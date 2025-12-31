España

Cristina Pedroche revela nuevas pistas sobre su vestido en las Campanadas: “Es algo que creo que solo voy a poder hacer yo”

La presentadora ha concedido una entrevista a la revista ‘¡Hola!’ para hablar sobre maternidad, su boda con Dabiz Muñoz y su noche más especial del año

Guardar
Cristina Pedroche en el anuncio
Cristina Pedroche en el anuncio de las Campanadas 2025 (Atresmedia)

Cristina Pedroche afrontará este 31 de diciembre sus decimonovenas Campanadas, un número cargado de significado que coincide, además, con una etapa vital marcada por la maternidad, la reflexión y los cambios profundos. Doce campanadas, doce uvas y doce vestidos después, la presentadora siente que algo se completa, y ha concedido una entrevista a ¡HOLA! en la que se ha sincerado sobre cómo afronta su noche más importante: “Son doce años, doce vestidos, doce causas, doce todo… Siento que se cierra el ciclo y no sé si el año que viene daré las campanadas otra vez”.

Cuando debutó ante el histórico reloj de la Casa de Correos, jamás imaginó que aquel momento se convertiría en una cita obligada para millones de espectadores ni que su vestuario acabaría siendo casi tan protagonista como el propio cambio de año. Cristina ha conseguido algo insólito: transformar las campanadas en un espectáculo en sí mismo y generar una nueva tradición doméstica, esa pregunta que se repite en miles de hogares segundos antes de medianoche: ¿qué se habrá puesto este año Pedroche? Porque, como ella misma demuestra cada 31 de diciembre, no solo presenta, también interpreta un papel que no deja indiferente a nadie.

En esta ocasión, el simbolismo va más allá de lo televisivo. “He querido hacer un vestido especial y único, algo que creo que solo voy a poder hacer yo”, explica. No por falta de ideas —asegura que le sobran—, sino porque es consciente de que el momento es excepcional. “Por si acaso son las últimas, será mi mascletá, mi cierre final”. Un broche que resume su historia profesional y, al mismo tiempo, rompe con ella.

Cristina Pedroche. (Instagram)
Cristina Pedroche. (Instagram)

Ese cambio tiene mucho que ver con la mujer en la que se ha convertido tras ser madre. Cristina reconoce que la versión anterior de sí misma lleva tiempo despidiéndose. “La Pedroche de antes lleva acabándose ya mucho tiempo, sobre todo desde que di a luz a mi primera hija, Laia”. El primer posparto fue un terremoto emocional: la sensación de no reconocerse, de haber perdido el control y de cuestionarlo todo. “Soy muy controladora y, de repente, todo cambió. No entenderme me volvió loca”, recuerda. El aprendizaje llegó cuando decidió aceptarse sin exigencias: “Ahora eres así. Abrázate y ya está”.

La llegada este 2025 de su segundo hijo, Isai, ha sido distinta. Más serena, más consciente, también más fuerte. “Con Laia todo eran miedos que me paralizaban y con Isai no, porque la experiencia te da seguridad”, ha admitido al citado medio. Esa seguridad se refleja en su día a día, incluso en pequeñas escenas cotidianas: hablar mientras sostiene a su bebé con una mano, algo impensable para ella hace solo un par de años.

Cristina Pedroche, un año más, acusada de plagiar su vestido de las Campanadas.

Su boda con el chef

En el plano personal, el amor sigue siendo un pilar fundamental. Dabiz Muñoz volvió a pedirle matrimonio en directo en El Hormiguero con un roscón de Reyes como testigo, un gesto que emocionó a muchos. ¿Habrá boda? Cristina no lo descarta, aunque reconoce que el momento vital manda: “Con dos bebés tan pequeños, creo que habrá que esperar un poco todavía. Pero vamos, ¡yo me casaba mañana mismo! Hacer una boda un poco más elaborada que la primera que hice, que fue en vaqueros firmando con un notario, no es difícil. Con que invite a dos personas más, que no sean los testigos…¡ya va a parecer un bodorrio!”. Además, lo tiene claro: le gustaría una ceremonia religiosa: “Me gustaría por la Iglesia. Por todos los sitios quiero casarme y quiero demostrar que es mi persona y que vamos a estar juntos para siempre. Ojalá sea así.”.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz
Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Temas Relacionados

Cristina PedrocheCampanadasAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Silvia Abril da la última hora del estado de salud de Andreu Buenafuente: “Está haciendo muy bien los deberes”

La humorista ha aparecido en redes sociales a unas horas del que habría sido uno de los momentos más importantes de su carrera para actualizar sobre la salud de su marido

Silvia Abril da la última

Una panadera se jubila a los 97 años el mismo día que su hijo: “Me queda mucho que hacer”

Tras décadas de esfuerzo, Eleonore y Didier dejan atrás el negocio familiar que abrió sus puertas en 1858

Una panadera se jubila a

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Las autoridades españolas y saudíes siguen coordinando la investigación y la gestión de la repatriación de los cuerpos

Todo lo que se sabe

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

El último informe de Eurostat confirma una excepción en el mercado inmobiliario europeo

El país de Europa con

El origen de las uvas en Nochevieja: una estrategia de marketing española

La costumbre de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas nació en 1909 para dar salida a un excedente agrícola

El origen de las uvas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

ECONOMÍA

El país de Europa con

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”