición consolidada; no obstante, eso no impide, de vez en cuando, introducir pequeños cambios. La forma de presentarlas puede transformar ese momento en algo que combina estética y practicidad.

Con algo de planificación y elementos cotidianos que todos tenemos en casa, las uvas pueden dejar de servirse en un plato común y pasar a ser un detalle individual. El objetivo es aportar un detalle decorativo al ritual.

Para quienes les toque celebrar la Nochevieja en sus casas y preparar una cena para varios familiares y amigos, estas ideas pueden ayudar a reinventar el ritual navideño, preservando su esencia, y al mismo tiempo ofreciendo una ornamentación distintiva, que haga perdurar el momento en la memoria colectiva familiar.

Algunas ideas de lo más originales

En primer lugar, una de las opciones más prácticas son las brochetas de uvas. Basta con introducir las doce uvas en un palillo de madera. Esto permite tenerlas contadas y listas para los familiares. Además, si se añade una pequeña etiqueta con la inicial del comensal, se evita cualquier confusión cuando llegue el momento.

La brochetas de frutas se
La brochetas de frutas se pueden adaptar a la cena de Nochevieja como "brochetas de uvas" ofreciendo una experiencia culinaria diferente. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar, las copas de champán también funcionan como recipiente. Colocar las uvas dentro es una forma muy resolutiva y estética, que combina dos elementos a tener en cuenta en las cenas de Navidad, ofreciendo un aspecto sofisticado.

A continuación, para quienes buscan algo más visual, el reloj de uvas es una alternativa llamativa. Se colocan sobre un plato grande simulando las horas de un reloj. Es una presentación que refuerza la idea de cuenta atrás, convirtiendo la experiencia culinaria en una metáfora del momento.

Por otro lado, los moldes de cupcakes ofrecen otra solución sencilla. Cada uno contiene las 12 uvas y puede decorarse con un lazo. Son fáciles de repartir y aportan orden. Funcionan bien en cenas con niños o con muchos invitados.

Asimismo, las esferas transparentes de plástico permiten una presentación individual cerrada. Dentro se colocan las uvas y fuera se puede escribir el nombre de cada persona. Además de prácticas, pueden formar parte de la decoración antes de las campanadas.

La tradición de las uvas
La tradición de las uvas perdura en las mesas de Navidad españolas (Infobae)

Además, las mini canastitas, de mimbre o cartón, aportan un estilo más informal. Un poco de papel de seda en el fondo ayuda a sujetar las uvas y mejora el aspecto visual. Otra opción rápida son los vasos de chupito.

Los conos de cartulina brillante permiten una presentación vertical. Se rellenan con las uvas y se cierran con una pegatina o lazo. Son fáciles de preparar y se adaptan bien a mesas grandes. Las bolsitas transparentes de celofán cumplen una función similar. Mantienen las uvas visibles y protegidas. Se pueden preparar con antelación y personalizar con cintas o etiquetas.

Para un efecto más escénico, se pueden colocar las uvas bajo un vaso invertido sobre un plato. Al levantar el vaso, quedan listas para comer. Es una presentación simple, pero muy visual.

Por último, las uvas también pueden servirse sobre una base comestible. Colocarlas sobre galletas convierte el ritual en algo mucho más cercano a la experiencia de un postre. Eso sí, es importante que las galletas sean pequeñas para no dificultar las campanadas. Otra idea son las mini tartaletas, que permiten una versión más elaborada. Pueden llevar una base de crema o chocolate y las uvas encima. Funcionan bien como opción individual y evitan que las uvas rueden por el plato.

Más allá del formato elegido, todas estas ideas comparten un objetivo común: reinventar el momento de las campanadas y hacer de la experiencia un momento gastronómico diferente.

